"Дело Миндича": на Украине раскрыли схему "откатов" в сфере энергетики
"Дело Миндича": на Украине раскрыли схему "откатов" в сфере энергетики
"Дело Миндича": на Украине раскрыли схему "откатов" в сфере энергетики - РИА Новости Крым, 10.11.2025
"Дело Миндича": на Украине раскрыли схему "откатов" в сфере энергетики
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования дела о коррупции в энергетической сфере раскрыло группу, которая получала "откаты" в... РИА Новости Крым, 10.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования дела о коррупции в энергетической сфере раскрыло группу, которая получала "откаты" в размере от 10% до 15% от контрагентов национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом". Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Обыски также прошли у совладельца фирмы "Квартал 95", бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича. По информации украинских СМИ, Галущенко и Миндич имеют отношение к коррупционной схеме в энергетической сфере, дело о которой расследуют НАБУ и САП. Сам Миндич, по данным Железняка, успел сбежать за рубеж.По данным антикоррупционного бюро, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда госимущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики. Также, по данным НАБУ, к схеме привлекли бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании."Используя служебные связи в министерстве и государственной компании, они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков", – указали в бюро.По данным НАБУ, фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более около 5 миллиардов долларов, осуществлялось не официальными должностными лицами, а сторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих".На Украине усиливается противостояние между подконтрольной офису Зеленского Службой безопасности с одной стороны и НАБУ и САП с другой. На этом фоне развернулся коррупционный скандал вокруг так называемых "пленок Миндича" – записей переговоров, где якобы упоминаются различные коррупционные схемы, в том числе и по разворовыванию западной финансовой помощи.НАБУ и САП были созданы на Украине в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев хочет сменить руководство НАБУ и САП"Это конец": более 10 депутатов ВРУ пытались сбежать из УкраиныПод прикрытием детей: киевский режим тратит деньги Запада на коррупцию
"Дело Миндича": на Украине раскрыли схему "откатов" в сфере энергетики

На Украине раскрыли схему уплаты "откатов" в госкомпании "Энергоатом"

15:39 10.11.2025
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныФлаг Украины
Флаг Украины
© Пресс-служба Офиса президента Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования дела о коррупции в энергетической сфере раскрыло группу, которая получала "откаты" в размере от 10% до 15% от контрагентов национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом". Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Обыски также прошли у совладельца фирмы "Квартал 95", бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича. По информации украинских СМИ, Галущенко и Миндич имеют отношение к коррупционной схеме в энергетической сфере, дело о которой расследуют НАБУ и САП. Сам Миндич, по данным Железняка, успел сбежать за рубеж.
По данным антикоррупционного бюро, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.
"В частности, контрагентам "Энергоатома" навязывались условия уплаты "отката" за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум", – рассказали в ведомстве.
К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда госимущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики. Также, по данным НАБУ, к схеме привлекли бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.
"Используя служебные связи в министерстве и государственной компании, они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков", – указали в бюро.
По данным НАБУ, фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более около 5 миллиардов долларов, осуществлялось не официальными должностными лицами, а сторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих".
На Украине усиливается противостояние между подконтрольной офису Зеленского Службой безопасности с одной стороны и НАБУ и САП с другой. На этом фоне развернулся коррупционный скандал вокруг так называемых "пленок Миндича" – записей переговоров, где якобы упоминаются различные коррупционные схемы, в том числе и по разворовыванию западной финансовой помощи.
НАБУ и САП были созданы на Украине в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев хочет сменить руководство НАБУ и САП
"Это конец": более 10 депутатов ВРУ пытались сбежать из Украины
Под прикрытием детей: киевский режим тратит деньги Запада на коррупцию
 
УкраинаНовостиЭнергетикаКоррупция
 
