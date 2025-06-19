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Житель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мост

Житель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мост - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Житель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мост

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Джанкойского района за комментарий в Telegram – мужчина призывал разрушить Крымский мост. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T12:27

2025-06-19T12:27

2025-06-19T12:31

джанкойский район

крымский мост

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Джанкойского района за комментарий в Telegram – мужчина призывал разрушить Крымский мост. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель Джанкойского района 1976 года рождения разместил на своей странице в мессенджере Telegram текстовый комментарий, содержащий призывы к совершению разрушительных действий в отношении объекта критической инфраструктуры России – Крымского моста.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет).Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, уточнили силовики.Ранее сообщалось, что за публичные призывы к экстремисткой деятельности в Интернете Скадовский районный суд отправил в колонию 20-летнего гражданина РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионер из Севастополя призывал к экстремизму в соцсетяхОскорблял русских: крымчанину грозит срок за экстремизм в интернете Жителя Ялты осудили за призыв к экстремизму

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джанкойский район, крымский мост, крым, новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)