Пенсионер из Севастополя призывал к экстремизму в соцсетях
Житель Севастополя задержан за призывы к экстремизму в соцсетях
© Полиция СевастополяПенсионер из Севастополя призывал к экстремизму в соцсетях
© Полиция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Житель Севастополя задержан за призывы к осуществлению экстремистской деятельности в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службах УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и управления МВД России по Севастополю.
"Подозреваемый в течение длительного времени размещал на своей странице в социальной сети материалы с призывами к насилию по национальному и региональному признаку, физической расправе над медицинскими работниками, а также распространял ненавистнические высказывания в отношении различных этнических групп", - уточнили в полиции.
Как уточнили в УФСБ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
"Согласно заключению специалиста, данная публикация содержит призывы к осуществлению экстремистской деятельности", – сказано в сообщении УФСБ.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Севастопольцу может грозить до пяти лет заключения.
Подобный случай произошел ранее в Ялте. Там был задержан местный житель по обвинению в экстремистских высказываниях в интернете против русского населения и в поддержку действий вооруженных сил Украины.
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