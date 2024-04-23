Рейтинг@Mail.ru
В детских лагерях необходимо оборудовать укрытия от беспилотников – МВД - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240423/v-detskikh-lageryakh-neobkhodimo-oborudovat-ukrytiya-ot-bespilotnikov--mvd-1136776087.html
В детских лагерях необходимо оборудовать укрытия от беспилотников – МВД
В детских лагерях необходимо оборудовать укрытия от беспилотников – МВД - РИА Новости Крым, 23.04.2024
В детских лагерях необходимо оборудовать укрытия от беспилотников – МВД
МВД РФ считает необходимым организовать укрытия от беспилотников в детских лагерях, а также проработать маршруты следования к ним. Об этом заявила замначальника РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T12:16
2024-04-23T12:20
новости
детский отдых
дети
россия
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
укрытия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/17/1136776544_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_e55da5354f727a6a1cfaa392e49317c3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. МВД РФ считает необходимым организовать укрытия от беспилотников в детских лагерях, а также проработать маршруты следования к ним. Об этом заявила замначальника управления главного управления МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации Светлана Ушакова, пишет РИА Новости
https://crimea.ria.ru/20231001/kak-obespechivaetsya-bezopasnost-detey-v-arteke-1131703391.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/17/1136776544_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_54b34cf2d298fdba7b78ac2fe23e478a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, детский отдых, дети, россия, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), укрытия
В детских лагерях необходимо оборудовать укрытия от беспилотников – МВД

В детских лагерях необходимо организовать укрытия от дронов – МВД

12:16 23.04.2024 (обновлено: 12:20 23.04.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкВсероссийский детский центр "Орленок"
Всероссийский детский центр Орленок - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. МВД РФ считает необходимым организовать укрытия от беспилотников в детских лагерях, а также проработать маршруты следования к ним. Об этом заявила замначальника управления главного управления МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации Светлана Ушакова, пишет РИА Новости

"С учетом возрастающих рисков травмирования детей беспилотными летательными аппаратами, конечно же, необходимо в местах их массового пребывания оборудовать соответствующие безопасные укрытия и проработать как с организаторами, так и персоналом маршруты безопасного следования к ним", – сказала Ушакова, выступая в Совете Федерации.

МДЦ Артек - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
1 октября 2023, 17:57
Как обеспечивается безопасность детей в "Артеке"
 
НовостиДетский отдыхдетиРоссияБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)Укрытия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:34Очного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет
12:25В крымском селе горел жилой дом - соседи спасли хозяйку
12:16В детских лагерях необходимо оборудовать укрытия от беспилотников – МВД
12:10ФСБ предотвратила теракт в Брянске
12:04Поджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков
11:53Хуснуллин назвал основные драйверы развития строительства в России
11:41Штормовой ветер накроет Крым
11:23Хотел взорвать экс-сотрудника СБУ: в Луганске задержан гражданин Украины 1:39
11:07Путин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертно
11:05Ракеты ATACMS будут сбиваться как и все другие – Матвиенко
10:47В Луганске задержали украинского шпиона 1:06
10:30Смертельный пожар в Бурятии: пьяная мать не сказала о детях в доме
10:22В Севастополе вместо катеров на Михайловскую батарею запустят автобусы
09:59Экс-глава Феодосии возглавит Контрольно-счетную палату Херсонщины
09:44СБУ нужно признать террористической структурой - Матвиенко
09:22Три человека погибли в лобовом ДТП в Краснодарском крае
09:14Подлое и целенаправленное убийство: Матвиенко о гибели военкора Еремина
08:54Глупость уже не удивляет: политолог оценил новое заявление Шольца
08:32У России готов ответ на изъятие замороженных активов – Матвиенко
08:16Пытались спрятаться в шкафу: трое малышей погибли на пожаре в Бурятии
Лента новостейМолния