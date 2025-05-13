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В школы Крыма к 1 сентября поступят новые учебники по истории

В школы Крыма к 1 сентября поступят новые учебники по истории - РИА Новости Крым, 13.05.2025

В школы Крыма к 1 сентября поступят новые учебники по истории

Министерство образования, науки и молодежи Крыма закупило новые государственные учебники по истории для 5-7 классов, к началу нового учебного года они будут в... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T14:28

2025-05-13T14:28

2025-05-13T15:04

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Министерство образования, науки и молодежи Крыма закупило новые государственные учебники по истории для 5-7 классов, к началу нового учебного года они будут в каждой школе региона. Об этом сообщила руководитель ведомства Валентина Лаврик.Кроме того, по словам Лаврик, глава республики Сергей Аксенов поручил выделить 450 миллионов рублей на закупку в этом году учебников для 3-7 классов, которые соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту.Она отметила, что в 2026 году также планируется выделить деньги на закупку школьных учебников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько выпускников в Крыму будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ "Основы безопасности" – юные севастопольцы стали лучшими в России Будущее детей России зависит от системы образования – Чернышенко

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2025

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