https://crimea.ria.ru/20251120/mirnyy-plan-po-ukraine-ekspert-nazval-glavnye-riski-1151058907.html

Мирный план по Украине: эксперт назвал главные риски

Мирный план по Украине: эксперт назвал главные риски - РИА Новости Крым, 20.11.2025

Мирный план по Украине: эксперт назвал главные риски

Новый план США по урегулированию на Украине, даже если его подпишут все стороны, может повторить судьбу Минских соглашений, а киевский режим тем временем... РИА Новости Крым, 20.11.2025

2025-11-20T18:52

2025-11-20T18:52

2025-11-20T18:52

эксклюзивы риа новости крым

мнения

россия

коллективный запад

европейский союз (ес)

александр бедрицкий

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/0c/1121394972_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_48d27a8b465e83d21cce471efe445b65.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Новый план США по урегулированию на Украине, даже если его подпишут все стороны, может повторить судьбу Минских соглашений, а киевский режим тем временем получит необходимую ему передышку и новую помощь от ЕС для возобновления боевых действий в перспективе. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.В средствах массовой информации США накануне стала распространяться информация о том, что Вашингтон проводит тайные консультации с Москвой, касающиеся разработки нового плана разрешения конфликта на Украине. Позже американские и британские СМИ опубликовали детали этого документа, так называемого "мирного плана из 28 пунктов". В нем среди прочего США соглашаются, что Крым – регион России, Киеву следует отказаться от всего Донбасса и уменьшить вдвое численность ВСУ, наделить русский язык статусом государственного на Украине и признать официальный статуса УПЦ, запретить размещение иностранных войск.По мнению Бедрицкого, нынешний коррупционный скандал с участием ближайшего окружения Владимира Зеленского был явно инспирирован извне и, вполне возможно, его цель – надавить на Киев с целью заключения мирного соглашения.По его мнению, "ястребы" в США и Европе заинтересованы в перемирии на Украине для того, чтобы накопить ресурсы, а потом заявить, что президент США Дональд Трамп "надавил на бедного Зеленского", и не в итоге признать мирное соглашение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это еще не конец": эксперт о плане по Украине из 28 пунктовТрамп одобрил план по Украине с российским КрымомУкраина развалит Евросоюз – мнение

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, россия, коллективный запад, европейский союз (ес), александр бедрицкий, украина