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В РФ для студентов колледжей и техникумов будут организовывать экскурсии - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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В РФ для студентов колледжей и техникумов будут организовывать экскурсии
В РФ для студентов колледжей и техникумов будут организовывать экскурсии - РИА Новости Крым, 25.06.2025
В РФ для студентов колледжей и техникумов будут организовывать экскурсии
Для студентов колледжей и техникумов региональные власти смогут организовывать экскурсии и путешествия с культурно-познавательными целями, как у обучающихся... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T09:47
2025-06-25T09:47
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государственная дума рф
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Для студентов колледжей и техникумов региональные власти смогут организовывать экскурсии и путешествия с культурно-познавательными целями, как у обучающихся общеобразовательных организаций. Об этом со ссылкой на соответствующий закон сообщает Госдума.Речь идет о внесении изменений в статьи 3.1 и 3.2 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Сейчас это предусмотрено только в отношении школьников. Принятый же закон касается лиц в возрасте до 23 лет.Так студенты колледжей смогут не только реализовать свои культурные потребности, но и, например, посетить предприятия или технопарки. Это улучшит качество образовательных программ и поможет в выборе будущей профессии, уверены авторы законопроекта.Ранее сообщалось, что правительство России выделило один миллиард рублей на создание образовательно-производственных кластеров, в том числе в Крыму, Севастополе и в новых регионах.Обеспечить расширение федерального проекта "Профессионалитет" правительству поручил президент Владимир Путин по итогам встречи с победителями и призерами финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и их экспертами-наставниками. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Россия перейдет на новую модель высшего образования Бюджетные места в вузах России будут распределять по-новомуЦентры содействия студентам в Крыму – зачем нужны и как работают
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Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, новости, образование в россии, среднее профессиональное образование в крыму, государственная дума рф, закон и право
В РФ для студентов колледжей и техникумов будут организовывать экскурсии

Путин подписал закон о проведении экскурсий для студентов колледжей и техникумов

09:47 25.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Евгений БондаренкоТуристы на экскурсии в горах Крыма
Туристы на экскурсии в горах Крыма - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости Крым . Евгений Бондаренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Для студентов колледжей и техникумов региональные власти смогут организовывать экскурсии и путешествия с культурно-познавательными целями, как у обучающихся общеобразовательных организаций. Об этом со ссылкой на соответствующий закон сообщает Госдума.
"Региональные власти получат полномочия организовывать экскурсии и путешествия для обучающихся в профессиональных образовательных организациях – колледжах и техникумах", – сказано в тексте.
Речь идет о внесении изменений в статьи 3.1 и 3.2 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Сейчас это предусмотрено только в отношении школьников. Принятый же закон касается лиц в возрасте до 23 лет.
Так студенты колледжей смогут не только реализовать свои культурные потребности, но и, например, посетить предприятия или технопарки. Это улучшит качество образовательных программ и поможет в выборе будущей профессии, уверены авторы законопроекта.
Ранее сообщалось, что правительство России выделило один миллиард рублей на создание образовательно-производственных кластеров, в том числе в Крыму, Севастополе и в новых регионах.
Обеспечить расширение федерального проекта "Профессионалитет" правительству поручил президент Владимир Путин по итогам встречи с победителями и призерами финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и их экспертами-наставниками.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РоссияНовостиОбразование в РоссииСреднее профессиональное образование в КрымуГосударственная Дума РФЗакон и право
 
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