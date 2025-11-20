https://crimea.ria.ru/20251120/khersonskaya-oblast-poluchit-30-mlrd-rubley-na-modernizatsiyu-zhkkh-1151032826.html
Херсонская область получит 30 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым.
Плановый объем инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры Херсонской области составляет 30 млрд рублей до 2030 года, средства пойдут на замену инженерных сетей, строительство магистрального водовода и ремонт очистных сооружений. Об этом в интервью РИА Новости Крым
сообщил врио председателя правительства Херсонской области Семен Машкауцан.
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Херсонской области ведется комплексно и планово, с привлечением средств из различных источников. На текущий бюджетный цикл предусмотрено 13,7 млрд рублей, а плановый объем инвестиций на 2025-2030 годы составляет 30,1 млрд рублей", – сказал он.
Как уточнил Машкауцан, более 70% общего объема средств поступит по линии федерального бюджета. Помимо этого, будут привлекать инфраструктурный кредит.
Приоритетом, по его словам, является замена и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения, износ которых сегодня составляет 90%, строительство и ремонт очистных сооружений.
По информации врио главы правительства Херсонщины, в планах – модернизировать 60 головных сооружений, фильтровальных и насосных станций (порядка 5% от общего количества) и заменить 975 км инженерных сетей, что составляет 18,4% от общей их протяженности.
Кроме того, запланировано строительство магистрального водовода Каховка – Новая Каховка – Таврийск, реконструкция 22 км водопроводных сетей в Скадовске, модернизация систем водоснабжения в Геническе, Скадовске, Чаплинке и Аскании-Нова, строительство сооружений водоподготовки в Геническе и поселке Ивановка.
Также предусмотрены: строительство напорного коллектора Арабатская стрелка – КОС Геническа, прокладка 8 км сетей водоотведения, реконструкция очистных сооружений в Геническе и ремонт систем теплоснабжения 14 школ, больниц и детских садов в Скадовске, Геническе и Ивановке, уточнил Машкауцан.
Эти меры направлены на улучшение инфраструктуры региона, создание более комфортных условий для жизни местных жителей.
