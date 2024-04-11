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Лавров призвал БРИКС активизировать работу по антитеррору после "Крокуса" - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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Лавров призвал БРИКС активизировать работу по антитеррору после "Крокуса"
Лавров призвал БРИКС активизировать работу по антитеррору после "Крокуса" - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Лавров призвал БРИКС активизировать работу по антитеррору после "Крокуса"
Глава российского МИД Сергей Лавров призвал наращивать совместные усилия участников БРИКС по борьбе с терроризмом. Об этом он заявил в ходе встречи с... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T12:54
2024-04-11T12:54
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
"крокус сити холл"
теракт
антитеррор
брикс
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Глава российского МИД Сергей Лавров призвал наращивать совместные усилия участников БРИКС по борьбе с терроризмом. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями профильных комитетов по международным делам парламентов стран-членов БРИКС.Он напомнил, что в рабочую группу БРИКС по антитеррору входят пять подгрупп.Лавров добавил, в Россия нацелена и на развитие антинаркотического сотрудничества, а также кибербезопасности в рамках БРИКС.Теракт в "Крокус Сити Холле"Теракт в "Крокус Сити Холе" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан. Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.Впоследствии правоохранители задержали еще семерых фигурантов дела о теракте. В их числе трое пособников, которые переводили деньги на покупку оружия и транспорта террористам, а также занимались вербовкой пособников и финансированием исполнителей. Все 11 фигурантов дела взяты под стражу по решению суда.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Также он отметил, что террористический акт в "Крокусе" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.Читайте также на РИА Новости Крым:СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТОНеонацисты в Киеве использовали террористов для теракта в "Крокусе" - ФСБЗападные СМИ получили указание молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), "крокус сити холл", теракт, антитеррор, брикс, новости, безопасность
Лавров призвал БРИКС активизировать работу по антитеррору после "Крокуса"

БРИКС надо активизировать работу по антитеррору после теракта в "Крокусе" – Лавров

12:54 11.04.2024
 
© РИА Новости . Григорий СысоевМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Глава российского МИД Сергей Лавров призвал наращивать совместные усилия участников БРИКС по борьбе с терроризмом. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями профильных комитетов по международным делам парламентов стран-членов БРИКС.
Он напомнил, что в рабочую группу БРИКС по антитеррору входят пять подгрупп.
"В рамках подготовки к саммиту в Казани уделяем и особое внимание развитию контртеррористического сотрудничества. Недавние трагические события в подмосковном "Крокус Сити Холле" вновь продемонстрировали необходимость активизации совместных усилий специалистов в этих областях и законодателей по противодействию этому мировому злу" , - сказал он
Лавров добавил, в Россия нацелена и на развитие антинаркотического сотрудничества, а также кибербезопасности в рамках БРИКС.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Теракт в "Крокус Сити Холе" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан. Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.
В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.
25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.
Впоследствии правоохранители задержали еще семерых фигурантов дела о теракте. В их числе трое пособников, которые переводили деньги на покупку оружия и транспорта террористам, а также занимались вербовкой пособников и финансированием исполнителей. Все 11 фигурантов дела взяты под стражу по решению суда.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Также он отметил, что террористический акт в "Крокусе" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)"Крокус Сити Холл"ТерактАнтитеррорБРИКСНовостиБезопасность
 
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