В школах Феодосии ремонт крыш и спортплощадок может продлиться до ноября

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. На большинстве школьных спортплощадок Феодосии завершены ремонтные работы. Также в течение осенних месяцев планируют заменить системы канализации и кровлю в нескольких учебных учреждениях города. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов по итогам встречи с главой администрации города Владимиром Кимом.Он отметил, что стадион 9-й школы планируется привести в порядок к концу ноября, а спортивная площадка для 17-й школы будет установлена в течение месяца.Кроме того, по его словам, необходимо закончить ремонт кровли в 13-й школе до начала сезона дождей. Финансовые ресурсы на выполнение всех задач имеются в полном объеме, в том числе из внебюджетных источников, подчеркнул глава республики.Ранее замглавы администрации города – начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина заявила, что корпус гимназии № 1 им. И.В. Курчатова в Симферополе является очень сложным объектом с точки зрения проведения работ, в этом году ученики продолжат обучение в другом здании гимназии в две смены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ждет учеников и учителей в новом учебном годуНасколько школы Симферополя готовы к началу учебного годаНовый учебный год: сколько школ отремонтировали и построили в РФ

