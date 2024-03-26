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Справимся сами: Лавров о помощи Запада в расследовании теракта - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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Справимся сами: Лавров о помощи Запада в расследовании теракта
Справимся сами: Лавров о помощи Запада в расследовании теракта - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Справимся сами: Лавров о помощи Запада в расследовании теракта
России вряд ли потребуется помощь Запада в расследовании теракта в "Крокус Сити Холле. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T14:23
2024-03-26T14:23
сергей лавров
"крокус сити холл"
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
в мире
теракт
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. России вряд ли потребуется помощь Запада в расследовании теракта в "Крокус Сити Холле. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.Глава МИР РФ также отметил, что подобная помощь "явно будет проявлением двойных стандартов". А также, скорее всего, будет направлена на продвижение удобной для Запада теории, что теракт совершен "Исламским государством"*, а Украина ни при чем.Теракт в "Крокус Сити Холле"Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых – дети. По данным минздрава Московской области, пострадали 182 человека. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.*террористическая организация, запрещенная в России
https://crimea.ria.ru/20240326/patrushev-ukraina-stoit-za-teraktom-v-krokus-siti-kholle-1136043102.html
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сергей лавров, "крокус сити холл", новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, в мире, теракт, политика
Справимся сами: Лавров о помощи Запада в расследовании теракта

Лавров: России не потребуется помощь Запада в расследовании теракта в "Крокус Сити Холле"

14:23 26.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и министра международных отношений и сотрудничества Намибии П. Мушеленги
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и министра международных отношений и сотрудничества Намибии П. Мушеленги - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. России вряд ли потребуется помощь Запада в расследовании теракта в "Крокус Сити Холле. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

"России едва ли потребуется помощь от западных стран в расследовании теракта в "Крокусе", справимся своими силами", – сказал он.

Глава МИР РФ также отметил, что подобная помощь "явно будет проявлением двойных стандартов". А также, скорее всего, будет направлена на продвижение удобной для Запада теории, что теракт совершен "Исламским государством"*, а Украина ни при чем.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых – дети. По данным минздрава Московской области, пострадали 182 человека. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.
Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.
По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.
*террористическая организация, запрещенная в России
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
13:30
Патрушев: Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле"
 
Сергей Лавров"Крокус Сити Холл"НовостиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияВ миреТерактПолитика
 
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