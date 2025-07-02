Рейтинг@Mail.ru
Лесной пожар под Алуштой потушили на 8 гектарах - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250702/lesnoy-pozhar-pod-alushtoy-potushili-1147644800.html
Лесной пожар под Алуштой потушили на 8 гектарах
Лесной пожар под Алуштой потушили на 8 гектарах - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Лесной пожар под Алуштой потушили на 8 гектарах
Ландшафтный пожар на горе Кастель под Алуштой ликвидирован на площади 8,1 гектара. Об этом сообщили в главе МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T14:52
2025-07-02T15:02
крым
пожар
пожар на горе кастель под алуштой
алушта
гу мчс рф по республике крым
происшествия
новости крыма
леса крыма
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1e/1147592494_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_eb6e9eae1b58b19bfa1e55e527cb5ede.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар на горе Кастель под Алуштой ликвидирован на площади 8,1 гектара. Об этом сообщили в главе МЧС России по Крыму.По данным чрезвычайного ведомства, в течение четырех суток с возгоранием боролись 639 человек и 111 единиц техники от РСЧС, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России. К работе привлекались пожарно- и поисково-спасательные подразделения, служба пожаротушения ГУ МЧС России по Республике Крым, сотрудники МЧС Крыма, Алуштинского лесоохотничьего хозяйства, министерства экологии и природных ресурсов РК, "Заповедного Крыма" и Национального парка "Крымский", Администрации Алушты и волонтеры из числа местных жителей.Пожар в поселке Лазурное под Алуштой вспыхнул в воскресенье днем. Изначально площадь возгорания составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра и сложного рельефа распространился на площади до пяти гектаров. К тушению подключили два вертолета.К утру понедельника пожар локализовали. Распространения огня не допущено, угрозы населенным пунктам нет. 1 июля стало известно, что огонь уничтожил 2,3 гектара особо охраняемой природной территории. По одной из предварительных версий, причиной пожара стал человеческий фактор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что может спасти леса Крыма от пожаров – мнение"Страшно, если пламя пойдет вниз": как тушат лесной пожар под АлуштойПожар в Алуште: что показали замеры воздуха
крым
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1e/1147592494_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_30a68550a645262bbe56682b478bbac0.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, пожар, пожар на горе кастель под алуштой, алушта, гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма, леса крыма, экология
Лесной пожар под Алуштой потушили на 8 гектарах

Лесной пожар на горе Кастель под Алуштой ликвидировали на площади 8 гектаров – МЧС

14:52 02.07.2025 (обновлено: 15:02 02.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение пожара на горе Кастель под Алуштой
Тушение пожара на горе Кастель под Алуштой - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар на горе Кастель под Алуштой ликвидирован на площади 8,1 гектара. Об этом сообщили в главе МЧС России по Крыму.
"В 14:20 ландшафтный пожар в районе поселка Лазурный городского округа Алушта полностью ликвидирован. По итогам уточнения информации площадь возгорания составила 8,1 га", - сказано в сообщении.
По данным чрезвычайного ведомства, в течение четырех суток с возгоранием боролись 639 человек и 111 единиц техники от РСЧС, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России. К работе привлекались пожарно- и поисково-спасательные подразделения, служба пожаротушения ГУ МЧС России по Республике Крым, сотрудники МЧС Крыма, Алуштинского лесоохотничьего хозяйства, министерства экологии и природных ресурсов РК, "Заповедного Крыма" и Национального парка "Крымский", Администрации Алушты и волонтеры из числа местных жителей.
Пожар в поселке Лазурное под Алуштой вспыхнул в воскресенье днем. Изначально площадь возгорания составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра и сложного рельефа распространился на площади до пяти гектаров. К тушению подключили два вертолета.
К утру понедельника пожар локализовали. Распространения огня не допущено, угрозы населенным пунктам нет. 1 июля стало известно, что огонь уничтожил 2,3 гектара особо охраняемой природной территории. По одной из предварительных версий, причиной пожара стал человеческий фактор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что может спасти леса Крыма от пожаров – мнение
"Страшно, если пламя пойдет вниз": как тушат лесной пожар под Алуштой
Пожар в Алуште: что показали замеры воздуха
 
КрымПожарПожар на горе Кастель под АлуштойАлуштаГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияНовости КрымаЛеса КрымаЭкология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:23В Турции произошло сильное землетрясение
15:15Армия РФ ударила по местам скопления ВСУ в 139 районах в зоне СВО
15:00Москва призывает Баку вернуться к стратегическому союзничеству - МИД
14:52Лесной пожар под Алуштой потушили на 8 гектарах
14:32Еще четыре беспилотника сбили над Крымом
14:15Крымский мост сегодня: новости последнего часа
13:23В Алуште экс-чиновница пойдет под суд за взятки и халатность
13:08РФ будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане - Кремль
12:48В Крыму молодые аграрии получают 250 тысяч и гарантированную работу
12:32В Феодосии больше 60 улиц остались без воды из-за аварии
12:18В Евпатории громко – власти назвали причину
12:07В Алуште снизились запасы питьевой воды – как пройдет сезон
11:44Крымские вино и косметика выходят на новые иностранные рынки
11:29Статус ветерана боевых действий расширят для участников СВО и МЧС
10:59Восемь беспилотников сбили над Крымом
10:28В Москву из Ижевска доставили пострадавших при атаке ВСУ
10:11Передал данные о позициях армии РФ – россиянин приговорен к 14 годам
09:39Крымчанину грозит 7 лет за оправдание атаки дрона ВСУ на Кремль
09:28В Крыму поймали полтысячи нарушителей противопожарного режима
09:11Баку не предъявлял претензий к офису Sputnik Азербайджан - МИД
Лента новостейМолния