Рейтинг@Mail.ru
Зеленский после скандала поручил сменить состав набсоветов энергокомпаний - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251203/zelenskiy-posle-skandala-poruchil-smenit-sostav-nabsovetov-energokompaniy-1151387938.html
Зеленский после скандала поручил сменить состав набсоветов энергокомпаний
Зеленский после скандала поручил сменить состав набсоветов энергокомпаний - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Зеленский после скандала поручил сменить состав набсоветов энергокомпаний
На Украине после коррупционного скандала прекратят полномочия большой части наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний. Об этом... РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T17:24
2025-12-03T17:24
украина
коррупция
владимир зеленский
новости
юлия свириденко
денис шмыгаль
минобороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148543205_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_89ae49b9646909729e1d45f4ce3d9e86.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. На Украине после коррупционного скандала прекратят полномочия большой части наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний. Об этом завил глава киевского режима Владимир Зеленский. Новые члены набсоветов будут назначены в декабре.Кроме того, министру обороны Украины Денису Шмыгалю поручено провести "безотлагательную перезагрузку" наблюдательных советов в оборонной сфере. Премьер-министр страны Юлия Свириденко должна будет информировать основных партнеров Украины о принимаемых мерах, призванных, по словам Зеленского, гарантировать доверие к Украине и украинским институтам.Коррупционный скандал на Украине10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.28 ноября в Киеве НАБУ и САП провели обыски у тогда еще главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. В тот же день Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Также Ермак отстранен о руководства украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда придет очередь Зеленского после отставки Ермака – мнениеПолитический порядок в Киеве дал трещину: поможет ли это переговорамПаралич и коллапс: чем Зеленскому и его режиму грозит отставка Ермака
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148543205_39:0:1174:851_1920x0_80_0_0_ade6ed7eccea2257fc7f5d629386bce7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, коррупция, владимир зеленский, новости, юлия свириденко, денис шмыгаль, минобороны украины
Зеленский после скандала поручил сменить состав набсоветов энергокомпаний

Зеленский после скандала поручил сменить состав набсоветов энергокомпаний и Минобороны

17:24 03.12.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. На Украине после коррупционного скандала прекратят полномочия большой части наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний. Об этом завил глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Сегодня будут прекращены полномочия значительной части состава наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний: Центрэнерго, Оператор ГТС, Оператор рынка, Украинские распределительные сети, Энергетическая компания Украины", - написал он в своем Telegram-канале.
Новые члены набсоветов будут назначены в декабре.
Кроме того, министру обороны Украины Денису Шмыгалю поручено провести "безотлагательную перезагрузку" наблюдательных советов в оборонной сфере.
Премьер-министр страны Юлия Свириденко должна будет информировать основных партнеров Украины о принимаемых мерах, призванных, по словам Зеленского, гарантировать доверие к Украине и украинским институтам.

Коррупционный скандал на Украине

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.
Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.
Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.
28 ноября в Киеве НАБУ и САП провели обыски у тогда еще главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. В тот же день Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Также Ермак отстранен о руководства украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда придет очередь Зеленского после отставки Ермака – мнение
Политический порядок в Киеве дал трещину: поможет ли это переговорам
Паралич и коллапс: чем Зеленскому и его режиму грозит отставка Ермака
 
УкраинаКоррупцияВладимир ЗеленскийНовостиЮлия СвириденкоДенис ШмыгальМинобороны Украины
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43Как продвигается реставрация Ханского дворца в Бахчисарае
18:16Русский язык на Украине исключили из перечня защищенных
17:52В севастопольской школе выявлены грубые нарушения организации питания
17:37Исключительно между США и РФ: детали переговоров по Украине
17:24Зеленский после скандала поручил сменить состав набсоветов энергокомпаний
17:17В Госдуме предложили смягчить эксперимент по легализации гостевых домов
17:05Напал на пасынка с ножом: жителю Симферополя дали семь лет
16:55Спортсмен из Крыма взял медаль на первенстве мира по кекусинкан
16:40Подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка в Крыму объявили в розыск
16:30В Севастополе женщину будут судить за повреждение исторического объекта
16:25Путин и Симоньян примут участие в открытии телеканала RT India
16:22Медик из Севастополя спас парня на улице
16:10Путин исполнит мечты трех ребят в рамках акции "Елка желаний"
16:03Путин вручил награду "Волонтер года" участнице сбора нефти в Анапе
15:57Район Евпатории обесточен – когда устранят поломку
15:48В Евпатории появится новый музейный комплекс на основе монумента десанту
15:37Убил жену и скрыл тело: в Крыму задержали подозреваемого
15:29Конфискация российских активов: почему ЕС активизировал процесс
15:16ЕК предложила выделить Украине 165 млрд евро из замороженных активов РФ
15:04Твори добро: РИА Новости Крым запускает акцию "Елка желаний"
Лента новостейМолния