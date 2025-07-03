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Беспилотники атаковали жилые дома в Липецке и Ельце – есть жертвы

Беспилотники атаковали жилые дома в Липецке и Ельце – есть жертвы - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Беспилотники атаковали жилые дома в Липецке и Ельце – есть жертвы

Беспилотники ВСУ атаковали жилые многоэтажки в Липецке и Ельце. В результате ударов есть погибшие и пострадавшие, сообщил губернатор Липецкой области Игорь... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T06:10

2025-07-03T06:10

2025-07-03T06:29

липецк

липецкая область

игорь артамонов

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атаковали жилые многоэтажки в Липецке и Ельце. В результате ударов есть погибшие и пострадавшие, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.В Ельце дрон попал в строящийся многоквартирный дом. По предварительным данным, пострадавших нет, отметил губернатор. "Взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Жители эвакуированы. На месте работают все экстренные службы", - добавил Артамонов.Еще один БПЛА упал на парковку одного из предприятий в Ельце.На местах работают оперативные службы. По данным Артамонова, сигналы о падении обломков поступают из разных районов. В регионе сохраняется красный уровень угрозы. Продолжается фиксация вражеских беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

липецк

липецкая область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецк, липецкая область, игорь артамонов, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво, новости