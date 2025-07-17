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В вузах и колледжах создадут центры новых возможностей – поручение Путина

В вузах и колледжах создадут центры новых возможностей – поручение Путина - РИА Новости Крым, 17.07.2025

В вузах и колледжах создадут центры новых возможностей – поручение Путина

Президент России Владимир Путин поручил создать в 2025-2026 годах в вузах и колледжах центры новых возможностей. РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T19:22

2025-07-17T19:22

2025-07-17T19:22

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил создать в 2025-2026 годах в вузах и колледжах центры новых возможностей.Перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей", утвержденный главой государства, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить создание в 2025-2026 годах центров новых возможностей в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, в том числе на базе центров компетенций, созданных в рамках проекта "Оценка и развитие управленческих компетенций в российских образовательных организациях", реализуемого автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей", в целях проведения мероприятий указанной автономной некоммерческой организацией", – сказано в перечне поручений.Соответствующие доклады должны быть представлены до 1 декабря 2025 года и до 1 декабря 2026 года. Ответственные – премьер-министр России Михаил Мишустин, гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Андрей Бетин и региональные власти.Также российский лидер поручил реализовать программу по выявлению и поддержке талантливых студентов колледжей, которые обучаются по востребованным технологическим специальностям, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" и образовательным фондом "Талант и успех" обеспечить реализацию проекта, направленного на выявление и поддержку талантливых студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, соответствующим задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации", – сказано в тексте поручений.Доклад по вопросу должен быть представлен до 1 октября 2025 года и до 1 июня 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, общество, высшее образование, образование в россии