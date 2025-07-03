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Беспилотники атаковали жилые дома в Липецке и Ельце – есть жертвы - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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Беспилотники атаковали жилые дома в Липецке и Ельце – есть жертвы
Беспилотники атаковали жилые дома в Липецке и Ельце – есть жертвы - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Беспилотники атаковали жилые дома в Липецке и Ельце – есть жертвы
Беспилотники ВСУ атаковали жилые многоэтажки в Липецке и Ельце. В результате ударов есть погибшие и пострадавшие, сообщил губернатор Липецкой области Игорь... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T06:10
2025-07-03T06:29
липецк
липецкая область
игорь артамонов
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атаковали жилые многоэтажки в Липецке и Ельце. В результате ударов есть погибшие и пострадавшие, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.В Ельце дрон попал в строящийся многоквартирный дом. По предварительным данным, пострадавших нет, отметил губернатор. "Взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Жители эвакуированы. На месте работают все экстренные службы", - добавил Артамонов.Еще один БПЛА упал на парковку одного из предприятий в Ельце.На местах работают оперативные службы. По данным Артамонова, сигналы о падении обломков поступают из разных районов. В регионе сохраняется красный уровень угрозы. Продолжается фиксация вражеских беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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липецк, липецкая область, игорь артамонов, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво, новости
Беспилотники атаковали жилые дома в Липецке и Ельце – есть жертвы

Женщина погибла и еще два человека ранены при атаке беспилотников на дома в Липецке

06:10 03.07.2025 (обновлено: 06:29 03.07.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Липецкой области Игоря АртамоноваПоследствия атаки беспилотника на многоэтажку в Ельце
Последствия атаки беспилотника на многоэтажку в Ельце
© Telegram-канал губернатора Липецкой области Игоря Артамонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атаковали жилые многоэтажки в Липецке и Ельце. В результате ударов есть погибшие и пострадавшие, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком округе. К сожалению, есть жертвы. Погибла женщина 1954 года рождения, проживавшая в доме. Еще два человека получили ранения", - написал он в Telegram.

В Ельце дрон попал в строящийся многоквартирный дом. По предварительным данным, пострадавших нет, отметил губернатор.
"Взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Жители эвакуированы. На месте работают все экстренные службы", - добавил Артамонов.
Еще один БПЛА упал на парковку одного из предприятий в Ельце.

"Возник пожар. На данный момент огонь локализован. Сотрудники ближайших цехов эвакуированы. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - сообщил глава области.

На местах работают оперативные службы. По данным Артамонова, сигналы о падении обломков поступают из разных районов. В регионе сохраняется красный уровень угрозы. Продолжается фиксация вражеских беспилотников.
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ЛипецкЛипецкая областьИгорь АртамоновПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУНовости СВОНовости
 
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