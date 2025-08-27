https://crimea.ria.ru/20250827/v-shkolakh-feodosii-remont-krysh-i-sportploschadok-mozhet-prodlitsya-do-noyabrya-1149032762.html
В школах Феодосии ремонт крыш и спортплощадок может продлиться до ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. На большинстве школьных спортплощадок Феодосии завершены ремонтные работы. Также в течение осенних месяцев планируют заменить системы канализации и кровлю в нескольких учебных учреждениях города. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов по итогам встречи с главой администрации города Владимиром Кимом.Он отметил, что стадион 9-й школы планируется привести в порядок к концу ноября, а спортивная площадка для 17-й школы будет установлена в течение месяца.Кроме того, по его словам, необходимо закончить ремонт кровли в 13-й школе до начала сезона дождей. Финансовые ресурсы на выполнение всех задач имеются в полном объеме, в том числе из внебюджетных источников, подчеркнул глава республики.Ранее замглавы администрации города – начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина заявила, что корпус гимназии № 1 им. И.В. Курчатова в Симферополе является очень сложным объектом с точки зрения проведения работ, в этом году ученики продолжат обучение в другом здании гимназии в две смены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ждет учеников и учителей в новом учебном годуНасколько школы Симферополя готовы к началу учебного годаНовый учебный год: сколько школ отремонтировали и построили в РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. На большинстве школьных спортплощадок Феодосии завершены ремонтные работы. Также в течение осенних месяцев планируют заменить системы канализации и кровлю в нескольких учебных учреждениях города. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов по итогам встречи с главой администрации города Владимиром Кимом.
"На сегодняшний день на спортплощадках практически всех школ Феодосии, а также Приморского профессионального техникума работы завершены. Сроки выполнения ряда задач скорректированы в связи с неверными управленческими решениями предыдущей администрации муниципалитета", – написал Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.
Он отметил, что стадион 9-й школы планируется привести в порядок к концу ноября, а спортивная площадка для 17-й школы будет установлена в течение месяца.
"Требуется отремонтировать санузлы в нескольких общеобразовательных учреждениях, где корректировка сроков была произведена из-за полного износа канализационных систем. Работы будут осуществляться во внеурочное время и завершатся до конца сентября текущего года", – подчеркнул Аксенов.
Кроме того, по его словам, необходимо закончить ремонт кровли в 13-й школе до начала сезона дождей. Финансовые ресурсы на выполнение всех задач имеются в полном объеме, в том числе из внебюджетных источников, подчеркнул глава республики.
"Несмотря на то, что общее число жалоб, поступающих от феодосийцев, снизилось, работу с гражданами в этом направлении нужно продолжать. Важно уделять равноценное внимание как прямым обращениям, так и поступающим через официальные социальные сети", – подчеркнул глава Крыма.
Ранее замглавы администрации города – начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина заявила, что корпус гимназии № 1 им. И.В. Курчатова в Симферополе является очень сложным объектом с точки зрения проведения работ, в этом году ученики продолжат обучение
в другом здании гимназии в две смены.
