https://crimea.ria.ru/20240226/rasshirena-programma-besplatnogo-pereobucheniya-grazhdan--kogo-kosnetsya-1135222828.html
Расширена программа бесплатного переобучения граждан – кого коснется
Расширена программа бесплатного переобучения граждан – кого коснется - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Расширена программа бесплатного переобучения граждан – кого коснется
Правительство РФ расширило программу бесплатного переобучения граждан. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Владимир Мишустин. РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T17:28
2024-02-26T17:28
2024-02-26T17:28
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михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Правительство РФ расширило программу бесплатного переобучения граждан. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Владимир Мишустин.Участниками программы бесплатного переобучения теперь смогут стать люди с инвалидностью, граждане, ищущие работу, а также находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Это могут быть не только мать или отец ребенка, но и любой другой родственник или опекун, сказано в пояснительной записке к документу.При этом право на бесплатное переобучение сохраняют граждане в возрасте 50 лет и старше, неработающие мамы детей дошкольного возраста, отдельные категории молодых людей до 35 лет, ветераны специальной военной операции, безработные или находящиеся под риском увольнения.Планируется, что в 2024 году программа охватит более 100 тысяч человек. В федеральном бюджете на это предусмотрено свыше шести миллиардов рублей.Ознакомиться с направлениями программы переобучения и подать заявку можно на портале "Работа России". После этого необходимо пройти профориентацию в центре занятости. Специалисты учреждения помогут подобрать программу с учетом стартовых навыков и карьерных целей соискателя.Как сообщала замдиректора Центра занятости Республики Крым Анжелика Бурец, в регионе самыми востребованными по итогам 2023 года являлись специалисты в сфере образования и культуры (преподаватели и воспитатели) и здравоохранения (врачи и медсестринский персонал, санитары), а также управленцы, работники предприятий сельского хозяйства и санаторно-курортной отрасли, транспорта и связи.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйствБольницам и поликлиникам Крыма не хватает 1500 медиков – АксеновВ Крыму дефицит специалистов-водников, но проблема не решается – эксперт
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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правительство россии, новости, россия, михаил мишустин, образование в россии
Расширена программа бесплатного переобучения граждан – кого коснется
Правительство РФ расширило программу бесплатного переобучения граждан
СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Правительство РФ расширило программу бесплатного переобучения граждан. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Владимир Мишустин.
"Рассчитываем, что принятое решение поможет с кадрами в регионах, в том числе за счет более внимательного отношения к запросам предприятий, а тем, кто прошел переобучение, будет проще найти дело по душе", – цитирует Мишустина пресс-служба правительства.
Участниками программы бесплатного переобучения теперь смогут стать люди с инвалидностью, граждане, ищущие работу, а также находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Это могут быть не только мать или отец ребенка, но и любой другой родственник или опекун, сказано в пояснительной записке к документу.
При этом право на бесплатное переобучение сохраняют граждане в возрасте 50 лет и старше, неработающие мамы детей дошкольного возраста, отдельные категории молодых людей до 35 лет, ветераны специальной военной операции, безработные или находящиеся под риском увольнения.
Планируется, что в 2024 году программа охватит более 100 тысяч человек. В федеральном бюджете на это предусмотрено свыше шести миллиардов рублей.
Ознакомиться с направлениями программы переобучения и подать заявку можно на портале "Работа России". После этого необходимо пройти профориентацию в центре занятости. Специалисты учреждения помогут подобрать программу с учетом стартовых навыков и карьерных целей соискателя.
Как сообщала
замдиректора Центра занятости Республики Крым Анжелика Бурец, в регионе самыми востребованными по итогам 2023 года являлись специалисты в сфере образования и культуры (преподаватели и воспитатели) и здравоохранения (врачи и медсестринский персонал, санитары), а также управленцы, работники предприятий сельского хозяйства и санаторно-курортной отрасли, транспорта и связи.
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