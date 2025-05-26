https://crimea.ria.ru/20250526/kogda-v-shkolakh-rossii-poyavyatsya-edinye-uchebniki-po-vsem-predmetam-1146722233.html

Когда в школах России появятся единые учебники по всем предметам

Когда в школах России появятся единые учебники по всем предметам - РИА Новости Крым, 26.05.2025

Когда в школах России появятся единые учебники по всем предметам

Линейку единых школьных учебников по всем предметам подготовят в течение трех лет, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T14:22

2025-05-26T14:22

2025-05-26T14:22

новости

сергей кравцов

школа

учебники

образование в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Линейку единых школьных учебников по всем предметам подготовят в течение трех лет, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.По словам Кравцова, начата подготовка единых государственных учебников по физике, химии и биологии.Также подготовлены оригинал-макет единого учебника по обществознанию для 9-го класса и рукописи единых учебников по обществознанию для 10–11-х классов. Идет работа над учебниками по русскому языку и литературе, добавил Кравцов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В школы Крыма к 1 сентября поступят новые учебники по историиКакими будут новые учебники о духовно-нравственной культуре в школах РФСевастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сергей кравцов, школа, учебники, образование в россии