https://crimea.ria.ru/20240423/v-detskikh-lageryakh-neobkhodimo-oborudovat-ukrytiya-ot-bespilotnikov--mvd-1136776087.html

В детских лагерях необходимо оборудовать укрытия от беспилотников – МВД

В детских лагерях необходимо оборудовать укрытия от беспилотников – МВД - РИА Новости Крым, 23.04.2024

В детских лагерях необходимо оборудовать укрытия от беспилотников – МВД

МВД РФ считает необходимым организовать укрытия от беспилотников в детских лагерях, а также проработать маршруты следования к ним. Об этом заявила замначальника РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T12:16

2024-04-23T12:16

2024-04-23T12:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. МВД РФ считает необходимым организовать укрытия от беспилотников в детских лагерях, а также проработать маршруты следования к ним. Об этом заявила замначальника управления главного управления МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации Светлана Ушакова, пишет РИА Новости

https://crimea.ria.ru/20231001/kak-obespechivaetsya-bezopasnost-detey-v-arteke-1131703391.html

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2024

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новости, детский отдых, дети, россия, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), укрытия