https://crimea.ria.ru/20250625/v-rf-dlya-studentov-kolledzhey-i-tekhnikumov-budut-organizovyvat-ekskursii-1147476632.html

В РФ для студентов колледжей и техникумов будут организовывать экскурсии

В РФ для студентов колледжей и техникумов будут организовывать экскурсии - РИА Новости Крым, 25.06.2025

В РФ для студентов колледжей и техникумов будут организовывать экскурсии

Для студентов колледжей и техникумов региональные власти смогут организовывать экскурсии и путешествия с культурно-познавательными целями, как у обучающихся... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T09:47

2025-06-25T09:47

2025-06-25T09:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Для студентов колледжей и техникумов региональные власти смогут организовывать экскурсии и путешествия с культурно-познавательными целями, как у обучающихся общеобразовательных организаций. Об этом со ссылкой на соответствующий закон сообщает Госдума.Речь идет о внесении изменений в статьи 3.1 и 3.2 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Сейчас это предусмотрено только в отношении школьников. Принятый же закон касается лиц в возрасте до 23 лет.Так студенты колледжей смогут не только реализовать свои культурные потребности, но и, например, посетить предприятия или технопарки. Это улучшит качество образовательных программ и поможет в выборе будущей профессии, уверены авторы законопроекта.Ранее сообщалось, что правительство России выделило один миллиард рублей на создание образовательно-производственных кластеров, в том числе в Крыму, Севастополе и в новых регионах.Обеспечить расширение федерального проекта "Профессионалитет" правительству поручил президент Владимир Путин по итогам встречи с победителями и призерами финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и их экспертами-наставниками. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Россия перейдет на новую модель высшего образования Бюджетные места в вузах России будут распределять по-новомуЦентры содействия студентам в Крыму – зачем нужны и как работают

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, образование в россии, среднее профессиональное образование в крыму, государственная дума рф, закон и право