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Реконструкцию школы в Крыму завершили после вмешательства прокуратуры

Реконструкцию школы в Крыму завершили после вмешательства прокуратуры - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Реконструкцию школы в Крыму завершили после вмешательства прокуратуры

В Сакском районе Крыма завершили дорогостоящую реконструкцию школы только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T13:05

2024-07-31T13:05

2024-07-31T13:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма завершили дорогостоящую реконструкцию школы только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По информации прокуратуры, контракт на выполнение работ по реконструкции муниципального бюджетного образовательного учреждения "Уютненская средняя школа-гимназия" был заключен муниципальным казенным учреждением "ЖКХ-Ресурс" с коммерческой организацией в октябре 2020 года."По постановлению прокурора фирма привлечена к административной ответственности. Благодаря вмешательству надзорного ведомства работы завершены, в настоящее время проводится прием выполненных работ", - уточняют в республиканской прокуратуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура контролирует ввод в эксплуатацию долгостроя в ЕвпаторииСпальный корпус в школе-интернате Феодосии отремонтирован по решению судаВмешалась прокуратура: в Севастополе достроили дом для 36 детей-сирот

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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