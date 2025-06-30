https://crimea.ria.ru/20250630/zaderzhannye-v-krymu-peredali-kievu-dannye-o-komplekse-pvo-na-neftebaze-1147586100.html

Задержанные в Крыму передали Киеву данные о комплексе ПВО на нефтебазе

Задержанные в Крыму передали Киеву данные о комплексе ПВО на нефтебазе - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Задержанные в Крыму передали Киеву данные о комплексе ПВО на нефтебазе

Задержанные по обвинению в государственной измене жители Крыма передали украинским спецслужбам данные о расположении военного объекта в Ялте, а также... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T10:35

2025-06-30T10:35

2025-06-30T10:35

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Задержанные по обвинению в государственной измене жители Крыма передали украинским спецслужбам данные о расположении военного объекта в Ялте, а также зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С" на нефтебазе. Об этом они рассказали сотрудникам ФСБ, видео с кадрами допроса опубликовало агентство РИА Новости.В понедельник Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании двух крымчан, 48 и 32 лет, которые передавали СБУ фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники .По словам одного из задержанных, с ним связался некий Николай, представился сотрудником спецслужб Украины и попросил его помочь с фиксацией военных объектов РФ в Ялте.Другой задержанный признался, что по собственной инициативе снял на видео передвижение поезда с нефтепродуктами и отправил видеозапись в соответствующий Telegram-бот."Также я отправил фотографию с привязкой, что это нефтебаза, что там находится комплекс "Панцирь-С", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дорогеСевастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию КиеваЖитель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мост

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, крым, ялта, новости крыма, закон и право