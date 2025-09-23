Каждый десятый поступающий в Крыму уходит в колледж
Каждый десятый поступающий в Крыму выбирает среднее профессиональное образование
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Профессионалитет стал наряду с бакалавриатом, специалитетом и магистратурой, что дало новый толчок к признанию среднего профессионального образования как полноценного уровня. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала директор Романовского колледжа индустрии гостеприимства Марина Пальчук.
По ее словам, приемная кампания этого года показала рекордный интерес: при плановых 475 бюджетных местах на каждое место приходилось около десяти заявлений. Лидером по конкурсу стало гостиничное дело. Большой вклад в это внесли работодатели: более 40 партнеров колледжа участвовали в целевом обучении и около 25% абитуриентов поступили по целевым договорам, что гарантирует трудоустройство.
Однако не все направления показали успех. Новая программа "Цифровая трансформация" привлекла лишь одно заявление.
"Нам явно нужно работать в этом направлении, потому что все, что связано с цифровой экономикой, должно развиваться параллельно с гостеприимством. Но иногда абитуриенты выбирают просто по красивому названию, например, графический дизайн. И вот тут надо понимать, что это уже умирающая профессия. Искусственный интеллект сегодня рисует на уровне мастеров, поэтому важно направлять молодых людей туда, где есть будущее", – рассказала Пальчук.
При этом она отметила, что среднее профессиональное образование – залог уверенности учащихся в выборе своей специальности. По ее словам, 18% выпускников колледжа в этом году поступили в вузы, многие – с красными дипломами.
"Это осознанный выбор: ребята понимают, зачем идут дальше, и выстраивают многоуровневую образовательную траекторию. Мне кажется, это похвально, потому что это осмысленно, это мотивированно, они знают, зачем они туда идут", – подчеркнула спикер.
Ранее сообщалось, что число студентов, поступивших в российские колледжи, за год выросло на 200 тысяч человек. При этом среднее специальное образование все чаще интересует выпускников с высокими баллом аттестата.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: