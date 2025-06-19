Рейтинг@Mail.ru
Житель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мост - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250619/zhitel-dzhankoyskogo-rayona-prizyval-razrushit-krymskiy-most-1147344504.html
Житель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мост
Житель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мост - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Житель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мост
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Джанкойского района за комментарий в Telegram – мужчина призывал разрушить Крымский мост. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T12:27
2025-06-19T12:31
джанкойский район
крымский мост
крым
новости крыма
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144723662_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_3ec053f167b1e57c8ddf5f31b761f734.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Джанкойского района за комментарий в Telegram – мужчина призывал разрушить Крымский мост. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель Джанкойского района 1976 года рождения разместил на своей странице в мессенджере Telegram текстовый комментарий, содержащий призывы к совершению разрушительных действий в отношении объекта критической инфраструктуры России – Крымского моста.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет).Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, уточнили силовики.Ранее сообщалось, что за публичные призывы к экстремисткой деятельности в Интернете Скадовский районный суд отправил в колонию 20-летнего гражданина РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионер из Севастополя призывал к экстремизму в соцсетяхОскорблял русских: крымчанину грозит срок за экстремизм в интернете Жителя Ялты осудили за призыв к экстремизму
джанкойский район
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144723662_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e0d709ed7ef1bff70d52988481cc9f01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джанкойский район, крымский мост, крым, новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Житель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мост

За призывы разрушить Крымский мост под суд пойдет житель Джанкойского района полуострова

12:27 19.06.2025 (обновлено: 12:31 19.06.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Джанкойского района за комментарий в Telegram – мужчина призывал разрушить Крымский мост. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель Джанкойского района 1976 года рождения разместил на своей странице в мессенджере Telegram текстовый комментарий, содержащий призывы к совершению разрушительных действий в отношении объекта критической инфраструктуры России – Крымского моста.
"Согласно заключению специалиста, в публикации выявлены признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности", – сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет).
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, уточнили силовики.
"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время документируются иные эпизоды противоправной деятельности фигуранта", – добавили в ФСБ.
Ранее сообщалось, что за публичные призывы к экстремисткой деятельности в Интернете Скадовский районный суд отправил в колонию 20-летнего гражданина РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пенсионер из Севастополя призывал к экстремизму в соцсетях
Оскорблял русских: крымчанину грозит срок за экстремизм в интернете
Жителя Ялты осудили за призыв к экстремизму
 
Джанкойский районКрымский мостКрымНовости КрымаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:08В Крыму инвесторы построят три жилых комплекса на сумму 17,5 млрд
14:05На западе Крыма громко – что происходит
13:59На Кубани аферист обещал вдове вывезти тело мужа из зоны СВО за 7 млн
13:34Около 20 тысяч крымчан ежемесячно подключаются к "Семейному банку" ВТБ
13:21Новости СВО: армия России движется вперед и ломает оборону врага
13:10Крымский мост сейчас – ситуация с очередями
12:59В Крыму открыли памятную доску погибшему военкору Федорчаку
12:55В Крыму наградили финалистов конкурсов педагогического мастерства
12:40Севастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию Киева
12:27Житель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мост
12:10Новониколаевка в ДНР перешла под контроль российской армии
11:45Севастополь и Татарстан на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве
11:29В Симферополе задержали "закладчицу" с метадоном
11:15БРИКС стал ядром новой глобальной картины мира
11:07Пункт назначения по-севастопольски: грузовик растерял бетонные блоки
10:57Директор сакского торгового комплекса пытался дать взятку сотруднику ФСБ
10:50Крым уже может позволить себе выбирать инвесторов – Константинов
10:33Переговоры России и Украины: в чем "загвоздки"
10:18БРИКС по экономическим показателям превзошел G7
10:06Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым
Лента новостейМолния