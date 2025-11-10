https://crimea.ria.ru/20251110/delo-mindicha-na-ukraine-raskryli-skhemu-otkatov-v-sfere-energetiki-1150783289.html

"Дело Миндича": на Украине раскрыли схему "откатов" в сфере энергетики

"Дело Миндича": на Украине раскрыли схему "откатов" в сфере энергетики - РИА Новости Крым, 10.11.2025

"Дело Миндича": на Украине раскрыли схему "откатов" в сфере энергетики

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования дела о коррупции в энергетической сфере раскрыло группу, которая получала "откаты" в... РИА Новости Крым, 10.11.2025

2025-11-10T15:39

2025-11-10T15:39

2025-11-10T15:17

украина

новости

энергетика

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123119140_0:7:1043:594_1920x0_80_0_0_dcf555df5cfe418279f9ec8e8ba2cf34.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования дела о коррупции в энергетической сфере раскрыло группу, которая получала "откаты" в размере от 10% до 15% от контрагентов национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом". Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Обыски также прошли у совладельца фирмы "Квартал 95", бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича. По информации украинских СМИ, Галущенко и Миндич имеют отношение к коррупционной схеме в энергетической сфере, дело о которой расследуют НАБУ и САП. Сам Миндич, по данным Железняка, успел сбежать за рубеж.По данным антикоррупционного бюро, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда госимущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики. Также, по данным НАБУ, к схеме привлекли бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании."Используя служебные связи в министерстве и государственной компании, они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков", – указали в бюро.По данным НАБУ, фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более около 5 миллиардов долларов, осуществлялось не официальными должностными лицами, а сторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих".На Украине усиливается противостояние между подконтрольной офису Зеленского Службой безопасности с одной стороны и НАБУ и САП с другой. На этом фоне развернулся коррупционный скандал вокруг так называемых "пленок Миндича" – записей переговоров, где якобы упоминаются различные коррупционные схемы, в том числе и по разворовыванию западной финансовой помощи.НАБУ и САП были созданы на Украине в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев хочет сменить руководство НАБУ и САП"Это конец": более 10 депутатов ВРУ пытались сбежать из УкраиныПод прикрытием детей: киевский режим тратит деньги Запада на коррупцию

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, энергетика, коррупция