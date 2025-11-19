Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф отменил встречу с Зеленским и Ермаком в Турции – что происходит - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Уиткофф отменил встречу с Зеленским и Ермаком в Турции – что происходит
Уиткофф отменил встречу с Зеленским и Ермаком в Турции – что происходит - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Уиткофф отменил встречу с Зеленским и Ермаком в Турции – что происходит
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф мог отменить ранее запланированную встречу в Турции с главой киевского режима Владимиром Зеленским и главой офиса... РИА Новости Крым, 19.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф мог отменить ранее запланированную встречу в Турции с главой киевского режима Владимиром Зеленским и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком на фоне достижения новых договоренностей между Россией и США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист и политолог Юрий Светов.Накануне агентство Reuters со ссылкой на турецкие источники сообщило, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в среду встретится в Турции с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Отмечалось, что встреча пройдет с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В день переговоров, 19 ноября, журналист The Economist со ссылкой на собственных информаторов сообщил, что Уиткофф не будет встречаться с Ермаком, а позже издание Axios, ссылаясь на украинские и американские источники, оповестило, что Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции.По мнению Светова, все это связано с коррупционным скандалом на Украине, поскольку Уиткофф один из тех людей, которые "не хотят замараться".Зеленский и Умеров фигурируют в документах НАБУ по делу МиндичаНо гораздо больший интерес, по мнению политолога, привлекает тот факт, что сообщения об отмене встречи представителя США с верхушкой киевского режима появилось почти одновременно с другим, касающимся переговоров Москвы и Вашингтона.В этом сообщении, которое опубликовало американское издание Axios со ссылкой на российские и американские источники, отмечалось также, что упомянутый план урегулирования украинского конфликта обсуждается между Уиткоффом и специальным представителем России Кириллом Дмитриевым, подчеркнул Светов.В конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку на данном этапе они не достигнут нужной цели. При том он подчеркнул, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине и намерен встретиться с российским коллегой в ближайшем будущем.
украина
сша
россия
Новости
украина, владимир зеленский, андрей ермак, переговоры, стивен уиткофф, сша, политика, внешняя политика, в мире, россия, мнения, юрий светов
Уиткофф отменил встречу с Зеленским и Ермаком в Турции – что происходит

Уиткофф отменил встречу с Зеленским на фоне новых договоренностей РФ и США – политолог

13:58 19.11.2025
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф мог отменить ранее запланированную встречу в Турции с главой киевского режима Владимиром Зеленским и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком на фоне достижения новых договоренностей между Россией и США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист и политолог Юрий Светов.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на турецкие источники сообщило, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в среду встретится в Турции с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Отмечалось, что встреча пройдет с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В день переговоров, 19 ноября, журналист The Economist со ссылкой на собственных информаторов сообщил, что Уиткофф не будет встречаться с Ермаком, а позже издание Axios, ссылаясь на украинские и американские источники, оповестило, что Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции.
По мнению Светова, все это связано с коррупционным скандалом на Украине, поскольку Уиткофф один из тех людей, которые "не хотят замараться".
Зеленский и Умеров фигурируют в документах НАБУ по делу Миндича
Но гораздо больший интерес, по мнению политолога, привлекает тот факт, что сообщения об отмене встречи представителя США с верхушкой киевского режима появилось почти одновременно с другим, касающимся переговоров Москвы и Вашингтона.

"Одновременно появилось сообщение, что Россия и США продолжают работу, начатую в Анкоридже. И что якобы сейчас выработан план из 28 пунктов, в котором, наконец, звучат слова не только об остановке конфликта, но и об обеспечении безопасности России, создании новой архитектуры безопасности в Европе и развитии нормальных, взаимовыгодных торгово-экономических отношений между РФ и США", – сказал Светов.

В этом сообщении, которое опубликовало американское издание Axios со ссылкой на российские и американские источники, отмечалось также, что упомянутый план урегулирования украинского конфликта обсуждается между Уиткоффом и специальным представителем России Кириллом Дмитриевым, подчеркнул Светов.
"И, возможно, именно эти решения, наложенные на коррупционный скандал на Украине, могут дать какие-то результаты. И встреча в Будапеште между Трампом и Путиным не отменена, а отложена для того, чтобы было о чем конкретно говорить при встрече президентов", – заключил эксперт.
В конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку на данном этапе они не достигнут нужной цели. При том он подчеркнул, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине и намерен встретиться с российским коллегой в ближайшем будущем.
Радио "Спутник в Крыму"УкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакПереговорыСтивен УиткоффСШАПолитикаВнешняя политикаВ миреРоссияМненияЮрий Светов
 
