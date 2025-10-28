Бойцы "Барс-Крым" отправились в зону спецоперации

СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Бойцы добровольческого подразделения "Барс-Крым" отправились в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Глава республики подчеркнул, что для бойцов "Барс-Крым" защита Родины – не только почетная обязанность, но и результат осознанного выбора и важный приоритет.Отряд добровольцев "Барс" был сформирован в Крыму, а также в Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины. В штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.В Крыму регулярно проходят учения бойцов "Барс-Крым" совместно с военными и силовиками. Подразделения отрабатывают задачи по противодействию заходам ДРГ. Формат тренировок предполагает установку блокпостов с полным блокированием административных районов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Бойцы добровольческого подразделения "Барс-Крым" отправились в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Бойцы подразделения "Барс-Крым" отправились для выполнения боевых задач в зону проведения специальной военной операции. Слова благодарности ребятам, которые всегда на передовой – и в Крыму, и за пределами нашего региона. Крымчане это хорошо знают", – написал он в своем Telegram-канале.
Глава республики подчеркнул, что для бойцов "Барс-Крым" защита Родины – не только почетная обязанность, но и результат осознанного выбора и важный приоритет.
Отряд добровольцев "Барс" был сформирован в Крыму, а также в Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины. В штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.
В Крыму регулярно проходят учения бойцов "Барс-Крым" совместно с военными и силовиками. Подразделения отрабатывают задачи по противодействию заходам ДРГ. Формат тренировок предполагает установку блокпостов с полным блокированием административных районов.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601