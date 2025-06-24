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В Крыму оценили единые образовательные стандарты в школах - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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В Крыму оценили единые образовательные стандарты в школах
В Крыму оценили единые образовательные стандарты в школах - РИА Новости Крым, 24.06.2025
В Крыму оценили единые образовательные стандарты в школах
Единые требования по изучению всех школьных предметов не исключают авторских и отдельных программ, а также творческого подхода со стороны учителя. Такое мнение... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T07:56
2025-06-24T08:11
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мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня – РИА Новости Крым. Единые требования по изучению всех школьных предметов не исключают авторских и отдельных программ, а также творческого подхода со стороны учителя. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала директор "Лицея Крымской Весны" Наталья Гончарова.На полях ПМЭФ глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября 2025 года в школах страны вводятся единые требования по изучению всех школьных предметов. Педагог выступила "за" новые учебники в школах, ведь еще десять лет назад по истории было более десяти авторов, по математике - более пяти авторов, и это сложно как для учителя, так и для учеников, "ведь на итоговой государственной аттестации материалы могут несколько отличаться", пояснила она.Острее всех в унификации, помимо истории, нуждались такие предметы как математика, иностранный язык (английский) и русский язык, добавила она.По ее словам, кроме единых требований по изучению школьных предметов, учителя ожидают от Минпросвещения и единой системы оплаты труда."Должны быть, на мой взгляд, учтены те критерии, по которым определяется работоспособность и итоговые результаты учителя", - сказала Гончарова, отметив, что учителя не нужно оценивать только по результаты ОГЭ и ЕГЭ, есть "очень много других форматов и форм, как можно оценить достижения учителя".Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что линейку единых школьных учебников по всем предметам подготовят в течение трех лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В школы Крыма к 1 сентября поступят новые учебники по историиКакими будут новые учебники о духовно-нравственной культуре в школах РФЗачем в российских школах вводят оценки за поведение – мнение
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крым, образование в крыму и севастополе, образование в россии, мнения, школа, учебники, минпросвещения рф
В Крыму оценили единые образовательные стандарты в школах

Единые стандарты по изучению школьных предметов не исключают авторских программ – мнение

07:56 24.06.2025 (обновлено: 08:11 24.06.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУченицы на уроке математики
Ученицы на уроке математики - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня – РИА Новости Крым. Единые требования по изучению всех школьных предметов не исключают авторских и отдельных программ, а также творческого подхода со стороны учителя. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала директор "Лицея Крымской Весны" Наталья Гончарова.
На полях ПМЭФ глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября 2025 года в школах страны вводятся единые требования по изучению всех школьных предметов.
"Это не совсем новое. В течение последних трех лет принимались новые федеральные государственные образовательные стандарты, которые едины для всех общеобразовательных учебных учреждений РФ. Более того, уже два года мы пользуемся едиными учебными программами. В компетенции учителя, конечно, останется и возможность для творчества, новизны и углубленности. Это однозначно", - прокомментировала Гончарова.
Педагог выступила "за" новые учебники в школах, ведь еще десять лет назад по истории было более десяти авторов, по математике - более пяти авторов, и это сложно как для учителя, так и для учеников, "ведь на итоговой государственной аттестации материалы могут несколько отличаться", пояснила она.

"Единые учебники, единые подходы и рекомендации к изучению тех или иных предметов уже есть, но если они будут усовершенствованы и ими будут пользоваться абсолютно все образовательные учреждения, то это будет правильно", - уверена Гончарова.

Острее всех в унификации, помимо истории, нуждались такие предметы как математика, иностранный язык (английский) и русский язык, добавила она.
По ее словам, кроме единых требований по изучению школьных предметов, учителя ожидают от Минпросвещения и единой системы оплаты труда.
"Должны быть, на мой взгляд, учтены те критерии, по которым определяется работоспособность и итоговые результаты учителя", - сказала Гончарова, отметив, что учителя не нужно оценивать только по результаты ОГЭ и ЕГЭ, есть "очень много других форматов и форм, как можно оценить достижения учителя".
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что линейку единых школьных учебников по всем предметам подготовят в течение трех лет.
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