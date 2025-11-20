Рейтинг@Mail.ru
Мирный план по Украине: эксперт назвал главные риски - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251120/mirnyy-plan-po-ukraine-ekspert-nazval-glavnye-riski-1151058907.html
Мирный план по Украине: эксперт назвал главные риски
Мирный план по Украине: эксперт назвал главные риски - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Мирный план по Украине: эксперт назвал главные риски
Новый план США по урегулированию на Украине, даже если его подпишут все стороны, может повторить судьбу Минских соглашений, а киевский режим тем временем... РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T18:52
2025-11-20T18:52
эксклюзивы риа новости крым
мнения
россия
коллективный запад
европейский союз (ес)
александр бедрицкий
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/0c/1121394972_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_48d27a8b465e83d21cce471efe445b65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Новый план США по урегулированию на Украине, даже если его подпишут все стороны, может повторить судьбу Минских соглашений, а киевский режим тем временем получит необходимую ему передышку и новую помощь от ЕС для возобновления боевых действий в перспективе. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.В средствах массовой информации США накануне стала распространяться информация о том, что Вашингтон проводит тайные консультации с Москвой, касающиеся разработки нового плана разрешения конфликта на Украине. Позже американские и британские СМИ опубликовали детали этого документа, так называемого "мирного плана из 28 пунктов". В нем среди прочего США соглашаются, что Крым – регион России, Киеву следует отказаться от всего Донбасса и уменьшить вдвое численность ВСУ, наделить русский язык статусом государственного на Украине и признать официальный статуса УПЦ, запретить размещение иностранных войск.По мнению Бедрицкого, нынешний коррупционный скандал с участием ближайшего окружения Владимира Зеленского был явно инспирирован извне и, вполне возможно, его цель – надавить на Киев с целью заключения мирного соглашения.По его мнению, "ястребы" в США и Европе заинтересованы в перемирии на Украине для того, чтобы накопить ресурсы, а потом заявить, что президент США Дональд Трамп "надавил на бедного Зеленского", и не в итоге признать мирное соглашение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это еще не конец": эксперт о плане по Украине из 28 пунктовТрамп одобрил план по Украине с российским КрымомУкраина развалит Евросоюз – мнение
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/0c/1121394972_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_6c65b5e7c3bbd5b4f5d21a3aac0903b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, россия, коллективный запад, европейский союз (ес), александр бедрицкий, украина
Мирный план по Украине: эксперт назвал главные риски

Мирный план по Украине может быть саботирован Европой по примеру "Минска-2" – эксперт

18:52 20.11.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБлок-посты Вооруженных сил Украины в Донецкой области
Блок-посты Вооруженных сил Украины в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Новый план США по урегулированию на Украине, даже если его подпишут все стороны, может повторить судьбу Минских соглашений, а киевский режим тем временем получит необходимую ему передышку и новую помощь от ЕС для возобновления боевых действий в перспективе. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.
В средствах массовой информации США накануне стала распространяться информация о том, что Вашингтон проводит тайные консультации с Москвой, касающиеся разработки нового плана разрешения конфликта на Украине. Позже американские и британские СМИ опубликовали детали этого документа, так называемого "мирного плана из 28 пунктов". В нем среди прочего США соглашаются, что Крым – регион России, Киеву следует отказаться от всего Донбасса и уменьшить вдвое численность ВСУ, наделить русский язык статусом государственного на Украине и признать официальный статуса УПЦ, запретить размещение иностранных войск.
По мнению Бедрицкого, нынешний коррупционный скандал с участием ближайшего окружения Владимира Зеленского был явно инспирирован извне и, вполне возможно, его цель – надавить на Киев с целью заключения мирного соглашения.
"Да, Зеленского или более сговорчивого, кто придет ему на смену, могут склонить к подписанию каких-то мирных соглашений с Россией. Но здесь встает вопрос совершенно другого плана. Мы можем вспомнить Минские соглашения, как первые, так и вторые, которые так и не были выполнены. Эти разговоры на Западе о мирном плане может быть определенной уловкой для передышки, перегруппировки и возобновления конфликта через какое-то время", – сказал политолог.
По его мнению, "ястребы" в США и Европе заинтересованы в перемирии на Украине для того, чтобы накопить ресурсы, а потом заявить, что президент США Дональд Трамп "надавил на бедного Зеленского", и не в итоге признать мирное соглашение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Это еще не конец": эксперт о плане по Украине из 28 пунктов
Трамп одобрил план по Украине с российским Крымом
Украина развалит Евросоюз – мнение
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияРоссияКоллективный ЗападЕвропейский Союз (ЕС)Александр БедрицкийУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:09В Верховной раде призвали арестовать Зеленского
18:52Мирный план по Украине: эксперт назвал главные риски
18:22На западе Крыма перекроют дороги и эвакуируют людей
18:10В Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билет
17:48Крым начнет сотрудничать с Российской академией художеств
17:35В Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВО
17:21Захарова ответила Киеву на обвинения в притеснении крымских татар
17:07Технологии цветных революций начали давать сбои – политолог
16:50Живое серебро в холодной воде: в Крыму наращивают производство форели
16:31Бахчисарай обесточен из-за аварии
16:21Лоб в лоб: два человека погибли в ДТП с грузовиком и фургоном на Кубани
16:12В Крыму начали реконструкцию участка дороги Перевальное - Алушта: ФОТО
16:09В Крыму завели уголовное дело из-за некачественного ремонта корабля ЧФ
15:56Почему на Украине растет популярность русского языка – мнение из Крыма
15:42Сквер на месте взорвавшегося дома в Евпатории открыли после обновления
15:34Украина развалит Евросоюз – мнение
15:16Иноагентов в России лишили налоговых льгот
15:10Госдума повысила НДС до 22% с 2026 года
15:03В Феодосии звуки стрельб - что происходит
14:55В России изменили условия выдачи полисов ОМС трудовым мигрантам
Лента новостейМолния