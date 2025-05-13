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В школы Крыма к 1 сентября поступят новые учебники по истории - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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В школы Крыма к 1 сентября поступят новые учебники по истории
В школы Крыма к 1 сентября поступят новые учебники по истории - РИА Новости Крым, 13.05.2025
В школы Крыма к 1 сентября поступят новые учебники по истории
Министерство образования, науки и молодежи Крыма закупило новые государственные учебники по истории для 5-7 классов, к началу нового учебного года они будут в... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T14:28
2025-05-13T15:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Министерство образования, науки и молодежи Крыма закупило новые государственные учебники по истории для 5-7 классов, к началу нового учебного года они будут в каждой школе региона. Об этом сообщила руководитель ведомства Валентина Лаврик.Кроме того, по словам Лаврик, глава республики Сергей Аксенов поручил выделить 450 миллионов рублей на закупку в этом году учебников для 3-7 классов, которые соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту.Она отметила, что в 2026 году также планируется выделить деньги на закупку школьных учебников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько выпускников в Крыму будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ "Основы безопасности" – юные севастопольцы стали лучшими в России Будущее детей России зависит от системы образования – Чернышенко
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крым, образование в крыму и севастополе, минобраз крыма, валентина лаврик, учебники, новости крыма, дети, школа
В школы Крыма к 1 сентября поступят новые учебники по истории

Крым закупил новые учебники по истории для 5-7 классов на следующий учебный год - минобраз

14:28 13.05.2025 (обновлено: 15:04 13.05.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНовый учебник "История России"
Новый учебник История России - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Министерство образования, науки и молодежи Крыма закупило новые государственные учебники по истории для 5-7 классов, к началу нового учебного года они будут в каждой школе региона. Об этом сообщила руководитель ведомства Валентина Лаврик.

"Эти учебники уже закуплены и будут доставлены в Крым на следующей неделе. Фактически новые учебники, которые должны быть у детей согласно новым программам, будут на 1 сентября в каждой школе", - сказала министр на заседании президиума Госсовета РК.

Кроме того, по словам Лаврик, глава республики Сергей Аксенов поручил выделить 450 миллионов рублей на закупку в этом году учебников для 3-7 классов, которые соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту.
Она отметила, что в 2026 году также планируется выделить деньги на закупку школьных учебников.

"В прошлом году мы купили учебники по истории для 10-11 классов, в этом году покупаем книги для 5-7 классов, а в следующем – учебники для 8-9 классов по всеобщей истории и истории России, а также учебники по основам безопасности и защиты Родины и по предмету духовно-нравственная культура России. Это новый предмет, который будет введен с 1 сентября 2026 года для 5-7 классов", - уточнила Лаврик.

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