https://crimea.ria.ru/20231215/krym-i-kuban-ne-sorevnuyutsya-za-turistov-1133575594.html

Крым и Кубань не соревнуются за туристов

Крым и Кубань не соревнуются за туристов - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Крым и Кубань не соревнуются за туристов

Крым и Краснодарский край не конкурируют друг с другом за туристов, а решают общие задачи на благо России. Об этом заявили руководители двух регионов Сергей... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T13:28

2023-12-15T13:28

2023-12-15T13:28

крым

краснодарский край

сергей аксенов

вениамин кондратьев

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туризм

внутренний туризм

общество

новости крыма

международная выставка-форум "россия"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Крым и Краснодарский край не конкурируют друг с другом за туристов, а решают общие задачи на благо России. Об этом заявили руководители двух регионов Сергей Аксенов и Вениамин Кондратьев на площадке Международной выставки-форума "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.Глава республики отметил, что руководство Краснодарского края и его жители всегда поддерживали Крым, основная помощь с 2014 года поступала на полуостров именно с Кубани.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил слова Аксенова.По данным властей Крыма, регион в 2023 году принял около 4 миллионов туристов. Краснодарский край по состоянию на середину ноября посетили 17,5 млн отдыхающих.День Крыма на выставке-форуме "Россия"15 декабря на Международной выставке-форуме "Россия" проходит День Республики Крым. На площадку мероприятия прибыли глава РК Сергей Аксенов и председатель парламента региона Владимир Константинов.https://crimea.ria.ru/20231215/aksenov-priekhal-v-moskvu-na-vystavku-forum-rossiya-1133567604.htmlВ рамках Дня Республики Крым, в частности, пройдет акция "Открытка из Крыма". Гости стенда могут подписать и отправить открытку с видами полуострова в любой регион России. Также посетители стенда могут направить письма и открытки военнослужащим в зону СВО.Кроме того, состоится викторина "Хочу в Крым!", в рамках которой состоится розыгрыш туристических путевок, мастер-класс "Крым этнографический" от крымских дервишей, презентация уникальных проектов экологического, эногастрономического, семейного туризма с использованием технологий виртуальной реальности.Также предусмотрено проведение творческой мастерской "Магнит из Крыма" (изготовление сувенира из морской гальки с пляжей Крыма с возможностью забрать сувенир с собой), презентация различных "визитных карточек региона", среди которых ароматы лаванды, можжевельника и других растений, целебных грязей Сакского озераНа крымском стенде также пройдет презентация Международного детского фонда "Артек", мастер-класс "Искусство целебной живописи" с использованием крымских пелоидов, лекция от сомелье, уроки рисования крымскими винами, показ фильма Сергея Дебижева "Крым небесный" и другие мероприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Фантастический рывок: руководители Крыма рассказали о достижениях регионаПутевку в Крым разыграли на форуме "Россия" в МосквеПевец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьми

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краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, краснодарский край, сергей аксенов, вениамин кондратьев, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, общество, новости крыма, международная выставка-форум "россия"