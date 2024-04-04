https://crimea.ria.ru/20240404/ukraina-stala-terroristicheskim-gosudarstvom--lavrov-1136276667.html
Украина стала террористическим государством – Лавров
Украина стала террористическим государством – Лавров - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Украина стала террористическим государством – Лавров
Украина на сегодняшний день является откровенным террористическим государством и терроризирует как граждан своей страны, так и людей за ее пределами. Об этом... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T11:44
2024-04-04T11:44
2024-04-04T11:54
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Украина на сегодняшний день является откровенным террористическим государством и терроризирует как граждан своей страны, так и людей за ее пределами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Лавров, в частности, указал на причастность киевского режима к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле" и другим террористическим актам на территории РФ.В их числе убийство политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина, гибель мирных граждан при подрывах Крымского моста и многие другие преступления, уточнил Лавров.Теракт в "Крокус Сити Холл"Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Киева и Москвы – Песков ответил на заявление КулебыЗапад "приглашает" к геноциду в Крыму - ЛавровСправимся сами: Лавров о помощи Запада в расследовании теракта
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сергей лавров, россия, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), терроризм, в мире, новости
Украина стала террористическим государством – Лавров
Сегодня сама Украина стала откровенным террористическим государством – Лавров
11:44 04.04.2024 (обновлено: 11:54 04.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Украина на сегодняшний день является откровенным террористическим государством и терроризирует как граждан своей страны, так и людей за ее пределами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сегодня сама Украина, если возвращаться к ее аргументам относительно терроризма как причины ее действий, сама Украина стала откровенно террористическим государством. Десять лет терроризирует граждан и в своей стране, и за ее пределами", - сказал он в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Лавров, в частности, указал на причастность киевского режима к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле" и другим террористическим актам на территории РФ.
"Этот теракт, как вы знаете, сейчас активно расследуется Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой, другими компетентными органами. Уже сейчас очевидно, и об этом говорится в ходе сообщений о том, как идет расследование, что не обошлось без украинского следа. Тем более, что причастность Украины ко многим другим террористическим актам на российской территории уже ни у кого не вызывает сомнения", - отметил глава ведомства.
В их числе убийство политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина, гибель мирных граждан при подрывах Крымского моста и многие другие преступления, уточнил Лавров.
Теракт в "Крокус Сити Холл"
Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.
Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.
25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.
Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.
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