Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе открывают детсадовскую группу для малышей с двух месяцев - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250829/v-sevastopole-otkryvayut-detsadovskuyu-gruppu-dlya-malyshey-s-dvukh-mesyatsev-1149073983.html
В Севастополе открывают детсадовскую группу для малышей с двух месяцев
В Севастополе открывают детсадовскую группу для малышей с двух месяцев - РИА Новости Крым, 29.08.2025
В Севастополе открывают детсадовскую группу для малышей с двух месяцев
В Севастополе на базе детского сада № 69 с 1 сентября начнет работу группа для малышей с двухмесячного возраста. Об этом в ходе заседания правительства города... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T16:12
2025-08-29T16:12
детский сад
севастополь
новости севастополя
образование в крыму и севастополе
новости крыма
правительство севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/01/1143053200_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_6a0dc127f0239cad1cb76ac429462a0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на базе детского сада № 69 с 1 сентября начнет работу группа для малышей с двухмесячного возраста. Об этом в ходе заседания правительства города сообщил директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.По его словам, с открытием такой детсадовской группы в регионе будет обеспечена полная доступность дошкольного образования, "дети возрастом от двух месяцев до 8 лет могут находиться в детских садах".Также директор профильного департамента уточнил, что двухмесячные малыши, которых родители решат отдать в детский сад, будут обеспечены необходимым питанием и средствами гигиены, с детьми будет работать квалифицированный персонал. В группах установлены специальные детские кроватки для младенцев, рассказал.При этом, если окажется, что такие группы востребованы, работа в этом направлении будет продолжена, добавил он.Ранее на сайте Минпросвещения Росии появилась информация, что апробация "Разговоров о важном" в детских садах начнется 1 сентября в 22 регионах России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе учителям повысят зарплатуСК проверит деятельность нелегальных детсада и лагеря в СевастополеУчебный год в Крыму: что нового ждать в детсадах, школах и вузах
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/01/1143053200_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_30f94f5805da571e5be294a2424cf9e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
детский сад, севастополь, новости севастополя, образование в крыму и севастополе, новости крыма, правительство севастополя
В Севастополе открывают детсадовскую группу для малышей с двух месяцев

Детсадовская группа для малышей от двух месяцев открывается в Севастополе с 1 сентября

16:12 29.08.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМладенец
Младенец
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на базе детского сада № 69 с 1 сентября начнет работу группа для малышей с двухмесячного возраста. Об этом в ходе заседания правительства города сообщил директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.
"С 1 сентября у нас открывается одна группа, в которую родители смогут отдавать детей с двух месяцев. Уже поступило девять заявлений", - сообщил Кривонос, уточнив, что группу открывают на базе детсада №69, который находится на проспекте Победы в Севастополе.
По его словам, с открытием такой детсадовской группы в регионе будет обеспечена полная доступность дошкольного образования, "дети возрастом от двух месяцев до 8 лет могут находиться в детских садах".
Также директор профильного департамента уточнил, что двухмесячные малыши, которых родители решат отдать в детский сад, будут обеспечены необходимым питанием и средствами гигиены, с детьми будет работать квалифицированный персонал. В группах установлены специальные детские кроватки для младенцев, рассказал.
При этом, если окажется, что такие группы востребованы, работа в этом направлении будет продолжена, добавил он.
Ранее на сайте Минпросвещения Росии появилась информация, что апробация "Разговоров о важном" в детских садах начнется 1 сентября в 22 регионах России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе учителям повысят зарплату
СК проверит деятельность нелегальных детсада и лагеря в Севастополе
Учебный год в Крыму: что нового ждать в детсадах, школах и вузах
 
Детский садСевастопольНовости СевастополяОбразование в Крыму и СевастополеНовости КрымаПравительство Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:53На Украине повреждена инфраструктура 62% предприятий ВПК – Белоусов
18:44Два пожара в Бахчисарайском районе Крыма: под угрозой село
18:39Армия России ежемесячно освобождает 700 квадратных километров в зоне СВО
18:31Госдеп США заявил об официальном закрытии USAID
18:21Пьянов: ЦБ рассмотрит снижение ставки на 100 или 200 базисных пунктов
18:02В Кремле раскрыли подробности визита Путина в Китай
17:41В Севастополе перекрыли движение из-за вражеского БПЛА
17:24Разлив нефти в порту Новороссийска - что известно
17:09В Крыму высадят 35 тысяч деревьев в городах и восстановят 100 га леса
16:51Время на выполнение "домашки": как это контролируют в Крыму
16:31Зеленский сделал откровенное признание о потерянных территориях
16:28В Сахарной головке под Севастополем снова пожар: горит частный дом
16:21В Севастополе в пятницу будет громко – пиротехники уничтожат боеприпасы
16:15Крымский мост сейчас: ожидание проезда со стороны Керчи около 4 часов
16:12В Севастополе открывают детсадовскую группу для малышей с двух месяцев
15:57Масштабное отключение света в Судаке прозошло из-за аварии на сетях
15:31В Крыму чиновницу будут судить за халатность при покупке квартир сиротам
15:20В ВМС Украины признали гибель военных на корабле "Симферополь"
15:13В ВТБ описали "рецепт" стабильного валютного курса в августе
15:04В Севастополе микроавтобус сбил мужчину во дворе многоэтажки и уехал
Лента новостейМолния