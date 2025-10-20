https://crimea.ria.ru/20251020/skazka-konchilas-chto-zhdet-ukrainskikh-bezhentsev-v-evrope-1150289864.html

"Сказка" кончилась: что ждет украинских беженцев в Европе

"Сказка" кончилась: что ждет украинских беженцев в Европе - РИА Новости Крым, 20.10.2025

"Сказка" кончилась: что ждет украинских беженцев в Европе

Большинство украинских беженцев-мужчин призывного возраста в Европе ждет принудительное возвращение на родину и мобилизация в ВСУ, а значительная часть... РИА Новости Крым, 20.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Большинство украинских беженцев-мужчин призывного возраста в Европе ждет принудительное возвращение на родину и мобилизация в ВСУ, а значительная часть оставшихся в ЕС украинцев окажется на социальном дне. Такое мнение комментарии РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.В воскресенье немецкие СМИ опубликовали результаты соцопроса, проведенного Институтом изучения общественного мнения (INSA). Он показал, что 66% граждан ФРГ выступают против предоставления украинским мигрантам социальных пособий, а 62% опрошенных заявили, что украинским мужчинам призывного возраста, проживающим в Германии, следует возвратиться на Украину.Согласно опросу польского центра CBOS, половина граждан Польши считает оказываемую беженцам с Украины помощь чрезмерной, а пособия - слишком высокими. При этом 58% поляков выступают за то, чтобы бесплатную медицинскую помощь по действующей в стране программе "800 Plus" могли получать не все украинцы, а только те, кто работает и платит налоги в Польше.На минувшей неделе в ирландском Дублине 17-летний сомалиец зарезал своего ровесника – беженца из Украины.Усталость от украинцев усиливаетсяПо словам Киселевой, беженцы из Украины столкнулись с тем, что для них "европейский рай" совсем не похож на картинки, которые им нарисовали.По словам эксперта, усталость от украинских мигрантов в западных странах социологи стали фиксировать еще в конце 2023 года. В 2024-м она нарастала, а к сегодняшнему дню уже сменилась раздражением и расхождением мнения политиков и граждан. В то время, когда большинство западных политиков выступают за военную поддержку Украине и финансовое обеспечение украинских беженцев, большинство граждан этих стран придерживаются противоположной точки зрения, указала руководитель крымского филиала ФоРГО.Наиболее остро эти тенденции прослеживаются в Германии и в Польше. По данным ООН, именно в этих государствах наибольшее количество украинцев обратилось за убежищем или другой временной защитой. Социолог отметила, что в западных СМИ неоднократно появлялись сообщения о враждебном отношении поляков к украинцам. А сами беженцы констатируют, что подобные случаи становятся все более распространенными. От них требуют говорить по-польски в общественных местах, призывают возвращаться на родину или "на фронт".Принудительное возвращение неизбежноКак отметила Киселева, руководство ФРГ и Польши проводит оголтелую антироссийскую политику, но граждане видят, что "русофобию на хлеб не намажешь и в карман не положишь" – уровень жизни там снижается. На этом фоне вполне объяснимы настроения немцев и поляков, выступающих за изменение миграционной политики и снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет урезания помощи украинским беженцам, пояснила аналитик.По мнению эксперта, представители европейской бюрократии будут предпринимать усилия, чтобы принудительно вернуть мужчин призывного возраста на Украину, и отчасти им это удастся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

