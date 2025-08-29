https://crimea.ria.ru/20250829/v-sevastopole-otkryvayut-detsadovskuyu-gruppu-dlya-malyshey-s-dvukh-mesyatsev-1149073983.html

В Севастополе открывают детсадовскую группу для малышей с двух месяцев

В Севастополе открывают детсадовскую группу для малышей с двух месяцев - РИА Новости Крым, 29.08.2025

В Севастополе открывают детсадовскую группу для малышей с двух месяцев

29.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на базе детского сада № 69 с 1 сентября начнет работу группа для малышей с двухмесячного возраста. Об этом в ходе заседания правительства города сообщил директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.По его словам, с открытием такой детсадовской группы в регионе будет обеспечена полная доступность дошкольного образования, "дети возрастом от двух месяцев до 8 лет могут находиться в детских садах".Также директор профильного департамента уточнил, что двухмесячные малыши, которых родители решат отдать в детский сад, будут обеспечены необходимым питанием и средствами гигиены, с детьми будет работать квалифицированный персонал. В группах установлены специальные детские кроватки для младенцев, рассказал.При этом, если окажется, что такие группы востребованы, работа в этом направлении будет продолжена, добавил он.Ранее на сайте Минпросвещения Росии появилась информация, что апробация "Разговоров о важном" в детских садах начнется 1 сентября в 22 регионах России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе учителям повысят зарплатуСК проверит деятельность нелегальных детсада и лагеря в СевастополеУчебный год в Крыму: что нового ждать в детсадах, школах и вузах

