В школы Крыма к 1 сентября поступят новые учебники по истории
Крым закупил новые учебники по истории для 5-7 классов на следующий учебный год - минобраз
14:28 13.05.2025 (обновлено: 15:04 13.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Министерство образования, науки и молодежи Крыма закупило новые государственные учебники по истории для 5-7 классов, к началу нового учебного года они будут в каждой школе региона. Об этом сообщила руководитель ведомства Валентина Лаврик.
"Эти учебники уже закуплены и будут доставлены в Крым на следующей неделе. Фактически новые учебники, которые должны быть у детей согласно новым программам, будут на 1 сентября в каждой школе", - сказала министр на заседании президиума Госсовета РК.
Кроме того, по словам Лаврик, глава республики Сергей Аксенов поручил выделить 450 миллионов рублей на закупку в этом году учебников для 3-7 классов, которые соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту.
Она отметила, что в 2026 году также планируется выделить деньги на закупку школьных учебников.
"В прошлом году мы купили учебники по истории для 10-11 классов, в этом году покупаем книги для 5-7 классов, а в следующем – учебники для 8-9 классов по всеобщей истории и истории России, а также учебники по основам безопасности и защиты Родины и по предмету духовно-нравственная культура России. Это новый предмет, который будет введен с 1 сентября 2026 года для 5-7 классов", - уточнила Лаврик.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: