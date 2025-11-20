https://crimea.ria.ru/20251120/khersonskaya-oblast-poluchit-30-mlrd-rubley-na-modernizatsiyu-zhkkh-1151032826.html

Херсонская область получит 30 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

Херсонская область получит 30 млрд рублей на модернизацию ЖКХ - РИА Новости Крым, 20.11.2025

Херсонская область получит 30 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

Плановый объем инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры Херсонской области составляет 30 млрд рублей до 2030 года, средства пойдут на замену... РИА Новости Крым, 20.11.2025

2025-11-20T20:48

2025-11-20T20:48

2025-11-20T20:48

херсонская область

эксклюзивы риа новости крым

новости

жкх

новые регионы россии

финансирование

семен машкауцан

очистные сооружения

канализационные очистные сооружения «южные»

водовод

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144867906_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_8479c996a04815e9a5e8113615906d33.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Плановый объем инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры Херсонской области составляет 30 млрд рублей до 2030 года, средства пойдут на замену инженерных сетей, строительство магистрального водовода и ремонт очистных сооружений. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил врио председателя правительства Херсонской области Семен Машкауцан.Как уточнил Машкауцан, более 70% общего объема средств поступит по линии федерального бюджета. Помимо этого, будут привлекать инфраструктурный кредит.Приоритетом, по его словам, является замена и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения, износ которых сегодня составляет 90%, строительство и ремонт очистных сооружений.По информации врио главы правительства Херсонщины, в планах – модернизировать 60 головных сооружений, фильтровальных и насосных станций (порядка 5% от общего количества) и заменить 975 км инженерных сетей, что составляет 18,4% от общей их протяженности.Кроме того, запланировано строительство магистрального водовода Каховка – Новая Каховка – Таврийск, реконструкция 22 км водопроводных сетей в Скадовске, модернизация систем водоснабжения в Геническе, Скадовске, Чаплинке и Аскании-Нова, строительство сооружений водоподготовки в Геническе и поселке Ивановка.Также предусмотрены: строительство напорного коллектора Арабатская стрелка – КОС Геническа, прокладка 8 км сетей водоотведения, реконструкция очистных сооружений в Геническе и ремонт систем теплоснабжения 14 школ, больниц и детских садов в Скадовске, Геническе и Ивановке, уточнил Машкауцан.Эти меры направлены на улучшение инфраструктуры региона, создание более комфортных условий для жизни местных жителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251120/v-khersonskoy-oblasti-postroyat-vodnye-magistrali-na-295-mln-rubley-1151049973.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

херсонская область, новости, жкх, новые регионы россии, финансирование, семен машкауцан, очистные сооружения, канализационные очистные сооружения «южные», водовод