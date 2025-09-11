https://crimea.ria.ru/20250911/zaschita-vokzalov-i-aeroportov-v-rossii-nachalis-postavki-novykh-sistem-1149364268.html

Защита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА

Защита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА

Холдинг госкорпорации "Ростех" начал поставку модернизированных систем подавления беспилотников "Двина-100М".

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Холдинг госкорпорации "Ростех" начал поставку модернизированных систем подавления беспилотников "Двина-100М". Как сообщает в четверг пресс-служба Ростеха, комплексы предназначены для защиты от дронов объектов критической инфраструктуры и промышленных предприятий.Уточняется, что "Двина-100М" способна успешно противодействовать различным типам беспилотников и подавляет в том числе дроны со псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. В частности эффективна система в комплексе со специализированными средствами радиомониторинга.Система эффективно противостоит одиночным и многочисленным целям, а также сложным устройствам с комбинированным каналом управления, подходит для применения на крупных производственных предприятиях, в аэропортах, на железнодорожных станциях и других объектах критической инфраструктуры."Ростех" также создал новую систему радиоэлектронной борьбы "Серп", способную защитить от налета беспилотников, сообщал ранее генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: двигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместитьРоссийские ВКС получили новые истребители Су-34Новые системы подводной связи для водолазов презентовали в Севастополе

