Рейтинг@Mail.ru
Спрос на колледжи растет: сколько студентов зачислено в этом году - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250917/spros-na-kolledzhi-rastet-skolko-studentov-zachisleno-v-etom-godu-1149513726.html
Спрос на колледжи растет: сколько студентов зачислено в этом году
Спрос на колледжи растет: сколько студентов зачислено в этом году - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Спрос на колледжи растет: сколько студентов зачислено в этом году
Число студентов, поступивших в российские колледжи, за год выросло на 200 тысяч человек. При этом среднее специальное образование все чаще интересует... РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T16:26
2025-09-17T16:52
россия
приемная кампания
образование в россии
общество
сергей кравцов
владимир путин (политик)
новости
минпросвещения рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149513207_0:95:2853:1700_1920x0_80_0_0_3683161447c7afe4acd55bd2d4e653c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Число студентов, поступивших в российские колледжи, за год выросло на 200 тысяч человек. При этом среднее специальное образование все чаще интересует выпускников с высокими баллом аттестата. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов во время совещания членов правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.Что касается особенностей приемной кампании текущего года, по словам министра, впервые во всех регионах была возможность подать заявление через госуслуги. Этим правом воспользовался каждый третий абитуриент. Число бюджетных мест увеличилось на 68 тысяч и достигло 850 тысяч мест. При этом 56% поступающих выбирали технические и инженерные специальности. Также вырос средний балл аттестатов. Самый высокий конкурс отмечен на такие направления как производство авиационных двигателей, программирование, химическая технология, компьютерные системы, IT-медицина и искусство."Активно готовим кадры и для оборонно-промышленного комплекса. Самый большой конкурс - 12 человек на место - это радиотехнические комплексы и системы управления космическими летательными аппаратами. 9 человек на место - это производство авиационных двигателей. В первоочередном порядке зачисляем ветеранов СВО и их детей, и этим правом воспользовались уже более 20 тысяч человек", – констатировал Кравцов.Президент России Владимир Путин ранее поручил создать в 2025-2026 годах в вузах и колледжах центры новых возможностей. Перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей", утвержденный главой государства, опубликован на сайте Кремля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ для студентов колледжей и техникумов будут организовывать экскурсииСергей Кравцов посетил обновленные детский сад и школу в СевастополеКогда Россия перейдет на новую модель высшего образования
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149513207_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_e6ec1dab2c9e08cae66cbe9ddc2fab9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, приемная кампания, образование в россии, общество, сергей кравцов, владимир путин (политик), новости, минпросвещения рф
Спрос на колледжи растет: сколько студентов зачислено в этом году

В России 1,1 миллиона студентов в этом году выбрали колледжи – Кравцов

16:26 17.09.2025 (обновлено: 16:52 17.09.2025)
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкПриемная кампания в российских вузах
Приемная кампания в российских вузах - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Число студентов, поступивших в российские колледжи, за год выросло на 200 тысяч человек. При этом среднее специальное образование все чаще интересует выпускников с высокими баллом аттестата. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов во время совещания членов правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

"1,1 миллиона студентов зачислено в колледжи. Это на 200 тысяч больше. И фактически сегодня обучаются в колледжах 3,9 млн студентов. Это показатели сравнимы с 70-ми годами в РСФСР", – сообщил Кравцов.

Что касается особенностей приемной кампании текущего года, по словам министра, впервые во всех регионах была возможность подать заявление через госуслуги. Этим правом воспользовался каждый третий абитуриент. Число бюджетных мест увеличилось на 68 тысяч и достигло 850 тысяч мест. При этом 56% поступающих выбирали технические и инженерные специальности. Также вырос средний балл аттестатов.
Самый высокий конкурс отмечен на такие направления как производство авиационных двигателей, программирование, химическая технология, компьютерные системы, IT-медицина и искусство.
"Активно готовим кадры и для оборонно-промышленного комплекса. Самый большой конкурс - 12 человек на место - это радиотехнические комплексы и системы управления космическими летательными аппаратами. 9 человек на место - это производство авиационных двигателей. В первоочередном порядке зачисляем ветеранов СВО и их детей, и этим правом воспользовались уже более 20 тысяч человек", – констатировал Кравцов.
Президент России Владимир Путин ранее поручил создать в 2025-2026 годах в вузах и колледжах центры новых возможностей. Перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей", утвержденный главой государства, опубликован на сайте Кремля.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В РФ для студентов колледжей и техникумов будут организовывать экскурсии
Сергей Кравцов посетил обновленные детский сад и школу в Севастополе
Когда Россия перейдет на новую модель высшего образования
 
РоссияПриемная кампанияОбразование в РоссииОбществоСергей КравцовВладимир Путин (политик)НовостиМинпросвещения РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:36Керчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в суде
17:22Приемная кампания-2025: вузы зачислили 904 тысяч студентов по всей стране
17:13Пожар под Симферополем охватил 25 гектаров – что известно
17:01Регионы в этом году получат 25 млрд рублей на благоустройство городов
16:52Контузия и осколки: ВСУ атаковали скорую помощь в Херсонской области
16:38В Крыму проверили качество собранного урожая винограда – результаты
16:26Спрос на колледжи растет: сколько студентов зачислено в этом году
15:55Опасные батуты и аттракционы выявили в Керчи
15:28Бензин Аи-92 второй день подряд на этой неделе бьет ценовой рекорд
15:20Реконструкция очистных сооружений под Судаком – что сделано
15:10Образовательный проект от ВТБ начал работу в Симферополе
14:57Гражданину Молдавии дали 14 лет за подготовку теракта в Крыму
14:50На Севастополь обрушится шторм
14:32В России изменят крайний срок оплаты услуг ЖКХ
14:16Перебегал на красный: в Крыму автобус сбил 11-летнего ребенка на "зебре"
13:58Найден новый способ лечения эпилепсии
13:39Севастополец приговорен к 14 годам за "слив" данных о Черноморском флоте
13:19Новости СВО: армия России громит ВСУ на всех направлениях фронта
13:03Крупный астероид приближается к Земле
12:59ВТБ увеличивает время работы офисов в Крыму и Севастополе
Лента новостейМолния