https://crimea.ria.ru/20251203/zelenskiy-posle-skandala-poruchil-smenit-sostav-nabsovetov-energokompaniy-1151387938.html
Зеленский после скандала поручил сменить состав набсоветов энергокомпаний
Зеленский после скандала поручил сменить состав набсоветов энергокомпаний - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Зеленский после скандала поручил сменить состав набсоветов энергокомпаний
На Украине после коррупционного скандала прекратят полномочия большой части наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний. Об этом... РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T17:24
2025-12-03T17:24
2025-12-03T17:24
украина
коррупция
владимир зеленский
новости
юлия свириденко
денис шмыгаль
минобороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148543205_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_89ae49b9646909729e1d45f4ce3d9e86.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. На Украине после коррупционного скандала прекратят полномочия большой части наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний. Об этом завил глава киевского режима Владимир Зеленский. Новые члены набсоветов будут назначены в декабре.Кроме того, министру обороны Украины Денису Шмыгалю поручено провести "безотлагательную перезагрузку" наблюдательных советов в оборонной сфере. Премьер-министр страны Юлия Свириденко должна будет информировать основных партнеров Украины о принимаемых мерах, призванных, по словам Зеленского, гарантировать доверие к Украине и украинским институтам.Коррупционный скандал на Украине10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.28 ноября в Киеве НАБУ и САП провели обыски у тогда еще главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. В тот же день Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Также Ермак отстранен о руководства украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда придет очередь Зеленского после отставки Ермака – мнениеПолитический порядок в Киеве дал трещину: поможет ли это переговорамПаралич и коллапс: чем Зеленскому и его режиму грозит отставка Ермака
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148543205_39:0:1174:851_1920x0_80_0_0_ade6ed7eccea2257fc7f5d629386bce7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, коррупция, владимир зеленский, новости, юлия свириденко, денис шмыгаль, минобороны украины
Зеленский после скандала поручил сменить состав набсоветов энергокомпаний
Зеленский после скандала поручил сменить состав набсоветов энергокомпаний и Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. На Украине после коррупционного скандала прекратят полномочия большой части наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний. Об этом завил глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Сегодня будут прекращены полномочия значительной части состава наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний: Центрэнерго, Оператор ГТС, Оператор рынка, Украинские распределительные сети, Энергетическая компания Украины", - написал он в своем Telegram-канале.
Новые члены набсоветов будут назначены в декабре.
Кроме того, министру обороны Украины Денису Шмыгалю поручено провести "безотлагательную перезагрузку" наблюдательных советов в оборонной сфере.
Премьер-министр страны Юлия Свириденко должна будет информировать основных партнеров Украины о принимаемых мерах, призванных, по словам Зеленского, гарантировать доверие к Украине и украинским институтам.
Коррупционный скандал на Украине
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило
о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.
Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
После бюро опубликовало
записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.
Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.
28 ноября в Киеве НАБУ и САП провели обыски
у тогда еще главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. В тот же день Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Также Ермак отстранен о руководства украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт
".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: