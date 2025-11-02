https://crimea.ria.ru/20251102/soyuz-protiv-ukrainy-kogda-vengriya-slovakiya-i-chekhiya-smogut-obedinitsya-1150613393.html
Союз против Украины: когда Венгрия, Словакия и Чехия смогут объединиться
Союз против Украины: когда Венгрия, Словакия и Чехия смогут объединиться - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Союз против Украины: когда Венгрия, Словакия и Чехия смогут объединиться
Коалиция Венгрии, Словакии и Чехии для противодействия инициативам Евросоюза по поддержке Украины создана не будет. Такое мнение в интервью РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T14:16
2025-11-02T14:16
2025-11-02T14:16
эксклюзивы риа новости крым
мнения
николай стариков
венгрия
словакия
чехия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111085/64/1110856499_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_a9b0e29a50100fd56a83284df0f383a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Коалиция Венгрии, Словакии и Чехии для противодействия инициативам Евросоюза по поддержке Украины создана не будет. Такое мнение в интервью РИА Новости Крым выразил российский общественный и политический деятель, публицист Николай Стариков.Ранее стало известно, что правящая партия Словакии Smer заявила, что поддерживает инициативу по объединению Венгрии, Чехии и Словакии в коалицию для противодействия инициативам ЕС по поддержке Украины.По словам Старикова, нам может быть приятно, что в Европе еще есть политики, которые смотрят с точки зрения здравого смысла на происходящее события на Украине, тем не менее Россия от этого не выиграет.Это позиция не любви к России или союзничества с нами, подчеркивает публицист, это просто прагматичная позиция, которая на фоне безумства всех остальных выглядит уникальной. В этой связи он считает, что не следует переоценивать роль для РФ государств, которые действуют в своих интересах.Он уверен, что никакой коалиции в итоге в Европе не создадут в противовес Евросоюзу. Скорее ЕС начнет действовать так, чтобы некому было подавать голос, звучащий не в унисон с ним."И тут ключевое слово – "правящая партия"... Евросоюз сделает все, чтобы она перестала быть правящей, как это произошло на некоторых выборах, например, в Румынии. Поэтому сможет ли Венгрия и Словакия изменить политику Евросоюза – конечно нет. А вот сможет ли Евросоюз изменить политику Венгрии и Словакии, мне кажется, шанс этого значительно больше", – подытожил эксперт.Николай Стариков прибыл в Севастополь впервые с 2021 года. В Крыму общественный и политический деятель проведет ряд рабочих встреч, в том числе повстречается с ветеранами и участникам спецоперации. С некоторыми из них, а также с военнослужащими полка "Росгвардии" и студентами, он встретился в Севастополе. Организатором мероприятия выступило Общество "Знание".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как на России скажется 19-й пакет санкций Евросоюза – мнениеЗеленский требует от Европы комплексы ПВО Patriot вне очередиЕС не поддержал предложение по использованию активов РФ на нужды Киева
венгрия
словакия
чехия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111085/64/1110856499_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_3c4a05c3788dcf6dfd2762b950ad8def.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, николай стариков, венгрия, словакия, чехия, украина
Союз против Украины: когда Венгрия, Словакия и Чехия смогут объединиться
Коалиции против Украины между Венгрией, Словакией и Чехией не будет – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Коалиция Венгрии, Словакии и Чехии для противодействия инициативам Евросоюза по поддержке Украины создана не будет. Такое мнение в интервью РИА Новости Крым
выразил российский общественный и политический деятель, публицист Николай Стариков.
Ранее стало известно, что правящая партия Словакии Smer заявила, что поддерживает инициативу по объединению Венгрии, Чехии и Словакии в коалицию для противодействия инициативам ЕС по поддержке Украины.
По словам Старикова, нам может быть приятно, что в Европе еще есть политики, которые смотрят с точки зрения здравого смысла на происходящее события на Украине, тем не менее Россия от этого не выиграет.
Это позиция не любви к России или союзничества с нами, подчеркивает публицист, это просто прагматичная позиция, которая на фоне безумства всех остальных выглядит уникальной. В этой связи он считает, что не следует переоценивать роль для РФ государств, которые действуют в своих интересах.
"Да, они могут что-то приостановить, могут получить какие-то ресурсы за свою позицию или за ее неозвучивание, как это было, когда Орбан (Виктор, премьер-министр Венгрии – ред.) за 10 миллиардов вышел попить кофе в момент голосования (за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС – ред.). Но это никак не поможет решению наших задач. Никто не даст нам избавления, ни венгр, ни словак – ну и дальше, если переделать "Интернационал". Только русский солдат и русский "царь", – сказал эксперт.
Он уверен, что никакой коалиции в итоге в Европе не создадут в противовес Евросоюзу. Скорее ЕС начнет действовать так, чтобы некому было подавать голос, звучащий не в унисон с ним.
"И тут ключевое слово – "правящая партия"... Евросоюз сделает все, чтобы она перестала быть правящей, как это произошло на некоторых выборах, например, в Румынии. Поэтому сможет ли Венгрия и Словакия изменить политику Евросоюза – конечно нет. А вот сможет ли Евросоюз изменить политику Венгрии и Словакии, мне кажется, шанс этого значительно больше", – подытожил эксперт.
Николай Стариков прибыл в Севастополь впервые с 2021 года. В Крыму общественный и политический деятель проведет ряд рабочих встреч, в том числе повстречается с ветеранами и участникам спецоперации. С некоторыми из них, а также с военнослужащими полка "Росгвардии" и студентами, он встретился в Севастополе. Организатором мероприятия выступило Общество "Знание".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: