Украина развалит Евросоюз – мнение

2025-11-20T15:34

2025-11-20T15:34

2025-11-20T17:06

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110040/28/1100402896_0:0:1569:883_1920x0_80_0_0_39178616c50d6855ba64714b43ca16e0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Украина станет для Евросоюза непомерной ношей и в конце концов разрушит как ЕС, так и саму Западную Европу. Используя тему вступления в ЕС, киевский режим просто пытается "оставаться на плаву". Такое мнение в интервью РИА Новости высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, "вишенкой на торте" стал грандиозный скандал, связанный с коррупционными махинациями Банковой."Поэтому здесь речь не идет о том, что это нужно Европейскому союзу на уровне обывателя и бизнеса. Это нужно евробюрократии, которая, очевидно, проводит внутри стран Европейского союза не ориентированную на эти страны политику. Думаю, что у людей, которые понимают, как работает Европейский союз, и по каким критериям вступают страны, есть четкое понимание, что Украина не соответствует ни одному из заявленных критериев", – обозначила официальный представитель российского МИДа.На Украине нет ни демократии, ни прозрачности судебной системы, ни антикоррупционного действующего законодательства, а украинская экономика является нежизнеспособной, отметила Захарова."Эксперты, помимо этого, понимают еще такую вещь, что вступление Украины в Европейский союз может просто его добить теперь уже изнутри", – уверена она.Разговоры о вступлении Украины в ЕС нужны нынешним украинским властям для того, чтобы "оставаться на плаву", и для того, чтобы предъявлять хоть что-то в качестве своей как бы работы на внутреннем периметре. А на самом деле, все прекрасно понимают, что никакой естественной стыковки (Украины с ЕС – ред.) или может быть (стыковки – ред.) в каком-то ручном режиме по заявленным Европейским союзом критериям не может произойти, потому что Украина не отвечает ни одному из базовых требований, заявила собеседник агентства.В начале ноября в Еврокомиссии заявляли, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться до конца этого года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Клоун-камикадзе и выживание элит: как долго ЕС сможет вооружать КиевЗеленский сделал неожиданное заявление о плане ЕС по завершению конфликтаСоюз против Украины: когда Венгрия, Словакия и Чехия смогут объединиться

2025

