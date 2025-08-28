https://crimea.ria.ru/20250828/v-sevastopole-uchitelyam-povysyat-zarplatu-1149051821.html

В Севастополе учителям повысят зарплату

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. С 1 января 2026 года зарплаты учителей в Севастополе вырастут в среднем на 12,8%, что составит порядка 7 тысяч рублей на человека. При этом значительная часть увеличения будет заложена в окладную, неснижаемую часть. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам совещания работников образования и науки Севастополя.По словам губернатора, также повышение зарплат будет произведено и непедагогическим работникам школ, учреждений культуры и спорта – рост оплаты труда составит не менее 20%, средняя зарплата работников достигнет 43 тысяч рублей. Особое внимание будет уделено сотрудникам учреждений культуры, где индексация не проводилась длительное время – здесь прибавка может превысить 20%.На совещании также обсудили решение жилищного вопроса: в новых домах, возводимых в рамках программы комплексного развития территорий, предусмотрят служебные квартиры для учителей.Важным направлением станет переход на обновленные государственные учебники истории. В Севастополе этот процесс начался досрочно: уже с этого года 8-е и 9-е классы учатся по новым книгам, где синхронизированы курсы российской и всемирной истории. Отдельные уроки планируется проводить на базе музея-заповедника "Новый Херсонес".С нового учебного года в 20 школах города начнется преподавание нового предмета "Духовно-нравственная культура России". В 2025 году дисциплину введут во всех школах для учащихся 5–7 классов, как и по всей стране.Особое внимание уделено развитию среднего профессионального образования. В 2025–2026 годах в Севастополе будут созданы транспортный и строительный кластеры в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Выпускникам колледжей и техникумов планируют гарантировать трудоустройство на ведущих предприятиях города.Кроме того, продолжается программа капитального ремонта школ: за последние четыре года обновлено 32 здания в 18 школах. К 1 сентября после реконструкции откроются школы №10, №41 и №9. В 2024 году программа была расширена и на детские сады.В России в новом учебном году за парты сядут почти 18 миллионов школьников, в том числе 1,5 миллиона первоклассников.В Крыму же в новом учебном году начнут работу 437 детсадов и 537 школ – это новые и капитально отремонтированные учреждения. В них планируется обучать около 75 тысяч воспитанников и 229 тысяч учащихся. При этом в дошкольных организациях трудятся 6190 педагогов, в общеобразовательных — 21837 педагогов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ждет учеников и учителей в новом учебном годуМинпросвещения установило время выполнения домашнего заданияУчебный год в Крыму: что нового ждать в детсадах, школах и вузах

