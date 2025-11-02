https://crimea.ria.ru/20251102/soyuz-protiv-ukrainy-kogda-vengriya-slovakiya-i-chekhiya-smogut-obedinitsya-1150613393.html

Союз против Украины: когда Венгрия, Словакия и Чехия смогут объединиться

Коалиция Венгрии, Словакии и Чехии для противодействия инициативам Евросоюза по поддержке Украины создана не будет. Такое мнение в интервью РИА Новости Крым...

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Коалиция Венгрии, Словакии и Чехии для противодействия инициативам Евросоюза по поддержке Украины создана не будет. Такое мнение в интервью РИА Новости Крым выразил российский общественный и политический деятель, публицист Николай Стариков.Ранее стало известно, что правящая партия Словакии Smer заявила, что поддерживает инициативу по объединению Венгрии, Чехии и Словакии в коалицию для противодействия инициативам ЕС по поддержке Украины.По словам Старикова, нам может быть приятно, что в Европе еще есть политики, которые смотрят с точки зрения здравого смысла на происходящее события на Украине, тем не менее Россия от этого не выиграет.Это позиция не любви к России или союзничества с нами, подчеркивает публицист, это просто прагматичная позиция, которая на фоне безумства всех остальных выглядит уникальной. В этой связи он считает, что не следует переоценивать роль для РФ государств, которые действуют в своих интересах.Он уверен, что никакой коалиции в итоге в Европе не создадут в противовес Евросоюзу. Скорее ЕС начнет действовать так, чтобы некому было подавать голос, звучащий не в унисон с ним."И тут ключевое слово – "правящая партия"... Евросоюз сделает все, чтобы она перестала быть правящей, как это произошло на некоторых выборах, например, в Румынии. Поэтому сможет ли Венгрия и Словакия изменить политику Евросоюза – конечно нет. А вот сможет ли Евросоюз изменить политику Венгрии и Словакии, мне кажется, шанс этого значительно больше", – подытожил эксперт.Николай Стариков прибыл в Севастополь впервые с 2021 года. В Крыму общественный и политический деятель проведет ряд рабочих встреч, в том числе повстречается с ветеранами и участникам спецоперации. С некоторыми из них, а также с военнослужащими полка "Росгвардии" и студентами, он встретился в Севастополе. Организатором мероприятия выступило Общество "Знание".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как на России скажется 19-й пакет санкций Евросоюза – мнениеЗеленский требует от Европы комплексы ПВО Patriot вне очередиЕС не поддержал предложение по использованию активов РФ на нужды Киева

