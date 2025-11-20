https://crimea.ria.ru/20251120/eto-esche-ne-konets-ekspert-o-plane-po-ukraine-iz-28-punktov--1151051530.html

"Это еще не конец": эксперт о плане по Украине из 28 пунктов

Так называемый мирный план США и РФ по Украине из 28 пунктов действительно существует и является результатом "анкориджского процесса", который Соединенные Штаты РИА Новости Крым, 20.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Так называемый мирный план США и РФ по Украине из 28 пунктов действительно существует и является результатом "анкориджского процесса", который Соединенные Штаты в свойственной им манере намеренно "слили" в публичное пространство, не предупредив Россию, для достижения некоторых своих целей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Тайны "анкориджского процесса"В средствах массовой информации США накануне стала распространяться информация о том, что Вашингтон проводит тайные консультации с Москвой, касающиеся разработки нового плана разрешения конфликта на Украине. Позже американские и британские СМИ опубликовали детали этого документа, так называемого "мирного плана из 28 пунктов". В нем среди прочего США соглашаются, что Крым – регион России, Киеву следует отказаться от всего Донбасса и уменьшить вдвое численность ВСУ, наделить русский язык статусом государственного на Украине и признать официальный статуса УПЦ, запретить размещение иностранных войск и пр..По мнению Шатрова, "мирный план из 28 пунктов" реально существует, как раз его и согласовывали после того, как прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске.Хороший сигналЭксперт напомнил, что после встречи лидеров на Аляске в Кремле и в МИД России неоднократно говорили, что между РФ и США "существует некий постоянный контакт".А то, что в Кремле сейчас, комментируя публикации западных СМИ о "28 пунктах", заявляют, что после Анкориджа дополнительно ничего не обсуждалось, может говорить о том, что "Соединенные Штаты пошли своим традиционным путем и "слили" информацию, не поставив в известность Россию", считает Шатров."Тем не менее, все вроде бы идет в нужном направлении, и, мне кажется, что это хороший сигнал из Вашингтона", – отметил он.Но пока только из Вашингтона, и не более того, а есть еще два фактора, без учета которых завершение процесса невозможно, добавил он.Факторы риска"Есть фактор Зеленского. Все это не означает, что Зеленский завтра сядет за стол переговоров. Мы видим, что сорвалась встреча в Турции, все встречи в Турции сорвались", – сказал Шатров.История с активизацией деятельности НАБУ на Украине имеет прямое и непосредственное отношение к этой теме, считает он."На Зеленского оказывается серьезное давление для того, чтобы он склонился к согласованию тех вопросов, которые ему предлагает Дональд Трамп: принять, как должно, как данность, вот те самые 28 пунктов, многие из которых, в общем-то, нас удовлетворяют", – добавил политолог.Кроме того, есть фактор Европы, подчеркнул он.Он делает вывод, что сложившаяся ситуация, о которой можно судить сегодня, исходя из появления в публичной плоскости так называемого мирного плана из 28 пунктов, "с одной стороны разруливается, а с другой накаляется"."То есть все, что сейчас происходит, – это вброс. Но еще это и усиление противоречий между Соединенными Штатами и Евросоюзом и конкретно Великобританией. Поэтому, ну, хорошо, что процесс идет, и, как нам кажется, идет он в нужном направлении. Но это еще не конец", – резюмировал эксперт.Ранее мнение о том, что громкий коррупционный скандал вокруг украинского "Энергоатома" является проявлением борьбы США и Британии за то, под чьим контролем будет формироваться новый режим в Киеве, высказал мнение РИА Новости Крым политолог и журналист Юрий Светов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп одобрил план по Украине с российским Крымом Великобритания может лишиться монархии и Шотландии – Пушков "Прокукарекали": эксперт оценил соглашение Киева и Парижа о самолетахВ Совфеде оценили перспективу встречи Путина и Трампа в Крыму

