https://crimea.ria.ru/20250212/v-krymu-pokazali-razvitie-tsentra-vozrozhdenie-posle-natsionalizatsii-1144129820.html

В Крыму показали развитие центра "Возрождение" после национализации

В Крыму показали развитие центра "Возрождение" после национализации - РИА Новости Крым, 12.02.2025

В Крыму показали развитие центра "Возрождение" после национализации

В созданном на базе национализированного имущества реабилитационном центре "Возрождение" в Евпатории в прошлом году прошли лечение и отдохнули более 20 тысяч... РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T14:45

2025-02-12T14:45

2025-02-12T14:45

владимир константинов

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В созданном на базе национализированного имущества реабилитационном центре "Возрождение" в Евпатории в прошлом году прошли лечение и отдохнули более 20 тысяч человек. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.По его словам, после перехода в собственность республики эффективность центра значительно выросла. Новое руководство центра сохранило и увеличило трудовой коллектив - сейчас там трудятся 363 человека. Рассчитанный на тысячу человек центр приспособлен для лечения и реабилитации, оборудован крытым и открытым бассейнами, в нем есть спортзалы и комнаты психологической разгрузки. В 2025 году на развитие центра предусмотрены средства из бюджета, уточнил Константинов.Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, около 4 млрд рублей, полученных от национализации, планируют направить на решение проблемных вопросов муниципальных образований. Средства пойдут, в том числе, на строительство спортивных залов и спортивной инфраструктуры, ремонт междворовых проездов, приобретение коммунальной техники. Финансирование будет распределено между всеми муниципалитетами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продадут санаторий "Форос" – раньше он принадлежал Коломойскому*В Керчи за счет украинских олигархов отремонтируют Дворец спортаНационализация украинских объектов в Крыму - Аксенов оценил результаты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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