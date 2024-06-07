https://crimea.ria.ru/20240607/postrashnee-rabotorgovli-kak-kiev-reshil-borotsya-s-dezertirami-1137930079.html

Пострашнее работорговли: как Киев решил бороться с дезертирами

Пострашнее работорговли: как Киев решил бороться с дезертирами - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Пострашнее работорговли: как Киев решил бороться с дезертирами

На Украине создают военную полицию, чтобы бороться с набирающим обороты дезертирством среди мобилизованных. Об этом в ходе брифинга заявила официальный... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T10:59

2024-06-07T10:59

2024-06-07T11:00

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министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. На Украине создают военную полицию, чтобы бороться с набирающим обороты дезертирством среди мобилизованных. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."29 мая в Верховную Раду был внесен законопроект о создании военной полиции, чтобы бороться, как они формулируют, с набирающим обороты дезертирством. Насильно рекрутированные не хотят быть жертвами киевского режима и при любой возможности делают все, чтобы избежать мобилизации, сбежать с фронта", - отметила она.Насильно мобилизованные украинцы бегут из украинской армии сотнями, и такими темпами их число может вырасти до десятков тысяч, подчеркнула Захарова. При этом стопроцентную бронь в стране имеет только одна категория граждан – сотрудники предприятий, которые находятся в собственности западного капитала.Спикер МИДа заявила, что киевский режим буквально продает западному бизнесу одних людей и приносит в жертву других, которые вынуждены погибать в зоне СВО.Ранее стало известно, что из-за колоссальных потерь ВСУ на Украине приняли решение брать на службу самовольно оставивших позиции военнослужащих и ставить их на довольствие в случае их желания вернуться. На минувшей неделе командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко признал, что в стране не хватает мужчин для второй волны мобилизации.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские солдаты намеренно выводят из строя собственную боевую техникуВ районе Николаева с позиций ВСУ сбежали семеро бойцов с оружиемМассовое дезертирство в рядах ВСУ: с передовой бежала целая рота

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, всу (вооруженные силы украины), в мире, общество, новости