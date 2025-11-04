https://crimea.ria.ru/20251104/v-es-poobeschali-nachat-peregovory-o-chlenstve-ukrainy-v-etom-godu-1150654069.html

В ЕС пообещали начать переговоры о членстве Украины в этом году

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться до конца этого года. Об этом со ссылкой на заявление Еврокомиссии пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться до конца этого года. Об этом со ссылкой на заявление Еврокомиссии пишет РИА Новости. Отмечается, что такой прогноз внесен в обзорный документ по прогрессу стран-кандидатов в проведении реформ, необходимых для членства в Евросоюзе.При этом ЕК поддерживает цель Киева завершить переговоры о членстве в ЕС к концу 2028 года.Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал неожиданное заявление о плане ЕС по завершению конфликтаСоюз против Украины: когда Венгрия, Словакия и Чехия смогут объединитьсяКлоун-камикадзе и выживание элит: как долго ЕС сможет вооружать Киев

