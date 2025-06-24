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В Крыму оценили единые образовательные стандарты в школах

В Крыму оценили единые образовательные стандарты в школах - РИА Новости Крым, 24.06.2025

В Крыму оценили единые образовательные стандарты в школах

Единые требования по изучению всех школьных предметов не исключают авторских и отдельных программ, а также творческого подхода со стороны учителя. Такое мнение... РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T07:56

2025-06-24T07:56

2025-06-24T08:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня – РИА Новости Крым. Единые требования по изучению всех школьных предметов не исключают авторских и отдельных программ, а также творческого подхода со стороны учителя. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала директор "Лицея Крымской Весны" Наталья Гончарова.На полях ПМЭФ глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября 2025 года в школах страны вводятся единые требования по изучению всех школьных предметов. Педагог выступила "за" новые учебники в школах, ведь еще десять лет назад по истории было более десяти авторов, по математике - более пяти авторов, и это сложно как для учителя, так и для учеников, "ведь на итоговой государственной аттестации материалы могут несколько отличаться", пояснила она.Острее всех в унификации, помимо истории, нуждались такие предметы как математика, иностранный язык (английский) и русский язык, добавила она.По ее словам, кроме единых требований по изучению школьных предметов, учителя ожидают от Минпросвещения и единой системы оплаты труда."Должны быть, на мой взгляд, учтены те критерии, по которым определяется работоспособность и итоговые результаты учителя", - сказала Гончарова, отметив, что учителя не нужно оценивать только по результаты ОГЭ и ЕГЭ, есть "очень много других форматов и форм, как можно оценить достижения учителя".Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что линейку единых школьных учебников по всем предметам подготовят в течение трех лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В школы Крыма к 1 сентября поступят новые учебники по историиКакими будут новые учебники о духовно-нравственной культуре в школах РФЗачем в российских школах вводят оценки за поведение – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, образование в крыму и севастополе, образование в россии, мнения, школа, учебники, минпросвещения рф