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Житель Херсонской области ответит за призывы к экстремизму в соцсетях
Житель Херсонской области ответит за призывы к экстремизму в соцсетях - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Житель Херсонской области ответит за призывы к экстремизму в соцсетях
Скадовский районный суд отправил в колонию 20-летнего гражданина РФ за публичные призывы к экстремисткой деятельности в Интернете. Об этом сообщает во вторник... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T20:23
2025-06-17T20:23
2025-06-17T20:23
херсонская область
экстремизм
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
скадовск
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Скадовский районный суд отправил в колонию 20-летнего гражданина РФ за публичные призывы к экстремисткой деятельности в Интернете. Об этом сообщает во вторник УФСБ России по Херсонской области.Уголовное дело было заведено по статье о публичных призывах к осуществлению экстремисткой деятельности. Суд приговорил подсудимого к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионер из Севастополя призывал к экстремизму в соцсетяхЖителя Ялты осудили за призыв к экстремизмуХотел сбежать: севастополец арестован за дискредитацию армии России
херсонская область
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херсонская область, экстремизм, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), скадовск, новости
Житель Херсонской области ответит за призывы к экстремизму в соцсетях
Житель Херсонской области ответит за призывы к экстремизму в соцсетях - ФСБ