Рейтинг@Mail.ru
"Поймать рыбу в мутной воде": зачем США создают проблемы в мире - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241206/poymat-rybu-v-mutnoy-vode-zachem-ssha-sozdayut-problemy-v-mire-1142424278.html
"Поймать рыбу в мутной воде": зачем США создают проблемы в мире
"Поймать рыбу в мутной воде": зачем США создают проблемы в мире - РИА Новости Крым, 06.12.2024
"Поймать рыбу в мутной воде": зачем США создают проблемы в мире
Внешняя политика Соединенных Штатов Америки нацелена на создание проблем в других государствах мира в собственных интересах. Такое заявление глава МИД РФ Сергей РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T08:43
2024-12-06T08:43
сергей лавров
такер карлсон
сша
в мире
внешняя политика
политика
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137708290_0:129:3095:1869_1920x0_80_0_0_d8b0f7cb60abee5c62b28f7a2bebb93b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Внешняя политика Соединенных Штатов Америки нацелена на создание проблем в других государствах мира в собственных интересах. Такое заявление глава МИД РФ Сергей Лавров сделал в интервью американскому обозревателю Такер Карлсону.Глава МИД добавил, что если проанализировать внешнюю политику США, то видна закономерность в том, что "сначала они создают проблемы, а потом смотрят, как их использовать".Лавров в качестве примера привел реакцию на выборы в России, Белоруссии и Казахстане: когда ОБСЕ наблюдала за избирательными процессами, то всегда отзывалась о них негативно, напомнил он.По его словам, это напоминает, как США и другие западные страны признали одностороннее провозглашение независимости Косово, назвав это правом на самоопределение."Референдума в Косово не было. Произошло одностороннее провозглашение независимости. Кстати, после этого сербы обратились в Международный суд ООН. Обычно его представители не очень конкретны в своих суждениях, но здесь они постановили, что если часть территории провозглашает независимость, то это не обязательно согласовывать с властями", - добавил глава российского МИД.А когда в Крыму состоялся референдум, где были международные наблюдатели, коллективный Запад заявил, что такой референдум он признать не может, потому что это "нарушение территориальной целостности", напомнил министр.Такер Карлсон на этой неделе сообщил, что посетил Москву, где записал интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Позже официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что интервью было посвящено актуальным вопросам, которые волнуют сейчас многих в России, в США и во всем мире.Самые интересные и важные новости ищите в наших.соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым мог бы остаться украинским – ЛавровКак и зачем создавалась ООН – инфографикаГде должна проходить граница Украины – ответ Путина
https://crimea.ria.ru/20231106/pochemu-krym-rossiyskiy-po-ustavu-oon-1132602527.html
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137708290_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7261a3e73a9f26aa01832886332f4991.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, такер карлсон, сша, в мире, внешняя политика, политика, новости, россия
"Поймать рыбу в мутной воде": зачем США создают проблемы в мире

Лавров напомнил Америке, что устав ООН – это не меню

08:43 06.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров
Глава МИД РФ С. Лавров - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Внешняя политика Соединенных Штатов Америки нацелена на создание проблем в других государствах мира в собственных интересах. Такое заявление глава МИД РФ Сергей Лавров сделал в интервью американскому обозревателю Такер Карлсону.

"Исторически США во внешней политике стремились создать какие-то проблемы, а затем смотреть, могут ли они "поймать рыбу в мутной воде": иракская агрессия, ливийская "авантюра" или, по сути, разрушение государства, бегство из Афганистана", - сказал Лавров журналисту, который поинтересовался, не считает ли он, что изменения в Грузии, Белоруссии, Румынии, Сирии частью усилий США усугубить ситуацию.

Глава МИД добавил, что если проанализировать внешнюю политику США, то видна закономерность в том, что "сначала они создают проблемы, а потом смотрят, как их использовать".
Лавров в качестве примера привел реакцию на выборы в России, Белоруссии и Казахстане: когда ОБСЕ наблюдала за избирательными процессами, то всегда отзывалась о них негативно, напомнил он.

"На этот раз в Грузии миссия наблюдателей ОБСЕ представила положительный отчет. Когда вам нравятся результаты выборов и нужно одобрение процедур, то вы признаете их. Если вам не нравятся результаты выборов – вы их игнорируете", - охарактеризовал он позицию Штатов.

По его словам, это напоминает, как США и другие западные страны признали одностороннее провозглашение независимости Косово, назвав это правом на самоопределение.
"Референдума в Косово не было. Произошло одностороннее провозглашение независимости. Кстати, после этого сербы обратились в Международный суд ООН. Обычно его представители не очень конкретны в своих суждениях, но здесь они постановили, что если часть территории провозглашает независимость, то это не обязательно согласовывать с властями", - добавил глава российского МИД.
А когда в Крыму состоялся референдум, где были международные наблюдатели, коллективный Запад заявил, что такой референдум он признать не может, потому что это "нарушение территориальной целостности", напомнил министр.
По его словам, такое поведение напоминает "выбери нужное". Однако устав ООН – это не меню, его нужно уважать.
Такер Карлсон на этой неделе сообщил, что посетил Москву, где записал интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Позже официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что интервью было посвящено актуальным вопросам, которые волнуют сейчас многих в России, в США и во всем мире.
Самые интересные и важные новости ищите в наших.соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым мог бы остаться украинским – Лавров
Как и зачем создавалась ООН – инфографика
Где должна проходить граница Украины – ответ Путина
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Международной выставке-форуме Россия
6 ноября 2023, 14:38
Почему Крым российский по Уставу ООН
 
Сергей ЛавровТакер КарлсонСШАВ миреВнешняя политикаПолитикаНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:43"Поймать рыбу в мутной воде": зачем США создают проблемы в мире
08:27Ремонт автомобилей по ОСАГО б/у запчастями: эксперт оценил инициативу
08:13Обмен ограниченными ядерными ударами – Лавров оценил заявления Запада
07:48Православные отмечают день памяти Александра Невского
07:36Россия не хочет войны с США – Лавров
07:05Один беспилотник и два безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма
06:45В Симферополе откроют "охоту" на нетрезвых водителей
06:29Как тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"
06:24Беспилотники пытались атаковать Воронеж
06:06Крым мог бы остаться украинским – Лавров
05:49На Крымском мосту закрыли движение
00:31Мощные удары по Украине - что известно
00:01Туманы и дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 6 декабря
23:46Александр Хинштейн - биография
23:3537 миллиардов инвестиций и новогодняя клубника: главное за день в Крыму
23:24Контингент НАТО на Украине и новый договор с Белоруссией: главное за день
22:48Над Крымом отработала ПВО
22:44Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области
22:36Обращение Макрона к нации - главные тезисы
Лента новостейМолния