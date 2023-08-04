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Хватит лицемерить: Захарова ответила Блинкену на слова о зерновой сделке - РИА Новости Крым, 04.08.2023
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Хватит лицемерить: Захарова ответила Блинкену на слова о зерновой сделке
Хватит лицемерить: Захарова ответила Блинкену на слова о зерновой сделке - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Хватит лицемерить: Захарова ответила Блинкену на слова о зерновой сделке
Вашингтон и другие западные столицы занимаются "лицемерием и враньем" в отношении выполнения условий зерновой сделки. Об этом заявила официальный представитель... РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T17:50
2023-08-04T17:50
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
россия
энтони блинкен
политика
зерновая сделка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Вашингтон и другие западные столицы занимаются "лицемерием и враньем" в отношении выполнения условий зерновой сделки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена.Ранее глава американского дипведомства заявил, что США якобы "принимали шаги для решения проблем с доставкой и страхованием в ходе действия черноморской зерновой инициативы, в том числе писали письма в банки для обеспечения процесса транзакций". По его словам, Штаты "продолжат содействовать экспорту продовольствия, в том числе из РФ", если та вернется в зерновую сделку.В частности, по словам дипломата, Запад молчит о том, что украинское, преимущественно кормовое, зерно шло в основном в "сытую" Европу, а также о систематическом блокировании российского сельхозэкспорта незаконными односторонними санкциями, из-за чего Меморандум Россия – ООН так и не заработал.Также не комментируют в западных столицах и свой отказ разблокировать российские удобрения для безвозмездной передачи беднейшим странам, зато пытаются всячески принизить российские гуманитарные поставки пшеницы действительно нуждающимся африканцам, констатировала она.Эти примеры и риторика западных стран, по словам Захаровой, лишний раз демонстрируют как коммерческий и ограниченный характер черноморской инициативы, так и истинное отношение к Меморандуму Россия – ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта.В этих условиях наша позиция российской стороны остается прежней: сначала решение задач по переподключению "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам, и только после этого – рассмотрение возможности "реанимирования" черноморской инициативы в соответствии с заявленными гуманитарными целями, подчеркнула дипломат.Пока, по ее словам, говорить о каких-либо позитивных сдвигах не приходится, заключила представитель МИД.Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 2 августа заявил, что Москва готова вернуться к зерновой сделке, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. Эта позиция, по словам Путина, является для России принципиальной.Ранее Путин в ходе экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" заявил, что в ближайшие месяцы Россия безвозмездно поставит беднейшим странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив его бесплатную доставку.Читайте также на РИА Новости Крым:Действие зерновой сделки прекращается – КремльУкраина после зерновой сделки: что будет с украинским экспортомКак прекращение зерновой сделки изменит мировую экономику
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, энтони блинкен, политика, зерновая сделка
Хватит лицемерить: Захарова ответила Блинкену на слова о зерновой сделке

Захарова призвала США прекратить лицемерие и вранье по поводу зерновой сделки

17:50 04.08.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Вашингтон и другие западные столицы занимаются "лицемерием и враньем" в отношении выполнения условий зерновой сделки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена.
Ранее глава американского дипведомства заявил, что США якобы "принимали шаги для решения проблем с доставкой и страхованием в ходе действия черноморской зерновой инициативы, в том числе писали письма в банки для обеспечения процесса транзакций". По его словам, Штаты "продолжат содействовать экспорту продовольствия, в том числе из РФ", если та вернется в зерновую сделку.

"Вновь и вновь в западных столицах сыплют обвинениями в адрес России, в том числе в связи с прекращением инициативы, превратившейся в коммерческий проект по добыванию денег для Украины. Реальное положение дел замалчивается", – заявила Захарова.

В частности, по словам дипломата, Запад молчит о том, что украинское, преимущественно кормовое, зерно шло в основном в "сытую" Европу, а также о систематическом блокировании российского сельхозэкспорта незаконными односторонними санкциями, из-за чего Меморандум Россия – ООН так и не заработал.
Также не комментируют в западных столицах и свой отказ разблокировать российские удобрения для безвозмездной передачи беднейшим странам, зато пытаются всячески принизить российские гуманитарные поставки пшеницы действительно нуждающимся африканцам, констатировала она.
"В связи с этим и в ответ на заявления Вашингтона и других западных столиц хочется сказать – довольно. Довольно лицемерить, врать и передергивать факты, которые, как известно, вещь упрямая", – призвала официальный представитель МИД РФ.
Эти примеры и риторика западных стран, по словам Захаровой, лишний раз демонстрируют как коммерческий и ограниченный характер черноморской инициативы, так и истинное отношение к Меморандуму Россия – ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта.
В этих условиях наша позиция российской стороны остается прежней: сначала решение задач по переподключению "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам, и только после этого – рассмотрение возможности "реанимирования" черноморской инициативы в соответствии с заявленными гуманитарными целями, подчеркнула дипломат.
Пока, по ее словам, говорить о каких-либо позитивных сдвигах не приходится, заключила представитель МИД.
Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 2 августа заявил, что Москва готова вернуться к зерновой сделке, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. Эта позиция, по словам Путина, является для России принципиальной.
Ранее Путин в ходе экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" заявил, что в ближайшие месяцы Россия безвозмездно поставит беднейшим странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив его бесплатную доставку.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиРоссияЭнтони БлинкенПолитикаЗерновая сделка
 
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