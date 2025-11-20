https://crimea.ria.ru/20251120/v-verkhovnoy-rade-prizvali-arestovat-zelenskogo-1151068512.html

В Верховной раде призвали арестовать Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Мировые лидеры должны способствовать аресту главы киевского режима Владимира Зеленского, который подрывает усилия по урегулированию конфликта. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.По его мнению, реальный процесс урегулирования невозможен, пока Зеленский остается у власти и на свободе, поскольку его задачей остается только получение политических и финансовых дивидендов от украинского конфликта.В минувшую субботу в Киеве люди вышли на митинг после разразившегося в стране коррупционного скандала в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич. Люди вышли в центр украинской столицы с плакатами, на которых были надписи "Зеленский - преступник", "Нет коррупции", а также выражали поддержку арестованному СБУ детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслану Магомедрасулову.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уиткофф отменил встречу с Зеленским и Ермаком в Турции – что происходитКиевскому режиму осталась пара месяцев – экс-советник ПентагонаМирный план по Украине: эксперт назвал главные риски

