Новый финансовый год начался в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, это вынуждает федеральные власти приостановить работу. РИА Новости Крым, 01.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Новый финансовый год начался в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, это вынуждает федеральные власти приостановить работу.Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По словам Трампа, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.Трамп в ходе текущего президентского срока уже сталкивался с угрозой шатдауна, но в тот раз его удалось избежать. Основными проблемами при согласовании бюджета на наступивший финансовый год американский лидер называл вопросы границы, которую демократы якобы хотят оставить открытой, расходы на медобеспечение нелегалов и повестку пропаганды смены пола (движение ЛГБТ* в России признано экстремистским и запрещено).На предыдущий президентский срок Трампа пришелся самый долгий перерыв в работе правительства в истории США, он продолжался 35 дней. Тогда 420 тысяч человек выходили на службу авансом, 380 тысяч были отправлены в отпуск без оплаты.Не функционировали полностью ведомства, замедлилось оформление документов. Из-за нехватки сотрудников транспортных служб были повсеместными задержки. В парках росли горы мусора. Демократы тогда использовали этот период для агитации, раздавая продуктовые наборы чиновникам, оставшимся без зарплаты. Трамп, принимая в Белом доме спортсменов-чемпионов, угощал их бургерами из "Макдональдса", потому что отправил повара в отпуск.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
