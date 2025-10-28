Бойцы "Барс-Крым" отправились в зону спецоперации

https://crimea.ria.ru/20251028/boytsy-bars-krym-otpravilis-v-zonu-spetsoperatsii-1150485443.html

2025-10-28T13:04

СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Бойцы добровольческого подразделения "Барс-Крым" отправились в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Глава республики подчеркнул, что для бойцов "Барс-Крым" защита Родины – не только почетная обязанность, но и результат осознанного выбора и важный приоритет.Отряд добровольцев "Барс" был сформирован в Крыму, а также в Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины. В штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.В Крыму регулярно проходят учения бойцов "Барс-Крым" совместно с военными и силовиками. Подразделения отрабатывают задачи по противодействию заходам ДРГ. Формат тренировок предполагает установку блокпостов с полным блокированием административных районов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

