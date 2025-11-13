Рейтинг@Mail.ru
Самый долгий шатдаун в истории США завершен: Трамп подписал бюджет
Самый долгий шатдаун в истории США завершен: Трамп подписал бюджет
Президент США Дональд Трамп подписал временный бюджет правительства до 30 января, одобренный конгрессом. Таким образом самый долгий в истории страны перерыв в...
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп подписал временный бюджет правительства до 30 января, одобренный конгрессом. Таким образом самый долгий в истории страны перерыв в работе американского правительства, продлившийся 43 дня, завершен.Согласно ранее распространенным ведомствами предписаниям для тех сотрудников, которых в отсутствие бюджета отправляли в неоплачиваемый отпуск, после объявления через СМИ или официально, что ассигнования согласованы, сотрудники должны явиться на службу. Таким образом, служащие выйдут на рабочие места в четверг.Шатдаун в США нанес огромный ущерб стране, включая отмену или задержку 20 тысяч авиарейсов и лишение зарплат более чем одного миллиона госслужащих, заявил Трамп.Президент США добавил, что десятки тысяч федеральных подрядчиков и малых предприятий остались без зарплаты, а для точного подсчета общего ущерба потребуется несколько месяцев.Сенат и конгресс согласовали компромиссный бюджет до конца января 2026 года. К этому сроку разговоры о приближающемся шатдауне могут возобновиться, если конгресс не выйдет на договоренность о полноценном бюджете до конца финансового года.Новый финансовый год начался в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынудило федеральные власти приостановить работу. Под ударом оказались до 40 процентов сотрудников – свыше 800 тысяч человек.Американский президент Дональд Трамп заявлял, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По словам Трампа, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.Ранее Трамп признал, что нынешний шатдаун является самым продолжительным за всю историю США.Шатдаун (shutdown) в дословном переводе с английского языка означает "остановка", "отключение", "закрытие". Финансовый шатдаун (government shutdown) в США подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год. Прекращение финансирования не означает немедленного закрытия предприятий и учреждений: некоторые из них, например, госдепартамент, имеют на счетах неизрасходованные средства, которые могут быть использованы в течение некоторого времени.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Самый долгий шатдаун в истории США завершен: Трамп подписал бюджет

Самый долгий шатдаун в истории США завершен – Трамп подписал бюджет правительства

07:07 13.11.2025 (обновлено: 07:59 13.11.2025)
 
Президент Дональд Трамп держит подписанный документ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп подписал временный бюджет правительства до 30 января, одобренный конгрессом. Таким образом самый долгий в истории страны перерыв в работе американского правительства, продлившийся 43 дня, завершен.
Согласно ранее распространенным ведомствами предписаниям для тех сотрудников, которых в отсутствие бюджета отправляли в неоплачиваемый отпуск, после объявления через СМИ или официально, что ассигнования согласованы, сотрудники должны явиться на службу. Таким образом, служащие выйдут на рабочие места в четверг.
Шатдаун в США нанес огромный ущерб стране, включая отмену или задержку 20 тысяч авиарейсов и лишение зарплат более чем одного миллиона госслужащих, заявил Трамп.

"Шатдаун демократов нанес огромный ущерб. Было отменено или задержано 20 тысяч рейсов… Они лишили более одного миллиона государственных служащих зарплаты и федеральных продовольственных талонов для миллионов и миллионов других нуждающихся американцев", – цитирует Трампа РИА Новости.

Президент США добавил, что десятки тысяч федеральных подрядчиков и малых предприятий остались без зарплаты, а для точного подсчета общего ущерба потребуется несколько месяцев.
Сенат и конгресс согласовали компромиссный бюджет до конца января 2026 года. К этому сроку разговоры о приближающемся шатдауне могут возобновиться, если конгресс не выйдет на договоренность о полноценном бюджете до конца финансового года.
Новый финансовый год начался в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынудило федеральные власти приостановить работу. Под ударом оказались до 40 процентов сотрудников – свыше 800 тысяч человек.
Американский президент Дональд Трамп заявлял, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По словам Трампа, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Ранее Трамп признал, что нынешний шатдаун является самым продолжительным за всю историю США.
Шатдаун (shutdown) в дословном переводе с английского языка означает "остановка", "отключение", "закрытие". Финансовый шатдаун (government shutdown) в США подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год. Прекращение финансирования не означает немедленного закрытия предприятий и учреждений: некоторые из них, например, госдепартамент, имеют на счетах неизрасходованные средства, которые могут быть использованы в течение некоторого времени.
