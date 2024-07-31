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Реконструкцию школы в Крыму завершили после вмешательства прокуратуры
Реконструкцию школы в Крыму завершили после вмешательства прокуратуры - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Реконструкцию школы в Крыму завершили после вмешательства прокуратуры
В Сакском районе Крыма завершили дорогостоящую реконструкцию школы только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T13:05
2024-07-31T13:05
2024-07-31T13:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма завершили дорогостоящую реконструкцию школы только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По информации прокуратуры, контракт на выполнение работ по реконструкции муниципального бюджетного образовательного учреждения "Уютненская средняя школа-гимназия" был заключен муниципальным казенным учреждением "ЖКХ-Ресурс" с коммерческой организацией в октябре 2020 года."По постановлению прокурора фирма привлечена к административной ответственности. Благодаря вмешательству надзорного ведомства работы завершены, в настоящее время проводится прием выполненных работ", - уточняют в республиканской прокуратуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура контролирует ввод в эксплуатацию долгостроя в ЕвпаторииСпальный корпус в школе-интернате Феодосии отремонтирован по решению судаВмешалась прокуратура: в Севастополе достроили дом для 36 детей-сирот
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, новости, новости крыма, крым, саки
Реконструкцию школы в Крыму завершили после вмешательства прокуратуры
После вмешательства прокуратуры в Сакском районе Крыма завершили реконструкцию школы
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма завершили дорогостоящую реконструкцию школы только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Цена контракта составила 431 млн рублей. Несмотря на это, условия контракта подрядной организацией в установленный срок не выполнены", - говорится в сообщении официального Telegram-канала.
По информации прокуратуры, контракт на выполнение работ по реконструкции муниципального бюджетного образовательного учреждения "Уютненская средняя школа-гимназия" был заключен муниципальным казенным учреждением "ЖКХ-Ресурс" с коммерческой организацией в октябре 2020 года.
"По постановлению прокурора фирма привлечена к административной ответственности. Благодаря вмешательству надзорного ведомства работы завершены, в настоящее время проводится прием выполненных работ", - уточняют в республиканской прокуратуре.
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