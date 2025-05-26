Рейтинг@Mail.ru
Когда в школах России появятся единые учебники по всем предметам - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250526/kogda-v-shkolakh-rossii-poyavyatsya-edinye-uchebniki-po-vsem-predmetam-1146722233.html
Когда в школах России появятся единые учебники по всем предметам
Когда в школах России появятся единые учебники по всем предметам - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Когда в школах России появятся единые учебники по всем предметам
Линейку единых школьных учебников по всем предметам подготовят в течение трех лет, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T14:22
2025-05-26T14:22
новости
сергей кравцов
школа
учебники
образование в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110077/56/1100775634_0:82:3350:1966_1920x0_80_0_0_abc1f158af4c1ee4a60282d1ebda7f73.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Линейку единых школьных учебников по всем предметам подготовят в течение трех лет, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.По словам Кравцова, начата подготовка единых государственных учебников по физике, химии и биологии.Также подготовлены оригинал-макет единого учебника по обществознанию для 9-го класса и рукописи единых учебников по обществознанию для 10–11-х классов. Идет работа над учебниками по русскому языку и литературе, добавил Кравцов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В школы Крыма к 1 сентября поступят новые учебники по историиКакими будут новые учебники о духовно-нравственной культуре в школах РФСевастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110077/56/1100775634_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_904b712ebd785a1d3c7f0c19a2ac8677.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, сергей кравцов, школа, учебники, образование в россии
Когда в школах России появятся единые учебники по всем предметам

Единые школьные учебники по всем предметам подготовят в течение трех лет – Кравцов

14:22 26.05.2025
 
© РИА Новости . Маша Росс / Перейти в фотобанкДонецкие школы начали получать российские учебники
Донецкие школы начали получать российские учебники - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Маша Росс
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Линейку единых школьных учебников по всем предметам подготовят в течение трех лет, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"В течение трех лет будут подготовлены единые государственные учебники по всем предметам", – приводит его слова РИА Новости.
По словам Кравцова, начата подготовка единых государственных учебников по физике, химии и биологии.
Также подготовлены оригинал-макет единого учебника по обществознанию для 9-го класса и рукописи единых учебников по обществознанию для 10–11-х классов. Идет работа над учебниками по русскому языку и литературе, добавил Кравцов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В школы Крыма к 1 сентября поступят новые учебники по истории
Какими будут новые учебники о духовно-нравственной культуре в школах РФ
Севастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭ
 
НовостиСергей КравцовШколаУчебникиОбразование в России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:22Когда в школах России появятся единые учебники по всем предметам
14:14Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти – сколько ждать проезда
14:04В Ростовской области пенсионер открыл огонь по подросткам за сбор черешни
13:51В Крыму за год выявили 50 меланом: ранняя диагностика спасет жизни
13:30Что заявили в Кремле о недовольстве Трампа действиями Путина
13:21Двух севастопольцев будут судить за госизмену и подготовку теракта
13:03В Крыму подростки разгромили надгробие – проводится проверка
12:43Новости СВО: российские войска давят противника по всей линии фронта
12:17Армия России ударила ракетами по военному аэродрому на Западной Украине
12:08Российские военные освободили еще два населенных пункта в Сумской области
12:06В Нижегородской области раскрыли курируемую из Польши ячейку террористов
11:47В Рязани на мусороперерабатывающем заводе нашли тело младенца
11:32В Севастополе ограничивают движение грузовиков
11:14Крымский мост: очередь выросла в два раза за час
11:05В Севастополе нашли более 5 тонн рыбной продукции без документов
10:43"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВО
10:21Крымский мост сейчас: начала расти очередь со стороны Кубани
10:12В Белгородской области восстановили движение после подрыва поезда
10:04В России жестко ответили на грубость Трампа в адрес Путина
10:00Тысячи людей без света - что происходит с электричеством в Крыму
Лента новостейМолния