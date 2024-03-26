https://crimea.ria.ru/20240326/spravimsya-sami-lavrov-o-pomoschi-zapada-v-rassledovanii-terakta-1136046816.html

Справимся сами: Лавров о помощи Запада в расследовании теракта

Справимся сами: Лавров о помощи Запада в расследовании теракта - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Справимся сами: Лавров о помощи Запада в расследовании теракта

России вряд ли потребуется помощь Запада в расследовании теракта в "Крокус Сити Холле. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T14:23

2024-03-26T14:23

2024-03-26T14:23

сергей лавров

"крокус сити холл"

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. России вряд ли потребуется помощь Запада в расследовании теракта в "Крокус Сити Холле. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.Глава МИР РФ также отметил, что подобная помощь "явно будет проявлением двойных стандартов". А также, скорее всего, будет направлена на продвижение удобной для Запада теории, что теракт совершен "Исламским государством"*, а Украина ни при чем.Теракт в "Крокус Сити Холле"Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых – дети. По данным минздрава Московской области, пострадали 182 человека. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.*террористическая организация, запрещенная в России

https://crimea.ria.ru/20240326/patrushev-ukraina-stoit-za-teraktom-v-krokus-siti-kholle-1136043102.html

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сергей лавров, "крокус сити холл", новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, в мире, теракт, политика