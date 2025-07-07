https://crimea.ria.ru/20250707/zhitelnitse-sevastopolya-grozit-srok-za-feyki-ob-armii-i-ekstremizm-1147780754.html

Жительнице Севастополя грозит срок за фейки об армии и экстремизм

Жительнице Севастополя грозит срок за фейки об армии и экстремизм - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Жительнице Севастополя грозит срок за фейки об армии и экстремизм

Правоохранители в Севастополе задержали 38-летнюю местную жительницу, которая распространяла ложную информацию о российской армии, дискредитировала руководство... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T19:15

2025-07-07T19:15

2025-07-07T19:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Правоохранители в Севастополе задержали 38-летнюю местную жительницу, которая распространяла ложную информацию о российской армии, дискредитировала руководство страны и разжигала ненависть по национальному и расовому признакам. Об этом сообщает управление МВД по региону.По данным ведомства, женщина под вымышленными именами в соцсетях активно оставляла комментарии с искаженными фактами о спецоперации и действиях Вооруженных сил РФ, радовалась сигналам воздушной тревоги на территории города, делилась своими впечатлениями и эмоциями в проукраинских чатах.Оперативники вычислили 38-летнюю уроженку Севастополя и задержали ее. Выяснилось, что в 2017 году женщина приехала в город-герой за наследством и с этой целю получила российский паспорт.По материалам полиции Ленинский районный суд уже оштрафовал ее на 69 тысяч рублей за разжигание ненависти и дискредитацию армии. При этом ей грозит до 10 лет лишения свободы по уголовной статье за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ. Материалы переданы в следственные органы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Херсонской области ответит за призывы к экстремизму в соцсетяхОскорблял русских: крымчанину грозит срок за экстремизм в интернетеЖителя Ялты осудили за призыв к экстремизму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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