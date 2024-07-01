https://crimea.ria.ru/20240701/kliniki-moskvy-gotovyatsya-vypisyvat-ranennykh-v-sevastopole-patsientov-1138493772.html

Клиники Москвы готовятся выписывать раненных в Севастополе пациентов

Клиники Москвы готовятся выписывать раненных в Севастополе пациентов - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Клиники Москвы готовятся выписывать раненных в Севастополе пациентов

Первых пациентов, которые были доставлены спецбортом в клиники Москвы из Севастополя после удара ВСУ по городу ракетами ATACMS, начнут выписывать завтра, 2... РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T17:36

2024-07-01T17:36

2024-07-01T17:39

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правительство севастополя

москва

больница

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Первых пациентов, которые были доставлены спецбортом в клиники Москвы из Севастополя после удара ВСУ по городу ракетами ATACMS, начнут выписывать завтра, 2 июля. Об этом в ходе аппаратного заседания севастопольского правительства сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина.Она отметила, что департамент по имеющимся спискам отрабатывает нужды всех людей, которые находятся сейчас в Москве, среди которых есть и представители раненных при атаке детей."Нет вопросов, связанных с социальным обеспечением", – заверила Сулягина.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя доклад, поручил взять полностью под контроль ситуацию, связанную с транспортировкой севастопольцев, выписанных из московских клиник.Замгубернатора Александр Кулагин в свою очередь заверил, что в этом вопросе вся логистика отработана."Сейчас работаем по продуктовым пайкам, чтобы людям в дорогу давали", – сказал он.Ранее 1 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на московских врачей сообщал, что состояние двоих пациентов (среди них один ребенок), помещенных в столичные клиники, оценивается как стабильно тяжелое. Еще15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, пять пациентов – в состоянии легкой степени тяжести".Напомним, спецборт МЧС России доставил в Москву 22 пострадавших из Севастополя, в том числе 12 детей, 24 июня. В севастопольских больницах после ракетной атаки ВСУ остаются двое детей и 20 взрослых Читайте также на РИА Новости Крым:Новый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появляться Атака ВСУ на Балаклаву: увеличилось число поврежденных домовВ Севастополе выросло число пострадавших при ракетной атаке ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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