Рейтинг@Mail.ru
Пенсионер из Севастополя призывал к экстремизму в соцсетях - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250610/pensioner-iz-sevastopolya-prizyval-k-ekstremizmu-v-sotssetyakh-1147101687.html
Пенсионер из Севастополя призывал к экстремизму в соцсетях
Пенсионер из Севастополя призывал к экстремизму в соцсетях - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Пенсионер из Севастополя призывал к экстремизму в соцсетях
Житель Севастополя задержан за призывы к осуществлению экстремистской деятельности в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службах УФСБ России по Республике Крым и РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T15:39
2025-06-10T15:39
севастополь
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
экстремизм
новости севастополя
уголовный кодекс
умвд россии по севастополю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0a/1147101569_0:34:400:259_1920x0_80_0_0_0b0368d8b2e5e209269bb8868a790614.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Житель Севастополя задержан за призывы к осуществлению экстремистской деятельности в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службах УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и управления МВД России по Севастополю.Как уточнили в УФСБ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Севастопольцу может грозить до пяти лет заключения.Подобный случай произошел ранее в Ялте. Там был задержан местный житель по обвинению в экстремистских высказываниях в интернете против русского населения и в поддержку действий вооруженных сил Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Ялты осудили за призыв к экстремизмуОправдывал теракт в "Крокусе" – россиянина приговорили к 5,5 годамПризывал уничтожить Крымский мост - жителю республики грозит 7 лет тюрьмы
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0a/1147101569_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_78f8fd56f90e90ab5fc4e6b09a63a49f.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, экстремизм, новости севастополя, уголовный кодекс, умвд россии по севастополю
Пенсионер из Севастополя призывал к экстремизму в соцсетях

Житель Севастополя задержан за призывы к экстремизму в соцсетях

15:39 10.06.2025
 
© Полиция СевастополяПенсионер из Севастополя призывал к экстремизму в соцсетях
Пенсионер из Севастополя призывал к экстремизму в соцсетях
© Полиция Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Житель Севастополя задержан за призывы к осуществлению экстремистской деятельности в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службах УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и управления МВД России по Севастополю.

"Подозреваемый в течение длительного времени размещал на своей странице в социальной сети материалы с призывами к насилию по национальному и региональному признаку, физической расправе над медицинскими работниками, а также распространял ненавистнические высказывания в отношении различных этнических групп", - уточнили в полиции.

Как уточнили в УФСБ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
"Согласно заключению специалиста, данная публикация содержит призывы к осуществлению экстремистской деятельности", – сказано в сообщении УФСБ.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Севастопольцу может грозить до пяти лет заключения.
Подобный случай произошел ранее в Ялте. Там был задержан местный житель по обвинению в экстремистских высказываниях в интернете против русского населения и в поддержку действий вооруженных сил Украины.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жителя Ялты осудили за призыв к экстремизму
Оправдывал теракт в "Крокусе" – россиянина приговорили к 5,5 годам
Призывал уничтожить Крымский мост - жителю республики грозит 7 лет тюрьмы
 
СевастопольУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюЭкстремизмНовости СевастополяУголовный кодексУМВД России по Севастополю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:37В мире идет агрессивная борьба за влияние на умы - Путин
17:10Вторая группа российских военнопленных возвращена из украинского плена
17:08Защита традиционных ценностей напрямую связана с суверенитетом РФ – Путин
17:03Ветер спровоцировал короткое замыкание: в Крыму сгорел жилой дом
16:53"Почта Крыма" вошла в список стратегических предприятий России
16:34Купальный сезон в Севастополе: как будет обеспечена безопасность
16:15В страшном ДТП в Крыму погибли 9-летний ребенок и взрослый
15:53В пяти районах Крыма ввели режим ЧС
15:39Пенсионер из Севастополя призывал к экстремизму в соцсетях
15:29Власти заявили об отсутствии ЧП при ремонте гимназии в Симферополе
14:59В России за шесть лет построили более 6500 ФАПов и больниц – Путин
14:50В Крыму засеяли яровыми более 260 тысяч гектаров
14:38В Севастополе открыли рейд
14:35Обещали помочь с землей в Ялте: ФСБ задержала двух предпринимателей
14:23В Симферополе открыли фотовыставку "Россия в людях"
14:21В Севастополе закрыт рейд
14:15Новости СВО: Киев за сутки потерял в боях еще 1355 боевиков
14:04ВСУ ударили по заправке в Белгороде: один человек погиб и 4 пострадали
13:48Крымскому академическому театру кукол присвоили имя Бориса Азарова
13:20Часть Крыма обесточена
Лента новостейМолния