Рейтинг@Mail.ru
Задержанные в Крыму передали Киеву данные о комплексе ПВО на нефтебазе - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250630/zaderzhannye-v-krymu-peredali-kievu-dannye-o-komplekse-pvo-na-neftebaze-1147586100.html
Задержанные в Крыму передали Киеву данные о комплексе ПВО на нефтебазе
Задержанные в Крыму передали Киеву данные о комплексе ПВО на нефтебазе - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Задержанные в Крыму передали Киеву данные о комплексе ПВО на нефтебазе
Задержанные по обвинению в государственной измене жители Крыма передали украинским спецслужбам данные о расположении военного объекта в Ялте, а также... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T10:35
2025-06-30T10:35
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
госизмена
крым
ялта
новости крыма
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902827_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6c90e71e22a7d67de7053e51da592745.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Задержанные по обвинению в государственной измене жители Крыма передали украинским спецслужбам данные о расположении военного объекта в Ялте, а также зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С" на нефтебазе. Об этом они рассказали сотрудникам ФСБ, видео с кадрами допроса опубликовало агентство РИА Новости.В понедельник Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании двух крымчан, 48 и 32 лет, которые передавали СБУ фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники .По словам одного из задержанных, с ним связался некий Николай, представился сотрудником спецслужб Украины и попросил его помочь с фиксацией военных объектов РФ в Ялте.Другой задержанный признался, что по собственной инициативе снял на видео передвижение поезда с нефтепродуктами и отправил видеозапись в соответствующий Telegram-бот."Также я отправил фотографию с привязкой, что это нефтебаза, что там находится комплекс "Панцирь-С", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дорогеСевастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию КиеваЖитель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мост
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902827_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_472676ed2eec53a8282f0842e3de1fea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, крым, ялта, новости крыма, закон и право
Задержанные в Крыму передали Киеву данные о комплексе ПВО на нефтебазе

Задержанные в Крыму передали Киеву данные о военном объекте и комплексе ПВО на нефтебазе

10:35 30.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Задержанные по обвинению в государственной измене жители Крыма передали украинским спецслужбам данные о расположении военного объекта в Ялте, а также зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С" на нефтебазе. Об этом они рассказали сотрудникам ФСБ, видео с кадрами допроса опубликовало агентство РИА Новости.
В понедельник Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании двух крымчан, 48 и 32 лет, которые передавали СБУ фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники .
По словам одного из задержанных, с ним связался некий Николай, представился сотрудником спецслужб Украины и попросил его помочь с фиксацией военных объектов РФ в Ялте.
"Проезжая мимо военного объекта, я осуществил видеосъемку, зафиксировал место расположения российских военнослужащих и передал эти фотографии этому Николаю через Telegram-канал", - рассказал злоумышленник.
Другой задержанный признался, что по собственной инициативе снял на видео передвижение поезда с нефтепродуктами и отправил видеозапись в соответствующий Telegram-бот.
"Также я отправил фотографию с привязкой, что это нефтебаза, что там находится комплекс "Панцирь-С", - добавил он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дороге
Севастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию Киева
Житель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мост
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ГосизменаКрымЯлтаНовости КрымаЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:47Через сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерватории
12:37В Крыму объявили затяжное штормовое из-за чрезвычайной пожарной опасности
12:21В Крыму установили новый праздник
11:49В РФ повысят качество связи
11:37Пожар в Алуште: спасатели готовятся к ухудшению погоды в горах
11:24Крымский мост - ждать проезда приходится по три часа
11:16В Севастополе машина сбила 82-летнюю пенсионерку
11:02"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мосту
10:35Задержанные в Крыму передали Киеву данные о комплексе ПВО на нефтебазе
10:23Водительские права в РФ могут подорожать вдвое - СМИ
09:59Передавали СБУ фото военной техники: двое крымчан ответят за госизмену 1:37
09:37Ландшафтный пожар под Алуштой локализовали - МЧС
09:34Ответы на ЕГЭ и фальшивые тесты: аферисты стали чаще обманывать детей
09:25Пожар в Алуште помогают тушить несколько десятков волонтеров - мэрия
09:13На Крымском мосту резко выросла очередь - время ожидания
09:02На Кубани две туристки пострадали на водном аттракционе
08:39Беспорядки в Сербии: протестующие заблокировали дороги в 19 городах
08:20Как получить налоговый вычет: только 33% россиян знают о праве на него
07:59Симферополь и Севастополь вошли в топ-60 рейтинга по вводу нового жилья
07:44Крым может стать пилотным регионом по пересмотру работы поисковиков
Лента новостейМолния