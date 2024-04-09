https://crimea.ria.ru/20240409/sk-vozbudil-delo-o-finansirovanii-terrorizma-chinovnikami-ssha-i-stran-nato-1136403384.html

СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО

СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО - РИА Новости Крым, 09.04.2024

СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. Об этом... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T16:30

2024-04-09T16:30

2024-04-09T16:30

ск рф (следственный комитет российской федерации)

терроризм

сша

нато

в мире

безопасность

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что проверка организована в связи с обращением депутатов Госдумы.Следователи во взаимодействии с другими спецслужбами и финансовой разведкой проверяют источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов США, а также "причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада". Также выясняются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и их спонсорами.По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).

сша

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), терроризм, сша, нато, в мире, безопасность, россия