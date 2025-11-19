https://crimea.ria.ru/20251119/uitkoff-otmenil-vstrechu-s-zelenskim-i-ermakom-v-turtsii--chto-proiskhodit-1151026877.html
Уиткофф отменил встречу с Зеленским и Ермаком в Турции – что происходит
19.11.2025
Уиткофф отменил встречу с Зеленским и Ермаком в Турции – что происходит
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф мог отменить ранее запланированную встречу в Турции с главой киевского режима Владимиром Зеленским и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф мог отменить ранее запланированную встречу в Турции с главой киевского режима Владимиром Зеленским и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком на фоне достижения новых договоренностей между Россией и США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист и политолог Юрий Светов.Накануне агентство Reuters со ссылкой на турецкие источники сообщило, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в среду встретится в Турции с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Отмечалось, что встреча пройдет с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В день переговоров, 19 ноября, журналист The Economist со ссылкой на собственных информаторов сообщил, что Уиткофф не будет встречаться с Ермаком, а позже издание Axios, ссылаясь на украинские и американские источники, оповестило, что Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции.По мнению Светова, все это связано с коррупционным скандалом на Украине, поскольку Уиткофф один из тех людей, которые "не хотят замараться".Зеленский и Умеров фигурируют в документах НАБУ по делу МиндичаНо гораздо больший интерес, по мнению политолога, привлекает тот факт, что сообщения об отмене встречи представителя США с верхушкой киевского режима появилось почти одновременно с другим, касающимся переговоров Москвы и Вашингтона.В этом сообщении, которое опубликовало американское издание Axios со ссылкой на российские и американские источники, отмечалось также, что упомянутый план урегулирования украинского конфликта обсуждается между Уиткоффом и специальным представителем России Кириллом Дмитриевым, подчеркнул Светов.В конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку на данном этапе они не достигнут нужной цели. При том он подчеркнул, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине и намерен встретиться с российским коллегой в ближайшем будущем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевскому режиму осталась пара месяцев – экс-советник ПентагонаСША "тихо" отправили министра армии в Киев на встречу с ЗеленскимВ Кремле оценили переговоры в Стамбуле и готовность Киева к диалогу
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф мог отменить ранее запланированную встречу в Турции с главой киевского режима Владимиром Зеленским и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком
на фоне достижения новых договоренностей между Россией и США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал журналист и политолог Юрий Светов.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на турецкие источники сообщило, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в среду встретится в Турции с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Отмечалось, что встреча пройдет с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В день переговоров, 19 ноября, журналист The Economist со ссылкой на собственных информаторов сообщил, что Уиткофф не будет встречаться с Ермаком, а позже издание Axios, ссылаясь на украинские и американские источники, оповестило, что Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции
.
По мнению Светова, все это связано с коррупционным скандалом на Украине, поскольку Уиткофф один из тех людей, которые "не хотят замараться".
Но гораздо больший интерес, по мнению политолога, привлекает тот факт, что сообщения об отмене встречи представителя США с верхушкой киевского режима появилось почти одновременно с другим, касающимся переговоров Москвы и Вашингтона.
"Одновременно появилось сообщение, что Россия и США продолжают работу, начатую в Анкоридже. И что якобы сейчас выработан план из 28 пунктов, в котором, наконец, звучат слова не только об остановке конфликта, но и об обеспечении безопасности России, создании новой архитектуры безопасности в Европе и развитии нормальных, взаимовыгодных торгово-экономических отношений между РФ и США", – сказал Светов.
В этом сообщении, которое опубликовало американское издание Axios со ссылкой на российские и американские источники, отмечалось также, что упомянутый план урегулирования украинского конфликта обсуждается между Уиткоффом и специальным представителем России Кириллом Дмитриевым, подчеркнул Светов.
"И, возможно, именно эти решения, наложенные на коррупционный скандал на Украине, могут дать какие-то результаты. И встреча в Будапеште между Трампом и Путиным
не отменена, а отложена для того, чтобы было о чем конкретно говорить при встрече президентов", – заключил эксперт.
В конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку на данном этапе они не достигнут нужной цели. При том он подчеркнул, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине и намерен встретиться с российским коллегой в ближайшем будущем.
