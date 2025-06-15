https://crimea.ria.ru/20250615/kogda-rossiya-pereydet-na-novuyu-model-vysshego-obrazovaniya-1147220218.html

Когда Россия перейдет на новую модель высшего образования

Когда Россия перейдет на новую модель высшего образования - РИА Новости Крым, 15.06.2025

Когда Россия перейдет на новую модель высшего образования

В России завершили подготовку проекта изменений в федеральное законодательство для перехода на новую модель высшего образования. Об этом РИА Новости заявил... РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T14:44

2025-06-15T14:44

2025-06-15T14:27

валерий фальков

высшее образование

образование в россии

минобразования рф

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. В России завершили подготовку проекта изменений в федеральное законодательство для перехода на новую модель высшего образования. Об этом РИА Новости заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.Реформа коснется всех университетов страны. В течение ближайших двух лет планируется завершить разработку всех необходимых правовых актов. Масштабный запуск реформы намечен на 2026–2027 годы.С мая 2023 года новая модель проходит испытания в рамках пилотного проекта. В нем участвуют шесть ведущих вузов: Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.Новая образовательная система предполагает двухуровневую структуру: базовое высшее образование и специализированное. Также аспирантура официально выделяется в отдельный уровень профессионального образования, ориентированный на подготовку научно-педагогических и исследовательский кадров.Ранее сообщалось, что изменения введут в процедуру зачисления в вузы. Часть бюджетных мест в российских вузах будут выделять по конкурсу, другую – по государственному заданию на основе кадровой потребности в стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджетные места в вузах России будут распределять по-новомуВ российских вузах выделят льготные места для детей военных и силовиковРоссийские вузы в этом году предлагают 619 тысяч бюджетных мест

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фальков, высшее образование, образование в россии, минобразования рф, общество, студенты, новости, россия