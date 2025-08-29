https://crimea.ria.ru/20250829/v-sevastopole-otkryvayut-detsadovskuyu-gruppu-dlya-malyshey-s-dvukh-mesyatsev-1149073983.html
В Севастополе открывают детсадовскую группу для малышей с двух месяцев
В Севастополе открывают детсадовскую группу для малышей с двух месяцев - РИА Новости Крым, 29.08.2025
В Севастополе открывают детсадовскую группу для малышей с двух месяцев
В Севастополе на базе детского сада № 69 с 1 сентября начнет работу группа для малышей с двухмесячного возраста. Об этом в ходе заседания правительства города... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T16:12
2025-08-29T16:12
2025-08-29T16:12
детский сад
севастополь
новости севастополя
образование в крыму и севастополе
новости крыма
правительство севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/01/1143053200_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_6a0dc127f0239cad1cb76ac429462a0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на базе детского сада № 69 с 1 сентября начнет работу группа для малышей с двухмесячного возраста. Об этом в ходе заседания правительства города сообщил директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.По его словам, с открытием такой детсадовской группы в регионе будет обеспечена полная доступность дошкольного образования, "дети возрастом от двух месяцев до 8 лет могут находиться в детских садах".Также директор профильного департамента уточнил, что двухмесячные малыши, которых родители решат отдать в детский сад, будут обеспечены необходимым питанием и средствами гигиены, с детьми будет работать квалифицированный персонал. В группах установлены специальные детские кроватки для младенцев, рассказал.При этом, если окажется, что такие группы востребованы, работа в этом направлении будет продолжена, добавил он.Ранее на сайте Минпросвещения Росии появилась информация, что апробация "Разговоров о важном" в детских садах начнется 1 сентября в 22 регионах России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе учителям повысят зарплатуСК проверит деятельность нелегальных детсада и лагеря в СевастополеУчебный год в Крыму: что нового ждать в детсадах, школах и вузах
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/01/1143053200_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_30f94f5805da571e5be294a2424cf9e5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
детский сад, севастополь, новости севастополя, образование в крыму и севастополе, новости крыма, правительство севастополя
В Севастополе открывают детсадовскую группу для малышей с двух месяцев
Детсадовская группа для малышей от двух месяцев открывается в Севастополе с 1 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на базе детского сада № 69 с 1 сентября начнет работу группа для малышей с двухмесячного возраста. Об этом в ходе заседания правительства города сообщил директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.
"С 1 сентября у нас открывается одна группа, в которую родители смогут отдавать детей с двух месяцев. Уже поступило девять заявлений", - сообщил Кривонос, уточнив, что группу открывают на базе детсада №69, который находится на проспекте Победы в Севастополе.
По его словам, с открытием такой детсадовской группы в регионе будет обеспечена полная доступность дошкольного образования, "дети возрастом от двух месяцев до 8 лет могут находиться в детских садах".
Также директор профильного департамента уточнил, что двухмесячные малыши, которых родители решат отдать в детский сад, будут обеспечены необходимым питанием и средствами гигиены, с детьми будет работать квалифицированный персонал. В группах установлены специальные детские кроватки для младенцев, рассказал.
При этом, если окажется, что такие группы востребованы, работа в этом направлении будет продолжена, добавил он.
Ранее на сайте Минпросвещения Росии появилась информация, что апробация "Разговоров о важном"
в детских садах начнется 1 сентября в 22 регионах России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: