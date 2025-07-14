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62-летняя крымчанка ответит за призыв к экстремизму в интернете
62-летняя крымчанка ответит за призыв к экстремизму в интернете - РИА Новости Крым, 14.07.2025
62-летняя крымчанка ответит за призыв к экстремизму в интернете
В Крыму 62-летняя женщина ответит за призыв к насилию в соцсетях, сообщили в надзорном ведомстве. РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T13:06
2025-07-14T13:06
2025-07-14T13:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Крыму 62-летняя женщина ответит за призыв к насилию в соцсетях, сообщили в надзорном ведомстве."По версии следствия, в 2023 году 62-летняя обвиняемая в социальных сетях публиковала призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку происхождения. Незаконная деятельность женщины выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым. Прокуратура РК утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о призывах к осуществлению экстремистской деятельности", – сказано в сообщении.С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что житель Советского района Крыма предстанет перед судом за призывы разрушить Крымский мост, которые он оставлял в социальных сетях. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Севастополя ответит за оскорбления чувств верующихЖительнице Севастополя грозит срок за фейки об армии и экстремизмКрымчанин ответит за экстремизм в сети интернет
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), уфсб россии по республике крым и городу севастополю, прокуратура республики крым, новости крыма, крым
62-летняя крымчанка ответит за призыв к экстремизму в интернете
В Крыму женщина призывала к насильственным действиям в интернете – прокуратура