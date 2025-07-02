Лесной пожар под Алуштой потушили на 8 гектарах
Лесной пожар на горе Кастель под Алуштой ликвидировали на площади 8 гектаров – МЧС
14:52 02.07.2025 (обновлено: 15:02 02.07.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение пожара на горе Кастель под Алуштой
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар на горе Кастель под Алуштой ликвидирован на площади 8,1 гектара. Об этом сообщили в главе МЧС России по Крыму.
"В 14:20 ландшафтный пожар в районе поселка Лазурный городского округа Алушта полностью ликвидирован. По итогам уточнения информации площадь возгорания составила 8,1 га", - сказано в сообщении.
По данным чрезвычайного ведомства, в течение четырех суток с возгоранием боролись 639 человек и 111 единиц техники от РСЧС, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России. К работе привлекались пожарно- и поисково-спасательные подразделения, служба пожаротушения ГУ МЧС России по Республике Крым, сотрудники МЧС Крыма, Алуштинского лесоохотничьего хозяйства, министерства экологии и природных ресурсов РК, "Заповедного Крыма" и Национального парка "Крымский", Администрации Алушты и волонтеры из числа местных жителей.
Пожар в поселке Лазурное под Алуштой вспыхнул в воскресенье днем. Изначально площадь возгорания составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра и сложного рельефа распространился на площади до пяти гектаров. К тушению подключили два вертолета.
К утру понедельника пожар локализовали. Распространения огня не допущено, угрозы населенным пунктам нет. 1 июля стало известно, что огонь уничтожил 2,3 гектара особо охраняемой природной территории. По одной из предварительных версий, причиной пожара стал человеческий фактор.
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