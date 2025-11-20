В Верховной раде призвали арестовать Зеленского
Мировые лидеры должны способствовать аресту Зеленского – депутат Верховной рады
19:09 20.11.2025 (обновлено: 19:17 20.11.2025)
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Мировые лидеры должны способствовать аресту главы киевского режима Владимира Зеленского, который подрывает усилия по урегулированию конфликта. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Мировым лидерам пора понять простую вещь: никакие планы, договоренности, дорожные карты и "инициативы" не сработают, пока за столом сидит Зеленский. Те, кто действительно, пусть и из собственных интересов, пытаются приблизить окончание войны, должны осознать, что Зеленский – это препятствие миру. Не инструмент, не сторона, а преграда", – написал Дмитрук.
По его мнению, реальный процесс урегулирования невозможен, пока Зеленский остается у власти и на свободе, поскольку его задачей остается только получение политических и финансовых дивидендов от украинского конфликта.
"Минимум, что необходимо сделать, – арестовать Зеленского прямо в его офисе. После этого станет возможным реальный процесс перехода власти парламенту. Существуют и другие, более жесткие методы, но это уже отдельный разговор", – считает украинский нардеп.
В минувшую субботу в Киеве люди вышли на митинг после разразившегося в стране коррупционного скандала в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич. Люди вышли в центр украинской столицы с плакатами, на которых были надписи "Зеленский - преступник", "Нет коррупции", а также выражали поддержку арестованному СБУ детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслану Магомедрасулову.
