Мирный план по Украине: эксперт назвал главные риски
Мирный план по Украине может быть саботирован Европой по примеру "Минска-2" – эксперт
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБлок-посты Вооруженных сил Украины в Донецкой области
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Новый план США по урегулированию на Украине, даже если его подпишут все стороны, может повторить судьбу Минских соглашений, а киевский режим тем временем получит необходимую ему передышку и новую помощь от ЕС для возобновления боевых действий в перспективе. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.
В средствах массовой информации США накануне стала распространяться информация о том, что Вашингтон проводит тайные консультации с Москвой, касающиеся разработки нового плана разрешения конфликта на Украине. Позже американские и британские СМИ опубликовали детали этого документа, так называемого "мирного плана из 28 пунктов". В нем среди прочего США соглашаются, что Крым – регион России, Киеву следует отказаться от всего Донбасса и уменьшить вдвое численность ВСУ, наделить русский язык статусом государственного на Украине и признать официальный статуса УПЦ, запретить размещение иностранных войск.
По мнению Бедрицкого, нынешний коррупционный скандал с участием ближайшего окружения Владимира Зеленского был явно инспирирован извне и, вполне возможно, его цель – надавить на Киев с целью заключения мирного соглашения.
"Да, Зеленского или более сговорчивого, кто придет ему на смену, могут склонить к подписанию каких-то мирных соглашений с Россией. Но здесь встает вопрос совершенно другого плана. Мы можем вспомнить Минские соглашения, как первые, так и вторые, которые так и не были выполнены. Эти разговоры на Западе о мирном плане может быть определенной уловкой для передышки, перегруппировки и возобновления конфликта через какое-то время", – сказал политолог.
По его мнению, "ястребы" в США и Европе заинтересованы в перемирии на Украине для того, чтобы накопить ресурсы, а потом заявить, что президент США Дональд Трамп "надавил на бедного Зеленского", и не в итоге признать мирное соглашение.
Читайте также на РИА Новости Крым: