Спрос на колледжи растет: сколько студентов зачислено в этом году

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Число студентов, поступивших в российские колледжи, за год выросло на 200 тысяч человек. При этом среднее специальное образование все чаще интересует выпускников с высокими баллом аттестата. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов во время совещания членов правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.Что касается особенностей приемной кампании текущего года, по словам министра, впервые во всех регионах была возможность подать заявление через госуслуги. Этим правом воспользовался каждый третий абитуриент. Число бюджетных мест увеличилось на 68 тысяч и достигло 850 тысяч мест. При этом 56% поступающих выбирали технические и инженерные специальности. Также вырос средний балл аттестатов. Самый высокий конкурс отмечен на такие направления как производство авиационных двигателей, программирование, химическая технология, компьютерные системы, IT-медицина и искусство."Активно готовим кадры и для оборонно-промышленного комплекса. Самый большой конкурс - 12 человек на место - это радиотехнические комплексы и системы управления космическими летательными аппаратами. 9 человек на место - это производство авиационных двигателей. В первоочередном порядке зачисляем ветеранов СВО и их детей, и этим правом воспользовались уже более 20 тысяч человек", – констатировал Кравцов.Президент России Владимир Путин ранее поручил создать в 2025-2026 годах в вузах и колледжах центры новых возможностей. Перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей", утвержденный главой государства, опубликован на сайте Кремля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ для студентов колледжей и техникумов будут организовывать экскурсииСергей Кравцов посетил обновленные детский сад и школу в СевастополеКогда Россия перейдет на новую модель высшего образования

