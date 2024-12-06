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"Поймать рыбу в мутной воде": зачем США создают проблемы в мире
"Поймать рыбу в мутной воде": зачем США создают проблемы в мире - РИА Новости Крым, 06.12.2024
"Поймать рыбу в мутной воде": зачем США создают проблемы в мире
Внешняя политика Соединенных Штатов Америки нацелена на создание проблем в других государствах мира в собственных интересах. Такое заявление глава МИД РФ Сергей РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T08:43
2024-12-06T08:43
2024-12-06T08:43
сергей лавров
такер карлсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Внешняя политика Соединенных Штатов Америки нацелена на создание проблем в других государствах мира в собственных интересах. Такое заявление глава МИД РФ Сергей Лавров сделал в интервью американскому обозревателю Такер Карлсону.Глава МИД добавил, что если проанализировать внешнюю политику США, то видна закономерность в том, что "сначала они создают проблемы, а потом смотрят, как их использовать".Лавров в качестве примера привел реакцию на выборы в России, Белоруссии и Казахстане: когда ОБСЕ наблюдала за избирательными процессами, то всегда отзывалась о них негативно, напомнил он.По его словам, это напоминает, как США и другие западные страны признали одностороннее провозглашение независимости Косово, назвав это правом на самоопределение."Референдума в Косово не было. Произошло одностороннее провозглашение независимости. Кстати, после этого сербы обратились в Международный суд ООН. Обычно его представители не очень конкретны в своих суждениях, но здесь они постановили, что если часть территории провозглашает независимость, то это не обязательно согласовывать с властями", - добавил глава российского МИД.А когда в Крыму состоялся референдум, где были международные наблюдатели, коллективный Запад заявил, что такой референдум он признать не может, потому что это "нарушение территориальной целостности", напомнил министр.Такер Карлсон на этой неделе сообщил, что посетил Москву, где записал интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Позже официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что интервью было посвящено актуальным вопросам, которые волнуют сейчас многих в России, в США и во всем мире.Самые интересные и важные новости ищите в наших.соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым мог бы остаться украинским – ЛавровКак и зачем создавалась ООН – инфографикаГде должна проходить граница Украины – ответ Путина
https://crimea.ria.ru/20231106/pochemu-krym-rossiyskiy-po-ustavu-oon-1132602527.html
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сергей лавров, такер карлсон, сша, в мире, внешняя политика, политика, новости, россия
"Поймать рыбу в мутной воде": зачем США создают проблемы в мире
Лавров напомнил Америке, что устав ООН – это не меню
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Внешняя политика Соединенных Штатов Америки нацелена на создание проблем в других государствах мира в собственных интересах. Такое заявление глава МИД РФ Сергей Лавров сделал в интервью американскому обозревателю Такер Карлсону.
"Исторически США во внешней политике стремились создать какие-то проблемы, а затем смотреть, могут ли они "поймать рыбу в мутной воде": иракская агрессия, ливийская "авантюра" или, по сути, разрушение государства, бегство из Афганистана", - сказал Лавров журналисту, который поинтересовался, не считает ли он, что изменения в Грузии, Белоруссии, Румынии, Сирии частью усилий США усугубить ситуацию.
Глава МИД добавил, что если проанализировать внешнюю политику США, то видна закономерность в том, что "сначала они создают проблемы, а потом смотрят, как их использовать".
Лавров в качестве примера привел реакцию на выборы в России, Белоруссии и Казахстане: когда ОБСЕ наблюдала за избирательными процессами, то всегда отзывалась о них негативно, напомнил он.
"На этот раз в Грузии миссия наблюдателей ОБСЕ представила положительный отчет. Когда вам нравятся результаты выборов и нужно одобрение процедур, то вы признаете их. Если вам не нравятся результаты выборов – вы их игнорируете", - охарактеризовал он позицию Штатов.
По его словам, это напоминает, как США и другие западные страны признали одностороннее провозглашение независимости Косово, назвав это правом на самоопределение.
"Референдума в Косово не было. Произошло одностороннее провозглашение независимости. Кстати, после этого сербы обратились в Международный суд ООН. Обычно его представители не очень конкретны в своих суждениях, но здесь они постановили, что если часть территории провозглашает независимость, то это не обязательно согласовывать с властями", - добавил глава российского МИД.
А когда в Крыму состоялся референдум, где были международные наблюдатели, коллективный Запад заявил, что такой референдум он признать не может, потому что это "нарушение территориальной целостности", напомнил министр.
По его словам, такое поведение напоминает "выбери нужное". Однако устав ООН – это не меню, его нужно уважать.
Такер Карлсон на этой неделе сообщил, что посетил Москву, где записал интервью
с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Позже официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что интервью было посвящено актуальным вопросам, которые волнуют сейчас многих в России, в США и во всем мире.
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