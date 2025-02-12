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В Крыму показали развитие центра "Возрождение" после национализации - РИА Новости Крым, 12.02.2025
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В Крыму показали развитие центра "Возрождение" после национализации
В Крыму показали развитие центра "Возрождение" после национализации - РИА Новости Крым, 12.02.2025
В Крыму показали развитие центра "Возрождение" после национализации
В созданном на базе национализированного имущества реабилитационном центре "Возрождение" в Евпатории в прошлом году прошли лечение и отдохнули более 20 тысяч... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T14:45
2025-02-12T14:45
владимир константинов
евпатория
национализация в крыму
отдых в крыму
реабилитация
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В созданном на базе национализированного имущества реабилитационном центре "Возрождение" в Евпатории в прошлом году прошли лечение и отдохнули более 20 тысяч человек. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.По его словам, после перехода в собственность республики эффективность центра значительно выросла. Новое руководство центра сохранило и увеличило трудовой коллектив - сейчас там трудятся 363 человека. Рассчитанный на тысячу человек центр приспособлен для лечения и реабилитации, оборудован крытым и открытым бассейнами, в нем есть спортзалы и комнаты психологической разгрузки. В 2025 году на развитие центра предусмотрены средства из бюджета, уточнил Константинов.Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, около 4 млрд рублей, полученных от национализации, планируют направить на решение проблемных вопросов муниципальных образований. Средства пойдут, в том числе, на строительство спортивных залов и спортивной инфраструктуры, ремонт междворовых проездов, приобретение коммунальной техники. Финансирование будет распределено между всеми муниципалитетами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продадут санаторий "Форос" – раньше он принадлежал Коломойскому*В Керчи за счет украинских олигархов отремонтируют Дворец спортаНационализация украинских объектов в Крыму - Аксенов оценил результаты
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владимир константинов, евпатория, национализация в крыму, отдых в крыму, реабилитация, крым, новости крыма
В Крыму показали развитие центра "Возрождение" после национализации

Как развивается евпаторийский реабилитационный центр "Возрождение" после национализации

14:45 12.02.2025
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваРеабилитационный центр "Возрождение" в поселке Заозерное в Крыму
Реабилитационный центр Возрождение в поселке Заозерное в Крыму
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В созданном на базе национализированного имущества реабилитационном центре "Возрождение" в Евпатории в прошлом году прошли лечение и отдохнули более 20 тысяч человек. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, после перехода в собственность республики эффективность центра значительно выросла.
"За 2024 год здесь прошли курсы лечения и реабилитации более 20,6 тысяч человек — участников СВО, инвалидов, детей и взрослых, пострадавших в результате боевых действий, в том числе из новых субъектов России, Белгородской области", - написал он в своем Telegram.
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваРеабилитационный центр "Возрождение" в поселке Заозерное в Крыму
Реабилитационный центр Возрождение в поселке Заозерное в Крыму
© Telegram-канал Владимира Константинова
Реабилитационный центр "Возрождение" в поселке Заозерное в Крыму
Новое руководство центра сохранило и увеличило трудовой коллектив - сейчас там трудятся 363 человека.
Рассчитанный на тысячу человек центр приспособлен для лечения и реабилитации, оборудован крытым и открытым бассейнами, в нем есть спортзалы и комнаты психологической разгрузки.
В 2025 году на развитие центра предусмотрены средства из бюджета, уточнил Константинов.
Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, около 4 млрд рублей, полученных от национализации, планируют направить на решение проблемных вопросов муниципальных образований. Средства пойдут, в том числе, на строительство спортивных залов и спортивной инфраструктуры, ремонт междворовых проездов, приобретение коммунальной техники. Финансирование будет распределено между всеми муниципалитетами.
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Владимир КонстантиновЕвпаторияНационализация в КрымуОтдых в КрымуРеабилитацияКрымНовости Крыма
 
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