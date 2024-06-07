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Пострашнее работорговли: как Киев решил бороться с дезертирами
Пострашнее работорговли: как Киев решил бороться с дезертирами - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Пострашнее работорговли: как Киев решил бороться с дезертирами
На Украине создают военную полицию, чтобы бороться с набирающим обороты дезертирством среди мобилизованных. Об этом в ходе брифинга заявила официальный... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T10:59
2024-06-07T10:59
2024-06-07T11:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. На Украине создают военную полицию, чтобы бороться с набирающим обороты дезертирством среди мобилизованных. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."29 мая в Верховную Раду был внесен законопроект о создании военной полиции, чтобы бороться, как они формулируют, с набирающим обороты дезертирством. Насильно рекрутированные не хотят быть жертвами киевского режима и при любой возможности делают все, чтобы избежать мобилизации, сбежать с фронта", - отметила она.Насильно мобилизованные украинцы бегут из украинской армии сотнями, и такими темпами их число может вырасти до десятков тысяч, подчеркнула Захарова. При этом стопроцентную бронь в стране имеет только одна категория граждан – сотрудники предприятий, которые находятся в собственности западного капитала.Спикер МИДа заявила, что киевский режим буквально продает западному бизнесу одних людей и приносит в жертву других, которые вынуждены погибать в зоне СВО.Ранее стало известно, что из-за колоссальных потерь ВСУ на Украине приняли решение брать на службу самовольно оставивших позиции военнослужащих и ставить их на довольствие в случае их желания вернуться. На минувшей неделе командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко признал, что в стране не хватает мужчин для второй волны мобилизации.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские солдаты намеренно выводят из строя собственную боевую техникуВ районе Николаева с позиций ВСУ сбежали семеро бойцов с оружиемМассовое дезертирство в рядах ВСУ: с передовой бежала целая рота
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, всу (вооруженные силы украины), в мире, общество, новости
Пострашнее работорговли: как Киев решил бороться с дезертирами
На Украине создают военную полицию для борьбы с дезертирством среди мобилизованных – МИД
10:59 07.06.2024 (обновлено: 11:00 07.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. На Украине создают военную полицию, чтобы бороться с набирающим обороты дезертирством среди мобилизованных. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"29 мая в Верховную Раду был внесен законопроект о создании военной полиции, чтобы бороться, как они формулируют, с набирающим обороты дезертирством. Насильно рекрутированные не хотят быть жертвами киевского режима и при любой возможности делают все, чтобы избежать мобилизации, сбежать с фронта", - отметила она.
Насильно мобилизованные украинцы бегут из украинской армии сотнями, и такими темпами их число может вырасти до десятков тысяч, подчеркнула Захарова. При этом стопроцентную бронь в стране имеет только одна категория граждан – сотрудники предприятий, которые находятся в собственности западного капитала.
"Знаете, это пострашнее даже работорговли, потому что когда так называемый белый человек приезжал и покупал людей в Азии, в Африке, он все-таки приобретал людей, которые не являются частью его собственного народа. А здесь киевский режим ведет себя так со своими собственными гражданами. Это страшно", - прокомментировала Захарова.
Спикер МИДа заявила, что киевский режим буквально продает западному бизнесу одних людей и приносит в жертву других, которые вынуждены погибать в зоне СВО.
Ранее стало известно, что из-за колоссальных потерь ВСУ на Украине приняли решение брать на службу
самовольно оставивших позиции военнослужащих и ставить их на довольствие в случае их желания вернуться.
На минувшей неделе командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко признал, что в стране не хватает мужчин
для второй волны мобилизации.
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