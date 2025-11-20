Рейтинг@Mail.ru
В Верховной раде призвали арестовать Зеленского - РИА Новости Крым, 20.11.2025
В Верховной раде призвали арестовать Зеленского
В Верховной раде призвали арестовать Зеленского - РИА Новости Крым, 20.11.2025
В Верховной раде призвали арестовать Зеленского
Мировые лидеры должны способствовать аресту главы киевского режима Владимира Зеленского, который подрывает усилия по урегулированию конфликта. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T19:09
2025-11-20T19:17
владимир зеленский
новости
верховная рада украины
украина
арест
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/14/1151069053_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e51a2bf8f7e4aa7c6cfe27bee92e08f5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Мировые лидеры должны способствовать аресту главы киевского режима Владимира Зеленского, который подрывает усилия по урегулированию конфликта. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.По его мнению, реальный процесс урегулирования невозможен, пока Зеленский остается у власти и на свободе, поскольку его задачей остается только получение политических и финансовых дивидендов от украинского конфликта.В минувшую субботу в Киеве люди вышли на митинг после разразившегося в стране коррупционного скандала в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич. Люди вышли в центр украинской столицы с плакатами, на которых были надписи "Зеленский - преступник", "Нет коррупции", а также выражали поддержку арестованному СБУ детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслану Магомедрасулову.
Новости
В Верховной раде призвали арестовать Зеленского

Мировые лидеры должны способствовать аресту Зеленского – депутат Верховной рады

19:09 20.11.2025 (обновлено: 19:17 20.11.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Мировые лидеры должны способствовать аресту главы киевского режима Владимира Зеленского, который подрывает усилия по урегулированию конфликта. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Мировым лидерам пора понять простую вещь: никакие планы, договоренности, дорожные карты и "инициативы" не сработают, пока за столом сидит Зеленский. Те, кто действительно, пусть и из собственных интересов, пытаются приблизить окончание войны, должны осознать, что Зеленский – это препятствие миру. Не инструмент, не сторона, а преграда", – написал Дмитрук.
По его мнению, реальный процесс урегулирования невозможен, пока Зеленский остается у власти и на свободе, поскольку его задачей остается только получение политических и финансовых дивидендов от украинского конфликта.
"Минимум, что необходимо сделать, – арестовать Зеленского прямо в его офисе. После этого станет возможным реальный процесс перехода власти парламенту. Существуют и другие, более жесткие методы, но это уже отдельный разговор", – считает украинский нардеп.
В минувшую субботу в Киеве люди вышли на митинг после разразившегося в стране коррупционного скандала в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич. Люди вышли в центр украинской столицы с плакатами, на которых были надписи "Зеленский - преступник", "Нет коррупции", а также выражали поддержку арестованному СБУ детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслану Магомедрасулову.
