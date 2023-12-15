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Крым и Кубань не соревнуются за туристов - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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Крым и Кубань не соревнуются за туристов
Крым и Кубань не соревнуются за туристов - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Крым и Кубань не соревнуются за туристов
Крым и Краснодарский край не конкурируют друг с другом за туристов, а решают общие задачи на благо России. Об этом заявили руководители двух регионов Сергей... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T13:28
2023-12-15T13:28
крым
краснодарский край
сергей аксенов
вениамин кондратьев
туризм в крыму
туризм
внутренний туризм
общество
новости крыма
международная выставка-форум "россия"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Крым и Краснодарский край не конкурируют друг с другом за туристов, а решают общие задачи на благо России. Об этом заявили руководители двух регионов Сергей Аксенов и Вениамин Кондратьев на площадке Международной выставки-форума "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.Глава республики отметил, что руководство Краснодарского края и его жители всегда поддерживали Крым, основная помощь с 2014 года поступала на полуостров именно с Кубани.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил слова Аксенова.По данным властей Крыма, регион в 2023 году принял около 4 миллионов туристов. Краснодарский край по состоянию на середину ноября посетили 17,5 млн отдыхающих.День Крыма на выставке-форуме "Россия"15 декабря на Международной выставке-форуме "Россия" проходит День Республики Крым. На площадку мероприятия прибыли глава РК Сергей Аксенов и председатель парламента региона Владимир Константинов.https://crimea.ria.ru/20231215/aksenov-priekhal-v-moskvu-na-vystavku-forum-rossiya-1133567604.htmlВ рамках Дня Республики Крым, в частности, пройдет акция "Открытка из Крыма". Гости стенда могут подписать и отправить открытку с видами полуострова в любой регион России. Также посетители стенда могут направить письма и открытки военнослужащим в зону СВО.Кроме того, состоится викторина "Хочу в Крым!", в рамках которой состоится розыгрыш туристических путевок, мастер-класс "Крым этнографический" от крымских дервишей, презентация уникальных проектов экологического, эногастрономического, семейного туризма с использованием технологий виртуальной реальности.Также предусмотрено проведение творческой мастерской "Магнит из Крыма" (изготовление сувенира из морской гальки с пляжей Крыма с возможностью забрать сувенир с собой), презентация различных "визитных карточек региона", среди которых ароматы лаванды, можжевельника и других растений, целебных грязей Сакского озераНа крымском стенде также пройдет презентация Международного детского фонда "Артек", мастер-класс "Искусство целебной живописи" с использованием крымских пелоидов, лекция от сомелье, уроки рисования крымскими винами, показ фильма Сергея Дебижева "Крым небесный" и другие мероприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Фантастический рывок: руководители Крыма рассказали о достижениях регионаПутевку в Крым разыграли на форуме "Россия" в МосквеПевец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьми
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крым, краснодарский край, сергей аксенов, вениамин кондратьев, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, общество, новости крыма, международная выставка-форум "россия"
Крым и Кубань не соревнуются за туристов

Аксенов и Кондратьев: Крым и Кубань не конкурируют друг с другом за туристов

13:28 15.12.2023
 
© РИА Новости КрымОсень в Гурзуфе
Осень в Гурзуфе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Крым и Краснодарский край не конкурируют друг с другом за туристов, а решают общие задачи на благо России. Об этом заявили руководители двух регионов Сергей Аксенов и Вениамин Кондратьев на площадке Международной выставки-форума "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.
"Россию двигает вперед дружба между регионами. Ради общего блага двигаемся вперед. Краснодарский край – наш партнер, самый близкий к полуострову регион. У нас турист общий на самом деле, здесь никаких вопросов нет. Никогда мы друг с другом не конкурировали, только по-дружески, учитывая преимущества и возможности друг друга", - сказал Аксенов.
Глава республики отметил, что руководство Краснодарского края и его жители всегда поддерживали Крым, основная помощь с 2014 года поступала на полуостров именно с Кубани.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил слова Аксенова.
"У нас говорят: не выбирай дом, а выбирай соседа. Так получилось, что сосед у нас Крым. С Сергеем Валерьевичем у нас по-настоящему дружеские отношения. С Крымом у нас общие инфраструктурные задачи, максимально пытаемся создать хорошие условия и самый высокий уровень сервиса в санаторно-курортном комплексе в обоих регионах. Подчеркиваю: мы с Крымом ничего не делим. У нас общие задачи, и мы вместе их решаем", – сказал он.
По данным властей Крыма, регион в 2023 году принял около 4 миллионов туристов. Краснодарский край по состоянию на середину ноября посетили 17,5 млн отдыхающих.

День Крыма на выставке-форуме "Россия"

15 декабря на Международной выставке-форуме "Россия" проходит День Республики Крым. На площадку мероприятия прибыли глава РК Сергей Аксенов и председатель парламента региона Владимир Константинов.
https://crimea.ria.ru/20231215/aksenov-priekhal-v-moskvu-na-vystavku-forum-rossiya-1133567604.html
В рамках Дня Республики Крым, в частности, пройдет акция "Открытка из Крыма". Гости стенда могут подписать и отправить открытку с видами полуострова в любой регион России. Также посетители стенда могут направить письма и открытки военнослужащим в зону СВО.
Кроме того, состоится викторина "Хочу в Крым!", в рамках которой состоится розыгрыш туристических путевок, мастер-класс "Крым этнографический" от крымских дервишей, презентация уникальных проектов экологического, эногастрономического, семейного туризма с использованием технологий виртуальной реальности.
Также предусмотрено проведение творческой мастерской "Магнит из Крыма" (изготовление сувенира из морской гальки с пляжей Крыма с возможностью забрать сувенир с собой), презентация различных "визитных карточек региона", среди которых ароматы лаванды, можжевельника и других растений, целебных грязей Сакского озера
На крымском стенде также пройдет презентация Международного детского фонда "Артек", мастер-класс "Искусство целебной живописи" с использованием крымских пелоидов, лекция от сомелье, уроки рисования крымскими винами, показ фильма Сергея Дебижева "Крым небесный" и другие мероприятия.
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