https://crimea.ria.ru/20250610/pensioner-iz-sevastopolya-prizyval-k-ekstremizmu-v-sotssetyakh-1147101687.html

Пенсионер из Севастополя призывал к экстремизму в соцсетях

Пенсионер из Севастополя призывал к экстремизму в соцсетях - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Пенсионер из Севастополя призывал к экстремизму в соцсетях

Житель Севастополя задержан за призывы к осуществлению экстремистской деятельности в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службах УФСБ России по Республике Крым и РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T15:39

2025-06-10T15:39

2025-06-10T15:39

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Житель Севастополя задержан за призывы к осуществлению экстремистской деятельности в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службах УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и управления МВД России по Севастополю.Как уточнили в УФСБ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Севастопольцу может грозить до пяти лет заключения.Подобный случай произошел ранее в Ялте. Там был задержан местный житель по обвинению в экстремистских высказываниях в интернете против русского населения и в поддержку действий вооруженных сил Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Ялты осудили за призыв к экстремизмуОправдывал теракт в "Крокусе" – россиянина приговорили к 5,5 годамПризывал уничтожить Крымский мост - жителю республики грозит 7 лет тюрьмы

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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