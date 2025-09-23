https://crimea.ria.ru/20250923/kazhdyy-desyatyy-postupayuschiy-v-krymu-ukhodit-v-kolledzh-1149653965.html

Каждый десятый поступающий в Крыму уходит в колледж

Каждый десятый поступающий в Крыму уходит в колледж - РИА Новости Крым, 23.09.2025

Каждый десятый поступающий в Крыму уходит в колледж

Профессионалитет стал наряду с бакалавриатом, специалитетом и магистратурой, что дало новый толчок к признанию среднего профессионального образования как... РИА Новости Крым, 23.09.2025

2025-09-23T20:11

2025-09-23T20:11

2025-09-23T20:11

крым

образование в крыму и севастополе

среднее профессиональное образование в крыму

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149513377_0:0:2921:1644_1920x0_80_0_0_d753ea6664ed17c4d8d9da7a8be0ea63.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Профессионалитет стал наряду с бакалавриатом, специалитетом и магистратурой, что дало новый толчок к признанию среднего профессионального образования как полноценного уровня. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала директор Романовского колледжа индустрии гостеприимства Марина Пальчук.По ее словам, приемная кампания этого года показала рекордный интерес: при плановых 475 бюджетных местах на каждое место приходилось около десяти заявлений. Лидером по конкурсу стало гостиничное дело. Большой вклад в это внесли работодатели: более 40 партнеров колледжа участвовали в целевом обучении и около 25% абитуриентов поступили по целевым договорам, что гарантирует трудоустройство.Однако не все направления показали успех. Новая программа "Цифровая трансформация" привлекла лишь одно заявление.При этом она отметила, что среднее профессиональное образование – залог уверенности учащихся в выборе своей специальности. По ее словам, 18% выпускников колледжа в этом году поступили в вузы, многие – с красными дипломами.Ранее сообщалось, что число студентов, поступивших в российские колледжи, за год выросло на 200 тысяч человек. При этом среднее специальное образование все чаще интересует выпускников с высокими баллом аттестата.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым поможет интеграции новых регионов в систему образования РФ Работа для студентов и ипотека: какие инициативы Крыма поддержали в РФСпрос на колледжи растет: сколько студентов зачислено в этом году

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, образование в крыму и севастополе, среднее профессиональное образование в крыму, новости крыма, общество