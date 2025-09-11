Рейтинг@Mail.ru
Защита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА
Защита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА
Защита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Защита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА
Холдинг госкорпорации "Ростех" начал поставку модернизированных систем подавления беспилотников "Двина-100М". Как сообщает в четверг пресс-служба Ростеха,... РИА Новости Крым, 11.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Холдинг госкорпорации "Ростех" начал поставку модернизированных систем подавления беспилотников "Двина-100М". Как сообщает в четверг пресс-служба Ростеха, комплексы предназначены для защиты от дронов объектов критической инфраструктуры и промышленных предприятий.Уточняется, что "Двина-100М" способна успешно противодействовать различным типам беспилотников и подавляет в том числе дроны со псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. В частности эффективна система в комплексе со специализированными средствами радиомониторинга.Система эффективно противостоит одиночным и многочисленным целям, а также сложным устройствам с комбинированным каналом управления, подходит для применения на крупных производственных предприятиях, в аэропортах, на железнодорожных станциях и других объектах критической инфраструктуры."Ростех" также создал новую систему радиоэлектронной борьбы "Серп", способную защитить от налета беспилотников, сообщал ранее генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: двигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместитьРоссийские ВКС получили новые истребители Су-34Новые системы подводной связи для водолазов презентовали в Севастополе
Защита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА

Ростех начал поставки новых антидроновых систем для защиты аэропортов и вокзалов от БПЛА

09:22 11.09.2025 (обновлено: 09:23 11.09.2025)
 
Ростех начал поставку новых антидроновых систем "Двина-100М"
Ростех начал поставку новых антидроновых систем Двина-100М
© Ростех
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Холдинг госкорпорации "Ростех" начал поставку модернизированных систем подавления беспилотников "Двина-100М". Как сообщает в четверг пресс-служба Ростеха, комплексы предназначены для защиты от дронов объектов критической инфраструктуры и промышленных предприятий.

"Двина-100М" осуществляет радиоэлектронное подавление каналов управления, передачи данных БПЛА, а также глобальных навигационных спутниковых систем при температуре воздуха от -40°C до +50°C. Устройство работает в широком диапазоне частот и имеет ряд фиксированных и перестраиваемых с высокой скоростью диапазонов постановки помех", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "Двина-100М" способна успешно противодействовать различным типам беспилотников и подавляет в том числе дроны со псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. В частности эффективна система в комплексе со специализированными средствами радиомониторинга.
"С их помощью оно получает информацию о характеристиках сигналов, используемых беспилотником, и формирует в ответ помехи именно на этой частоте и с такими же принципами передачи информации. Такая совместная работа лишает БПЛА любой возможности поддерживать связь с оператором или получать корректные данные, независимо от протокола и частоты, на которой дрон работает", - пояснили в пресс-службе.
Система эффективно противостоит одиночным и многочисленным целям, а также сложным устройствам с комбинированным каналом управления, подходит для применения на крупных производственных предприятиях, в аэропортах, на железнодорожных станциях и других объектах критической инфраструктуры.
"Ростех" также создал новую систему радиоэлектронной борьбы "Серп", способную защитить от налета беспилотников, сообщал ранее генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
