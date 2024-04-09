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СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО
СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО - РИА Новости Крым, 09.04.2024
СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. Об этом... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T16:30
2024-04-09T16:30
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что проверка организована в связи с обращением депутатов Госдумы.Следователи во взаимодействии с другими спецслужбами и финансовой разведкой проверяют источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов США, а также "причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада". Также выясняются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и их спонсорами.По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), терроризм, сша, нато, в мире, безопасность, россия
СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО

СК возбудил дело о финансировании терроризма высшими чиновниками США и стран НАТО

16:30 09.04.2024
 
© РИА Новости КрымГерб Следственного комитета России
Герб Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что проверка организована в связи с обращением депутатов Госдумы.
"Установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в Российской Федерации, а также за ее пределами в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба", - говорится в сообщении.
Следователи во взаимодействии с другими спецслужбами и финансовой разведкой проверяют источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов США, а также "причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада".
Также выясняются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и их спонсорами.
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ТерроризмСШАНАТОВ миреБезопасностьРоссия
 
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