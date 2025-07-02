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Лесной пожар под Алуштой потушили на 8 гектарах

Лесной пожар под Алуштой потушили на 8 гектарах - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Лесной пожар под Алуштой потушили на 8 гектарах

Ландшафтный пожар на горе Кастель под Алуштой ликвидирован на площади 8,1 гектара. Об этом сообщили в главе МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T14:52

2025-07-02T14:52

2025-07-02T15:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар на горе Кастель под Алуштой ликвидирован на площади 8,1 гектара. Об этом сообщили в главе МЧС России по Крыму.По данным чрезвычайного ведомства, в течение четырех суток с возгоранием боролись 639 человек и 111 единиц техники от РСЧС, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России. К работе привлекались пожарно- и поисково-спасательные подразделения, служба пожаротушения ГУ МЧС России по Республике Крым, сотрудники МЧС Крыма, Алуштинского лесоохотничьего хозяйства, министерства экологии и природных ресурсов РК, "Заповедного Крыма" и Национального парка "Крымский", Администрации Алушты и волонтеры из числа местных жителей.Пожар в поселке Лазурное под Алуштой вспыхнул в воскресенье днем. Изначально площадь возгорания составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра и сложного рельефа распространился на площади до пяти гектаров. К тушению подключили два вертолета.К утру понедельника пожар локализовали. Распространения огня не допущено, угрозы населенным пунктам нет. 1 июля стало известно, что огонь уничтожил 2,3 гектара особо охраняемой природной территории. По одной из предварительных версий, причиной пожара стал человеческий фактор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что может спасти леса Крыма от пожаров – мнение"Страшно, если пламя пойдет вниз": как тушат лесной пожар под АлуштойПожар в Алуште: что показали замеры воздуха

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