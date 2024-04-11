https://crimea.ria.ru/20240411/lavrov-prizval-briks-aktivizirovat-rabotu-po-antiterroru-posle-krokusa-1136471440.html

Лавров призвал БРИКС активизировать работу по антитеррору после "Крокуса"

Лавров призвал БРИКС активизировать работу по антитеррору после "Крокуса" - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Лавров призвал БРИКС активизировать работу по антитеррору после "Крокуса"

Глава российского МИД Сергей Лавров призвал наращивать совместные усилия участников БРИКС по борьбе с терроризмом. Об этом он заявил в ходе встречи с... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T12:54

2024-04-11T12:54

2024-04-11T12:54

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

"крокус сити холл"

теракт

антитеррор

брикс

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Глава российского МИД Сергей Лавров призвал наращивать совместные усилия участников БРИКС по борьбе с терроризмом. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями профильных комитетов по международным делам парламентов стран-членов БРИКС.Он напомнил, что в рабочую группу БРИКС по антитеррору входят пять подгрупп.Лавров добавил, в Россия нацелена и на развитие антинаркотического сотрудничества, а также кибербезопасности в рамках БРИКС.Теракт в "Крокус Сити Холле"Теракт в "Крокус Сити Холе" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан. Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.Впоследствии правоохранители задержали еще семерых фигурантов дела о теракте. В их числе трое пособников, которые переводили деньги на покупку оружия и транспорта террористам, а также занимались вербовкой пособников и финансированием исполнителей. Все 11 фигурантов дела взяты под стражу по решению суда.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Также он отметил, что террористический акт в "Крокусе" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.Читайте также на РИА Новости Крым:СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТОНеонацисты в Киеве использовали террористов для теракта в "Крокусе" - ФСБЗападные СМИ получили указание молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"

https://crimea.ria.ru/20240407/obvinyaemye-v-terakte-v-krokuse-nazvali-imya-svoego-koordinatora-1136354682.html

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), "крокус сити холл", теракт, антитеррор, брикс, новости, безопасность