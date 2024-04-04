https://crimea.ria.ru/20240404/ukraina-stala-terroristicheskim-gosudarstvom--lavrov-1136276667.html

Украина стала террористическим государством – Лавров

Украина стала террористическим государством – Лавров - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Украина стала террористическим государством – Лавров

Украина на сегодняшний день является откровенным террористическим государством и терроризирует как граждан своей страны, так и людей за ее пределами. Об этом... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T11:44

2024-04-04T11:44

2024-04-04T11:54

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Украина на сегодняшний день является откровенным террористическим государством и терроризирует как граждан своей страны, так и людей за ее пределами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Лавров, в частности, указал на причастность киевского режима к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле" и другим террористическим актам на территории РФ.В их числе убийство политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина, гибель мирных граждан при подрывах Крымского моста и многие другие преступления, уточнил Лавров.Теракт в "Крокус Сити Холл"Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Киева и Москвы – Песков ответил на заявление КулебыЗапад "приглашает" к геноциду в Крыму - ЛавровСправимся сами: Лавров о помощи Запада в расследовании теракта

https://crimea.ria.ru/20240403/peregovory-shoygu-i-lekornyu-sostoyalis-po-nastoyatelnoy-prosbe-frantsii-1136270902.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, россия, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), терроризм, в мире, новости