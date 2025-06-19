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Житель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мост
Житель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мост - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Житель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мост
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Джанкойского района за комментарий в Telegram – мужчина призывал разрушить Крымский мост. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T12:27
2025-06-19T12:27
2025-06-19T12:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Джанкойского района за комментарий в Telegram – мужчина призывал разрушить Крымский мост. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель Джанкойского района 1976 года рождения разместил на своей странице в мессенджере Telegram текстовый комментарий, содержащий призывы к совершению разрушительных действий в отношении объекта критической инфраструктуры России – Крымского моста.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет).Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, уточнили силовики.Ранее сообщалось, что за публичные призывы к экстремисткой деятельности в Интернете Скадовский районный суд отправил в колонию 20-летнего гражданина РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионер из Севастополя призывал к экстремизму в соцсетяхОскорблял русских: крымчанину грозит срок за экстремизм в интернете Жителя Ялты осудили за призыв к экстремизму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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джанкойский район, крымский мост, крым, новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Житель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мост
За призывы разрушить Крымский мост под суд пойдет житель Джанкойского района полуострова
12:27 19.06.2025 (обновлено: 12:31 19.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Джанкойского района за комментарий в Telegram – мужчина призывал разрушить Крымский мост. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель Джанкойского района 1976 года рождения разместил на своей странице в мессенджере Telegram текстовый комментарий, содержащий призывы к совершению разрушительных действий в отношении объекта критической инфраструктуры России – Крымского моста.
"Согласно заключению специалиста, в публикации выявлены признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности", – сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет).
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, уточнили силовики.
"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время документируются иные эпизоды противоправной деятельности фигуранта", – добавили в ФСБ.
Ранее сообщалось, что за публичные призывы к экстремисткой деятельности
в Интернете Скадовский районный суд отправил в колонию 20-летнего гражданина РФ.
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