https://crimea.ria.ru/20240409/sk-vozbudil-delo-o-finansirovanii-terrorizma-chinovnikami-ssha-i-stran-nato-1136403384.html
СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО
СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО - РИА Новости Крым, 09.04.2024
СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. Об этом... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T16:30
2024-04-09T16:30
2024-04-09T16:30
ск рф (следственный комитет российской федерации)
терроризм
сша
нато
в мире
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/07/1129232713_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_8fb6004eb99b445ae6337592a0040c55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что проверка организована в связи с обращением депутатов Госдумы.Следователи во взаимодействии с другими спецслужбами и финансовой разведкой проверяют источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов США, а также "причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада". Также выясняются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и их спонсорами.По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).
сша
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/07/1129232713_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_66bb7b17997c1d61949a04ef6e646b39.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), терроризм, сша, нато, в мире, безопасность, россия
СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО
СК возбудил дело о финансировании терроризма высшими чиновниками США и стран НАТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что проверка организована в связи с обращением депутатов Госдумы.
"Установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в Российской Федерации, а также за ее пределами в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба", - говорится в сообщении.
Следователи во взаимодействии с другими спецслужбами и финансовой разведкой проверяют источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов США, а также "причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада".
Также выясняются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и их спонсорами.
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).