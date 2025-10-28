Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Барс-Крым" отправились в зону спецоперации - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Бойцы "Барс-Крым" отправились в зону спецоперации
Бойцы "Барс-Крым" отправились в зону спецоперации - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Бойцы "Барс-Крым" отправились в зону спецоперации
Бойцы добровольческого подразделения "Барс-Крым" отправились в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач, сообщил глава... РИА Новости Крым, 28.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Бойцы добровольческого подразделения "Барс-Крым" отправились в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Глава республики подчеркнул, что для бойцов "Барс-Крым" защита Родины – не только почетная обязанность, но и результат осознанного выбора и важный приоритет.Отряд добровольцев "Барс" был сформирован в Крыму, а также в Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины. В штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.В Крыму регулярно проходят учения бойцов "Барс-Крым" совместно с военными и силовиками. Подразделения отрабатывают задачи по противодействию заходам ДРГ. Формат тренировок предполагает установку блокпостов с полным блокированием административных районов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости крыма, крым, срочные новости крыма, сергей аксенов, вооруженные силы россии, "барс - крым", новости сво
Бойцы "Барс-Крым" отправились в зону спецоперации

Бойцы добровольческого отряда "Барс-Крым" отправились в зону проведения СВО – Аксенов

13:04 28.10.2025 (обновлено: 13:12 28.10.2025)
 
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Бойцы Барс-Крым отправились в зону спецоперации
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Бойцы добровольческого подразделения "Барс-Крым" отправились в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Бойцы подразделения "Барс-Крым" отправились для выполнения боевых задач в зону проведения специальной военной операции. Слова благодарности ребятам, которые всегда на передовой – и в Крыму, и за пределами нашего региона. Крымчане это хорошо знают", – написал он в своем Telegram-канале.
Глава республики подчеркнул, что для бойцов "Барс-Крым" защита Родины – не только почетная обязанность, но и результат осознанного выбора и важный приоритет.
Отряд добровольцев "Барс" был сформирован в Крыму, а также в Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины. В штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.
В Крыму регулярно проходят учения бойцов "Барс-Крым" совместно с военными и силовиками. Подразделения отрабатывают задачи по противодействию заходам ДРГ. Формат тренировок предполагает установку блокпостов с полным блокированием административных районов.
