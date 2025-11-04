Рейтинг@Mail.ru
В ЕС пообещали начать переговоры о членстве Украины в этом году - РИА Новости Крым, 04.11.2025
В ЕС пообещали начать переговоры о членстве Украины в этом году
В ЕС пообещали начать переговоры о членстве Украины в этом году - РИА Новости Крым, 04.11.2025
В ЕС пообещали начать переговоры о членстве Украины в этом году
Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться до конца этого года. Об этом со ссылкой на заявление Еврокомиссии пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться до конца этого года. Об этом со ссылкой на заявление Еврокомиссии пишет РИА Новости. Отмечается, что такой прогноз внесен в обзорный документ по прогрессу стран-кандидатов в проведении реформ, необходимых для членства в Евросоюзе.При этом ЕК поддерживает цель Киева завершить переговоры о членстве в ЕС к концу 2028 года.Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
европа
украина
европейский союз (ес), европа, еврокомиссия, украина, политика, внешняя политика, в мире, новости
В ЕС пообещали начать переговоры о членстве Украины в этом году

Еврокомиссия анонсировала переговоры о членстве Украины в ЕС до конца года

16:50 04.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться до конца этого года. Об этом со ссылкой на заявление Еврокомиссии пишет РИА Новости.
Отмечается, что такой прогноз внесен в обзорный документ по прогрессу стран-кандидатов в проведении реформ, необходимых для членства в Евросоюзе.
"Украина выполнила условия, необходимые для открытия кластеров: первого (основные принципы), шести по внешним отношениям и двух по внутреннему рынку. Еврокомиссия ожидает, что Украина выполнит условия для открытия оставшихся трех кластеров, и работает над тем, чтобы Совет ЕС был в состоянии обеспечить открытие всех кластеров до конца года", - говорится в документе.
При этом ЕК поддерживает цель Киева завершить переговоры о членстве в ЕС к концу 2028 года.
"Украинское правительство обозначило свою цель – предварительно завершить переговоры о вступлении к концу 2028 года. Комиссия привержена поддержке этой амбициозной цели... Для достижения такой цели необходимо ускорить темпы реформ, особенно в отношении основных принципов, в частности, верховенства права", - говорится в документе.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС.
Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
