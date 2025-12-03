https://crimea.ria.ru/20251203/zelenskiy-posle-skandala-poruchil-smenit-sostav-nabsovetov-energokompaniy-1151387938.html

Зеленский после скандала поручил сменить состав набсоветов энергокомпаний

Зеленский после скандала поручил сменить состав набсоветов энергокомпаний - РИА Новости Крым, 03.12.2025

Зеленский после скандала поручил сменить состав набсоветов энергокомпаний

На Украине после коррупционного скандала прекратят полномочия большой части наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний. Об этом... РИА Новости Крым, 03.12.2025

2025-12-03T17:24

2025-12-03T17:24

2025-12-03T17:24

украина

коррупция

владимир зеленский

новости

юлия свириденко

денис шмыгаль

минобороны украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148543205_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_89ae49b9646909729e1d45f4ce3d9e86.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. На Украине после коррупционного скандала прекратят полномочия большой части наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний. Об этом завил глава киевского режима Владимир Зеленский. Новые члены набсоветов будут назначены в декабре.Кроме того, министру обороны Украины Денису Шмыгалю поручено провести "безотлагательную перезагрузку" наблюдательных советов в оборонной сфере. Премьер-министр страны Юлия Свириденко должна будет информировать основных партнеров Украины о принимаемых мерах, призванных, по словам Зеленского, гарантировать доверие к Украине и украинским институтам.Коррупционный скандал на Украине10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.28 ноября в Киеве НАБУ и САП провели обыски у тогда еще главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. В тот же день Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Также Ермак отстранен о руководства украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда придет очередь Зеленского после отставки Ермака – мнениеПолитический порядок в Киеве дал трещину: поможет ли это переговорамПаралич и коллапс: чем Зеленскому и его режиму грозит отставка Ермака

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, коррупция, владимир зеленский, новости, юлия свириденко, денис шмыгаль, минобороны украины