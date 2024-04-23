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В детских лагерях необходимо оборудовать укрытия от беспилотников – МВД
В детских лагерях необходимо оборудовать укрытия от беспилотников – МВД - РИА Новости Крым, 23.04.2024
В детских лагерях необходимо оборудовать укрытия от беспилотников – МВД
МВД РФ считает необходимым организовать укрытия от беспилотников в детских лагерях, а также проработать маршруты следования к ним. Об этом заявила замначальника РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T12:16
2024-04-23T12:16
2024-04-23T12:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. МВД РФ считает необходимым организовать укрытия от беспилотников в детских лагерях, а также проработать маршруты следования к ним. Об этом заявила замначальника управления главного управления МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации Светлана Ушакова, пишет РИА Новости
https://crimea.ria.ru/20231001/kak-obespechivaetsya-bezopasnost-detey-v-arteke-1131703391.html
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новости, детский отдых, дети, россия, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), укрытия
В детских лагерях необходимо оборудовать укрытия от беспилотников – МВД
В детских лагерях необходимо организовать укрытия от дронов – МВД
12:16 23.04.2024 (обновлено: 12:20 23.04.2024)