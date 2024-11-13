https://crimea.ria.ru/20241113/gde-v-krymu-nayti-rabotu-invalidam--uchastnikam-spetsoperatsii-1141799873.html

Где в Крыму найти работу инвалидам – участникам спецоперации

Где в Крыму найти работу инвалидам – участникам спецоперации - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Где в Крыму найти работу инвалидам – участникам спецоперации

Участники СВО с инвалидностью могут найти работу в Крыму по имеющейся гражданской специальности, переобучиться по госпрограммам, начать свой бизнес или... РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T09:40

2024-11-13T09:40

2024-11-13T10:33

фонд "защитники отечества"

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Участники СВО с инвалидностью находят работу в Крыму с помощью Фонда "Защитники отечества" Участники СВО с инвалидностью находят работу в Крыму с помощью Фонда "Защитники отечества" audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Участники СВО с инвалидностью могут найти работу в Крыму по имеющейся гражданской специальности, переобучиться по госпрограммам, начать свой бизнес или использовать боевой опыт в сфере общественной безопасности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по республике Владимир Трегуб, комментируя возможности трудоустройства для героев спецоперации.По его словам, большинство участников специальной военной операции по возвращении приходят на прежние места работы. "Действующим законодательством предусмотрено сохранение рабочего места за участником СВО", – подчеркнул он.Однако в некоторых случаях ветераны имеют инвалидность и ограниченные физические возможности, потому не всегда могут работать как раньше, добавил Трегуб. В таких случаях получить новые знания и трудоустроиться помогают государственные программы, которые проводятся на базе службы занятости.Кроме того, в самом фонде "Защитники Отечества" есть обучающие программы. Одна из них – "Свое дело" - была разработана Министерством экономического развития Крыма и Фондом поддержки предпринимательства РК для желающих начать свой бизнес и уже показала свою эффективность, сказал руководитель филиала."Мы недавно закончили курс, больше 20 ребят прошли обучение и получили сертификаты. И уже в период обучения, которое проходило два месяца, шесть человек зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, и еще четверо сейчас собираются это сделать", – заметил Трегуб.По его словам, некоторые желают вложить заработанные деньги и заниматься сельских хозяйством, чему способствуют программы для участников СВО по поддержке начинающих фермеров. В реализации таких планов фонд тесно взаимодействует с Министерством сельского хозяйства.Также в фонде есть программа обучения "Школа просветителя "СВОи" для тех, кто хочет работать с молодежью, и некоторые выпускники уже успешно выступают в разных проектах "Артека" и "Таврида. АРТ".А при содействии Института последипломного педагогического образования фонд "Защитники Отечества" запустил программу допобразования для ветеранов СВО, по окончании которой ее участники получают документ государственного образца и право преподавать начальную военную подготовку и основы безопасности и жизнедеятельности в образовательных учреждениях, добавил Трегуб."Помимо этого, мы взаимодействуем с крупными работодателями, промышленными предприятиями, такими как приборостроительный завод "Фиолент". У них достаточно вакансий, и они готовы рассматривать и принимать на работу ветеранов СВО, в том числе инвалидов", – сказал Трегуб, отметив, что в этом случае учитываются опыт, навыки, образование и желание заявителей занять ту или иную должность.Еще один вариант получить хорошую работу – встать на стражу гражданской безопасности Крыма, сказал Трегуб. По его словам, это не обязательно значит пополнить ряды силовых структур, хотя представители правоохранительных органов, МВД и Росгвардии регулярно обращаются в фонд с просьбой порекомендовать сотрудников."Есть также организации, которые занимаются гражданским разминированием во взаимодействии с Министерством обороны. Ребята, которые получили боевой опыт и готовы передать его, могут здесь его воплотить. Там достойная заработная плата. Обращайтесь, мы взаимодействуем с этими организациями и предоставим контакты, чтобы люди трудоустроились", – подытожил руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники СВО должны чувствовать поддержку государства – ПутинВ Крыму участников СВО учат проводить уроки мужества и вести бизнесБойцам СВО с инвалидностью предоставят машины с ручным приводом – закон

https://crimea.ria.ru/20241030/putin-ukazal-na-nedostatochnuyu-podderzhku-invalidov-svo-v-regionakh-1141485094.html

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фонд "защитники отечества", крым, новости крыма, ветераны сво