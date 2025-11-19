https://crimea.ria.ru/20251119/uitkoff-otmenil-vstrechu-s-zelenskim-i-ermakom-v-turtsii--chto-proiskhodit-1151026877.html

Уиткофф отменил встречу с Зеленским и Ермаком в Турции – что происходит

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф мог отменить ранее запланированную встречу в Турции с главой киевского режима Владимиром Зеленским и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком на фоне достижения новых договоренностей между Россией и США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист и политолог Юрий Светов.Накануне агентство Reuters со ссылкой на турецкие источники сообщило, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в среду встретится в Турции с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Отмечалось, что встреча пройдет с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В день переговоров, 19 ноября, журналист The Economist со ссылкой на собственных информаторов сообщил, что Уиткофф не будет встречаться с Ермаком, а позже издание Axios, ссылаясь на украинские и американские источники, оповестило, что Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции.По мнению Светова, все это связано с коррупционным скандалом на Украине, поскольку Уиткофф один из тех людей, которые "не хотят замараться".Зеленский и Умеров фигурируют в документах НАБУ по делу МиндичаНо гораздо больший интерес, по мнению политолога, привлекает тот факт, что сообщения об отмене встречи представителя США с верхушкой киевского режима появилось почти одновременно с другим, касающимся переговоров Москвы и Вашингтона.В этом сообщении, которое опубликовало американское издание Axios со ссылкой на российские и американские источники, отмечалось также, что упомянутый план урегулирования украинского конфликта обсуждается между Уиткоффом и специальным представителем России Кириллом Дмитриевым, подчеркнул Светов.В конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку на данном этапе они не достигнут нужной цели. При том он подчеркнул, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине и намерен встретиться с российским коллегой в ближайшем будущем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевскому режиму осталась пара месяцев – экс-советник ПентагонаСША "тихо" отправили министра армии в Киев на встречу с ЗеленскимВ Кремле оценили переговоры в Стамбуле и готовность Киева к диалогу

