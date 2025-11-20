Рейтинг@Mail.ru
Херсонская область получит 30 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
Херсонская область получит 30 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
Херсонская область получит 30 млрд рублей на модернизацию ЖКХ - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Херсонская область получит 30 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
Плановый объем инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры Херсонской области составляет 30 млрд рублей до 2030 года, средства пойдут на замену... РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T20:48
2025-11-20T20:48
херсонская область
эксклюзивы риа новости крым
новости
жкх
новые регионы россии
финансирование
семен машкауцан
очистные сооружения
канализационные очистные сооружения «южные»
водовод
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144867906_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_8479c996a04815e9a5e8113615906d33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Плановый объем инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры Херсонской области составляет 30 млрд рублей до 2030 года, средства пойдут на замену инженерных сетей, строительство магистрального водовода и ремонт очистных сооружений. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил врио председателя правительства Херсонской области Семен Машкауцан.Как уточнил Машкауцан, более 70% общего объема средств поступит по линии федерального бюджета. Помимо этого, будут привлекать инфраструктурный кредит.Приоритетом, по его словам, является замена и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения, износ которых сегодня составляет 90%, строительство и ремонт очистных сооружений.По информации врио главы правительства Херсонщины, в планах – модернизировать 60 головных сооружений, фильтровальных и насосных станций (порядка 5% от общего количества) и заменить 975 км инженерных сетей, что составляет 18,4% от общей их протяженности.Кроме того, запланировано строительство магистрального водовода Каховка – Новая Каховка – Таврийск, реконструкция 22 км водопроводных сетей в Скадовске, модернизация систем водоснабжения в Геническе, Скадовске, Чаплинке и Аскании-Нова, строительство сооружений водоподготовки в Геническе и поселке Ивановка.Также предусмотрены: строительство напорного коллектора Арабатская стрелка – КОС Геническа, прокладка 8 км сетей водоотведения, реконструкция очистных сооружений в Геническе и ремонт систем теплоснабжения 14 школ, больниц и детских садов в Скадовске, Геническе и Ивановке, уточнил Машкауцан.Эти меры направлены на улучшение инфраструктуры региона, создание более комфортных условий для жизни местных жителей.
https://crimea.ria.ru/20251120/v-khersonskoy-oblasti-postroyat-vodnye-magistrali-na-295-mln-rubley-1151049973.html
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
херсонская область, новости, жкх, новые регионы россии, финансирование, семен машкауцан, очистные сооружения, канализационные очистные сооружения «южные», водовод
Херсонская область получит 30 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

На модернизацию инфраструктуры ЖКХ Херсонской области потратят 30 млрд рублей до 2030 года

20:48 20.11.2025
 
© РИА Новости КрымРеконструкция магистрального водовода в Керчи
Реконструкция магистрального водовода в Керчи - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Плановый объем инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры Херсонской области составляет 30 млрд рублей до 2030 года, средства пойдут на замену инженерных сетей, строительство магистрального водовода и ремонт очистных сооружений. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил врио председателя правительства Херсонской области Семен Машкауцан.
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Херсонской области ведется комплексно и планово, с привлечением средств из различных источников. На текущий бюджетный цикл предусмотрено 13,7 млрд рублей, а плановый объем инвестиций на 2025-2030 годы составляет 30,1 млрд рублей", – сказал он.
Как уточнил Машкауцан, более 70% общего объема средств поступит по линии федерального бюджета. Помимо этого, будут привлекать инфраструктурный кредит.
Приоритетом, по его словам, является замена и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения, износ которых сегодня составляет 90%, строительство и ремонт очистных сооружений.
По информации врио главы правительства Херсонщины, в планах – модернизировать 60 головных сооружений, фильтровальных и насосных станций (порядка 5% от общего количества) и заменить 975 км инженерных сетей, что составляет 18,4% от общей их протяженности.
Кроме того, запланировано строительство магистрального водовода Каховка – Новая Каховка – Таврийск, реконструкция 22 км водопроводных сетей в Скадовске, модернизация систем водоснабжения в Геническе, Скадовске, Чаплинке и Аскании-Нова, строительство сооружений водоподготовки в Геническе и поселке Ивановка.
Также предусмотрены: строительство напорного коллектора Арабатская стрелка – КОС Геническа, прокладка 8 км сетей водоотведения, реконструкция очистных сооружений в Геническе и ремонт систем теплоснабжения 14 школ, больниц и детских садов в Скадовске, Геническе и Ивановке, уточнил Машкауцан.
Эти меры направлены на улучшение инфраструктуры региона, создание более комфортных условий для жизни местных жителей.
