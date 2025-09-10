https://crimea.ria.ru/20250910/sergey-kravtsov-posetil-obnovlennye-detskiy-sad-i-shkolu-v-sevastopole-1149353472.html

Сергей Кравцов посетил обновленные детский сад и школу в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе досрочно завершен капитальный ремонт детского сада №27 и гимназии №10 имени Героя Советского Союза Мирона Ефимова, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Он посетил оба учреждения совместно с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. По словам Развожаева, работы проведены в рамках президентской программы модернизации образовательных учреждений.Он рассказал, что детский сад №27, построенный в 1961 году, рассчитан на пять групп, включая ясельную. В ходе ремонта обновлены фундамент, цоколь, крыша, фасады, лестницы и инженерные сети. Проведена отделка помещений, благоустройство территории, заменены игровые и спортивные площадки, ограждение и наружное освещение. Учреждение также оснащено новой мебелью, оборудованием для пищеблока, игрушками и учебно-методическими пособиями.Гимназия №10 после капитального ремонта присоединилась к учебному процессу 1 сентября. Были полностью обновлены основное здание и мастерские, проведен капитальный ремонт наружных сетей, благоустроена территория с установкой полосы препятствий и площадки для групп продленного дня. Школа получила новую мебель, компьютеры и интерактивное оборудование, спортивный инвентарь и оснащение кабинетов физики, ОБЖ и пищеблока. В рамках ремонта введена традиция именных кабинетов, посвященных писателям и ученым, включая Александра Пушкина, Софью Ковалевскую, Михаила Ломоносова и других.Министр просвещения высоко оценил качество работ. По его мнению, благоприятная обстановка в учебных заведения позитивно сказывается и на качестве образования.В ходе визита также обсуждались вопросы обеспечения школ учебниками по истории, реализация программы "Профессионалитет" и развитие патриотического воспитания школьников. Губернатор вручил министру на память дневник севастопольского школьника, посвященный защитникам города.Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года зарплаты учителей в Севастополе вырастут в среднем на 12,8%, что составит порядка 7 тысяч рублей на человека. При этом значительная часть увеличения будет заложена в окладную, неснижаемую часть.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе открывают детсадовскую группу для малышей с двух месяцевВ Севастополе учителям повысят зарплатуВ школах Феодосии ремонт крыш и спортплощадок может продлиться до ноября

