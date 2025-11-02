Рейтинг@Mail.ru
Союз против Украины: когда Венгрия, Словакия и Чехия смогут объединиться - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Союз против Украины: когда Венгрия, Словакия и Чехия смогут объединиться
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Коалиция Венгрии, Словакии и Чехии для противодействия инициативам Евросоюза по поддержке Украины создана не будет. Такое мнение в интервью РИА Новости Крым выразил российский общественный и политический деятель, публицист Николай Стариков.
Ранее стало известно, что правящая партия Словакии Smer заявила, что поддерживает инициативу по объединению Венгрии, Чехии и Словакии в коалицию для противодействия инициативам ЕС по поддержке Украины.
По словам Старикова, нам может быть приятно, что в Европе еще есть политики, которые смотрят с точки зрения здравого смысла на происходящее события на Украине, тем не менее Россия от этого не выиграет.
Это позиция не любви к России или союзничества с нами, подчеркивает публицист, это просто прагматичная позиция, которая на фоне безумства всех остальных выглядит уникальной. В этой связи он считает, что не следует переоценивать роль для РФ государств, которые действуют в своих интересах.

"Да, они могут что-то приостановить, могут получить какие-то ресурсы за свою позицию или за ее неозвучивание, как это было, когда Орбан (Виктор, премьер-министр Венгрии – ред.) за 10 миллиардов вышел попить кофе в момент голосования (за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС – ред.). Но это никак не поможет решению наших задач. Никто не даст нам избавления, ни венгр, ни словак – ну и дальше, если переделать "Интернационал". Только русский солдат и русский "царь", – сказал эксперт.

Он уверен, что никакой коалиции в итоге в Европе не создадут в противовес Евросоюзу. Скорее ЕС начнет действовать так, чтобы некому было подавать голос, звучащий не в унисон с ним.
"И тут ключевое слово – "правящая партия"... Евросоюз сделает все, чтобы она перестала быть правящей, как это произошло на некоторых выборах, например, в Румынии. Поэтому сможет ли Венгрия и Словакия изменить политику Евросоюза – конечно нет. А вот сможет ли Евросоюз изменить политику Венгрии и Словакии, мне кажется, шанс этого значительно больше", – подытожил эксперт.
Николай Стариков прибыл в Севастополь впервые с 2021 года. В Крыму общественный и политический деятель проведет ряд рабочих встреч, в том числе повстречается с ветеранами и участникам спецоперации. С некоторыми из них, а также с военнослужащими полка "Росгвардии" и студентами, он встретился в Севастополе. Организатором мероприятия выступило Общество "Знание".
