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В Крыму предложили вносить в аттестат отметку за поведение в школе - РИА Новости Крым, 04.08.2025
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В Крыму предложили вносить в аттестат отметку за поведение в школе
В Крыму предложили вносить в аттестат отметку за поведение в школе - РИА Новости Крым, 04.08.2025
В Крыму предложили вносить в аттестат отметку за поведение в школе
Итоговая отметка за поведение в школе должна идти в аттестат выпускника. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал советник председателя... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T21:32
2025-08-04T21:32
радио "спутник в крыму"
евгений костылев
мнения
школа
образование в россии
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Оценки за поведение в школах: кто и как их должен выставлять – мнение
Оценки за поведение в школах: кто и как их должен выставлять – мнение
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Итоговая отметка за поведение в школе должна идти в аттестат выпускника. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал советник председателя Общественной палаты Республики Крым (ОП РК) по образованию, педагог Евгений Костылев.По словам Костылева, отметка за поведение является, по сути, оценкой зрелости ребенка. Такое оценивание непростое в принципе, заметил он, тем более в отношении подростков и особенно если речь идет о поведении в школе, не на уроках.В отличие от предметов, когда можно оценить и знания ученика, и его неуспеваемость, и невыполнение домашнего задания, критерии оценивания поведения крайне размыты, а следовательно, нужна четкая методика, которой будут следовать во всех российских школах, сказал Костылев.При этом ставить отметку за поведение должен классный руководитель, а не каждый учитель по итогам своих уроков, считает он."Потому что если мы ставим оценку на каждом уроке, то это, представляете, сколько оценок будет? К тому же, на одном уроке все сидят и работают, а на другом, у малоопытного педагога, разговаривают. Это контрпродуктивная практика", – сказал Костылев. – Поэтому если будут разработаны конкретные критерии оценивания, появится инструмент, то именно классный руководитель должен выставлять эту отметку".И главное, по мнению педагога – итоговая отметка за поведение должна вноситься в аттестат выпускника школы, чтобы суммироваться с другими при расчете среднего балла. Только тогда эта инициатива не будет просто хорошей и правильной, но ни на что не влияющей, а полезной, регуляторной, как это было в советские годы, считает Костылев.И подытожил, что если оценка за поведение будет учитываться при поступлении как средний балл аттестата, то есть будет выставляться в аттестат отметка за поведение, тогда появится дополнительный рычаг воздействия на поведение подростков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем в российских школах вводят оценки за поведение – мнениеВ Крыму оценили единые образовательные стандарты в школахБудущее детей России зависит от системы образования – Чернышенко
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евгений костылев, мнения, школа, образование в россии
В Крыму предложили вносить в аттестат отметку за поведение в школе

Оценки за поведение в школах должны вносить в аттестат выпускников – мнение

21:32 04.08.2025
 
© РИА Новости . Александр Сухов / Перейти в фотобанкВыпускной
Выпускной - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Александр Сухов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Итоговая отметка за поведение в школе должна идти в аттестат выпускника. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал советник председателя Общественной палаты Республики Крым (ОП РК) по образованию, педагог Евгений Костылев.
Оценки за поведение в школах: кто и как их должен выставлять – мнение
21:32
По словам Костылева, отметка за поведение является, по сути, оценкой зрелости ребенка. Такое оценивание непростое в принципе, заметил он, тем более в отношении подростков и особенно если речь идет о поведении в школе, не на уроках.

"У меня в школе ребенок выбил дверь – бежала, разбила, извините. Вот что поставить за это? Или, допустим, "наскальная живопись", как я ее называю, в туалетах. Заходишь и понимаешь, что, видимо, на ИЗО мало рисуют. Шалость это или нет? Или застукали ребенка за курением – двойку поставить?" – рассуждает гость эфира.

В отличие от предметов, когда можно оценить и знания ученика, и его неуспеваемость, и невыполнение домашнего задания, критерии оценивания поведения крайне размыты, а следовательно, нужна четкая методика, которой будут следовать во всех российских школах, сказал Костылев.
При этом ставить отметку за поведение должен классный руководитель, а не каждый учитель по итогам своих уроков, считает он.
"Потому что если мы ставим оценку на каждом уроке, то это, представляете, сколько оценок будет? К тому же, на одном уроке все сидят и работают, а на другом, у малоопытного педагога, разговаривают. Это контрпродуктивная практика", – сказал Костылев. – Поэтому если будут разработаны конкретные критерии оценивания, появится инструмент, то именно классный руководитель должен выставлять эту отметку".
И главное, по мнению педагога – итоговая отметка за поведение должна вноситься в аттестат выпускника школы, чтобы суммироваться с другими при расчете среднего балла. Только тогда эта инициатива не будет просто хорошей и правильной, но ни на что не влияющей, а полезной, регуляторной, как это было в советские годы, считает Костылев.

"В 1940 – 1950-х годах тройки за поведение не должно было быть, иначе ученик не переводился в следующий класс, то есть пока не созреет психологически, психически", – напомнил гость эфира.

И подытожил, что если оценка за поведение будет учитываться при поступлении как средний балл аттестата, то есть будет выставляться в аттестат отметка за поведение, тогда появится дополнительный рычаг воздействия на поведение подростков.
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