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Клиники Москвы готовятся выписывать раненных в Севастополе пациентов - РИА Новости Крым, 01.07.2024
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Клиники Москвы готовятся выписывать раненных в Севастополе пациентов
Клиники Москвы готовятся выписывать раненных в Севастополе пациентов - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Клиники Москвы готовятся выписывать раненных в Севастополе пациентов
Первых пациентов, которые были доставлены спецбортом в клиники Москвы из Севастополя после удара ВСУ по городу ракетами ATACMS, начнут выписывать завтра, 2... РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T17:36
2024-07-01T17:39
севастополь
правительство севастополя
москва
больница
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
новости
новости крыма
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Первых пациентов, которые были доставлены спецбортом в клиники Москвы из Севастополя после удара ВСУ по городу ракетами ATACMS, начнут выписывать завтра, 2 июля. Об этом в ходе аппаратного заседания севастопольского правительства сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина.Она отметила, что департамент по имеющимся спискам отрабатывает нужды всех людей, которые находятся сейчас в Москве, среди которых есть и представители раненных при атаке детей."Нет вопросов, связанных с социальным обеспечением", – заверила Сулягина.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя доклад, поручил взять полностью под контроль ситуацию, связанную с транспортировкой севастопольцев, выписанных из московских клиник.Замгубернатора Александр Кулагин в свою очередь заверил, что в этом вопросе вся логистика отработана."Сейчас работаем по продуктовым пайкам, чтобы людям в дорогу давали", – сказал он.Ранее 1 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на московских врачей сообщал, что состояние двоих пациентов (среди них один ребенок), помещенных в столичные клиники, оценивается как стабильно тяжелое. Еще15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, пять пациентов – в состоянии легкой степени тяжести".Напомним, спецборт МЧС России доставил в Москву 22 пострадавших из Севастополя, в том числе 12 детей, 24 июня. В севастопольских больницах после ракетной атаки ВСУ остаются двое детей и 20 взрослых Читайте также на РИА Новости Крым:Новый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появляться Атака ВСУ на Балаклаву: увеличилось число поврежденных домовВ Севастополе выросло число пострадавших при ракетной атаке ВСУ
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севастополь, правительство севастополя, москва, больница, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, новости, новости крыма, михаил развожаев
Клиники Москвы готовятся выписывать раненных в Севастополе пациентов

Раненных при ракетной атаке ВСУ на Севастополь готовятся выписывать в Москве

17:36 01.07.2024 (обновлено: 17:39 01.07.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Первых пациентов, которые были доставлены спецбортом в клиники Москвы из Севастополя после удара ВСУ по городу ракетами ATACMS, начнут выписывать завтра, 2 июля. Об этом в ходе аппаратного заседания севастопольского правительства сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина.
"В ближайшее время, а точнее 2 числа будут первые выписки. Прорабатывается вопрос с транспортировкой и доставкой людей из Москвы в Севастополь", – сказала Сулягина.
Она отметила, что департамент по имеющимся спискам отрабатывает нужды всех людей, которые находятся сейчас в Москве, среди которых есть и представители раненных при атаке детей.
"Нет вопросов, связанных с социальным обеспечением", – заверила Сулягина.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя доклад, поручил взять полностью под контроль ситуацию, связанную с транспортировкой севастопольцев, выписанных из московских клиник.
"В зависимости от показаний, кому-то если бортом нельзя будет, значит поезд или автомобиль. Надо понять, как правильно. Индивидуально нужно проконтролировать доставку обратно тех, кто будет выписываться", – сказал Развожаев.
Замгубернатора Александр Кулагин в свою очередь заверил, что в этом вопросе вся логистика отработана.
"Сейчас работаем по продуктовым пайкам, чтобы людям в дорогу давали", – сказал он.
Ранее 1 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на московских врачей сообщал, что состояние двоих пациентов (среди них один ребенок), помещенных в столичные клиники, оценивается как стабильно тяжелое. Еще15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, пять пациентов – в состоянии легкой степени тяжести".
Напомним, спецборт МЧС России доставил в Москву 22 пострадавших из Севастополя, в том числе 12 детей, 24 июня.
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