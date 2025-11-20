Рейтинг@Mail.ru
Украина развалит Евросоюз – мнение - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Украина развалит Евросоюз – мнение
Украина развалит Евросоюз – мнение - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Украина развалит Евросоюз – мнение
Украина станет для Евросоюза непомерной ношей и в конце концов разрушит как ЕС, так и саму Западную Европу. Используя тему вступления в ЕС, киевский режим... РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T15:34
2025-11-20T17:06
мнения
европа
европейский союз (ес)
мария захарова
коррупция
новости
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Украина станет для Евросоюза непомерной ношей и в конце концов разрушит как ЕС, так и саму Западную Европу. Используя тему вступления в ЕС, киевский режим просто пытается "оставаться на плаву". Такое мнение в интервью РИА Новости высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, "вишенкой на торте" стал грандиозный скандал, связанный с коррупционными махинациями Банковой."Поэтому здесь речь не идет о том, что это нужно Европейскому союзу на уровне обывателя и бизнеса. Это нужно евробюрократии, которая, очевидно, проводит внутри стран Европейского союза не ориентированную на эти страны политику. Думаю, что у людей, которые понимают, как работает Европейский союз, и по каким критериям вступают страны, есть четкое понимание, что Украина не соответствует ни одному из заявленных критериев", – обозначила официальный представитель российского МИДа.На Украине нет ни демократии, ни прозрачности судебной системы, ни антикоррупционного действующего законодательства, а украинская экономика является нежизнеспособной, отметила Захарова."Эксперты, помимо этого, понимают еще такую вещь, что вступление Украины в Европейский союз может просто его добить теперь уже изнутри", – уверена она.Разговоры о вступлении Украины в ЕС нужны нынешним украинским властям для того, чтобы "оставаться на плаву", и для того, чтобы предъявлять хоть что-то в качестве своей как бы работы на внутреннем периметре. А на самом деле, все прекрасно понимают, что никакой естественной стыковки (Украины с ЕС – ред.) или может быть (стыковки – ред.) в каком-то ручном режиме по заявленным Европейским союзом критериям не может произойти, потому что Украина не отвечает ни одному из базовых требований, заявила собеседник агентства.В начале ноября в Еврокомиссии заявляли, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться до конца этого года.
европа
украина
мнения, европа, европейский союз (ес), мария захарова, коррупция, новости, украина
Украина развалит Евросоюз – мнение

Украина разрушит Западную Европу и станет непомерной ношей для ЕС – Захарова

15:34 20.11.2025 (обновлено: 17:06 20.11.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкАкции протеста сторонников евроинтеграции Украины
Акции протеста сторонников евроинтеграции Украины - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Украина станет для Евросоюза непомерной ношей и в конце концов разрушит как ЕС, так и саму Западную Европу. Используя тему вступления в ЕС, киевский режим просто пытается "оставаться на плаву". Такое мнение в интервью РИА Новости высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Во-первых, это (вступление Украины в ЕС – ред.) нужно не Европейскому союзу с точки зрения его граждан, потому что граждане уже начинают догадываться, что это будет непомерной ношей. Они сейчас спонсируют киевский режим, накачивая его средствами. Думаю, обыватели долгое время полагали, что эти средства идут на благо Украины. Сейчас все больше людей прозревает и понимает, что это разрушает Украину, и что это разрушает саму Западную Европу", – сказала Захарова.
По ее словам, "вишенкой на торте" стал грандиозный скандал, связанный с коррупционными махинациями Банковой.
"Поэтому здесь речь не идет о том, что это нужно Европейскому союзу на уровне обывателя и бизнеса. Это нужно евробюрократии, которая, очевидно, проводит внутри стран Европейского союза не ориентированную на эти страны политику. Думаю, что у людей, которые понимают, как работает Европейский союз, и по каким критериям вступают страны, есть четкое понимание, что Украина не соответствует ни одному из заявленных критериев", – обозначила официальный представитель российского МИДа.
На Украине нет ни демократии, ни прозрачности судебной системы, ни антикоррупционного действующего законодательства, а украинская экономика является нежизнеспособной, отметила Захарова.
"Эксперты, помимо этого, понимают еще такую вещь, что вступление Украины в Европейский союз может просто его добить теперь уже изнутри", – уверена она.
Разговоры о вступлении Украины в ЕС нужны нынешним украинским властям для того, чтобы "оставаться на плаву", и для того, чтобы предъявлять хоть что-то в качестве своей как бы работы на внутреннем периметре. А на самом деле, все прекрасно понимают, что никакой естественной стыковки (Украины с ЕС – ред.) или может быть (стыковки – ред.) в каком-то ручном режиме по заявленным Европейским союзом критериям не может произойти, потому что Украина не отвечает ни одному из базовых требований, заявила собеседник агентства.
В начале ноября в Еврокомиссии заявляли, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться до конца этого года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Клоун-камикадзе и выживание элит: как долго ЕС сможет вооружать Киев
Зеленский сделал неожиданное заявление о плане ЕС по завершению конфликта
Союз против Украины: когда Венгрия, Словакия и Чехия смогут объединиться
 
МненияЕвропаЕвропейский Союз (ЕС)Мария ЗахароваКоррупцияНовостиУкраина
 
Лента новостейМолния